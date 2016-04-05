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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 20 січ, 2024 15:06
ЛАД написав: Schmit написав: unicdima написав:
Кабінет міністрів виділив на зведення інженерно-технічних та фортифікаційних споруд 17,5 мільярдів.
"Пізно, Івасю, до школи." 25% території України твій найвеличніший вже про**бав. Та все ж краще пізно, ніж ніколи.
Хм, цікаво, чому 73% не хочуть тепер з лопатами Кулєби контрнаступірувати, щоб повернути про**бане?
Чому Ви сидите і п..дите на форумі замість того, щоб захищати Батьківщину?
І поки що не з лопатою.
Чи порохоботство останні мізки з'їло?
ПІДТРИМАВ +++
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Додано: Суб 20 січ, 2024 15:07
"Российские строители украли шубы, технику, мебель!" Донбасс грабят под видом восстановления
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Додано: Суб 20 січ, 2024 15:11
Schmit написав: ЛАД написав:Чому Ви сидите і п..дите на форумі замість того, щоб захищати Батьківщину?
І поки що не з лопатою.
Вибачайте, але не я обирав цю владу, яка
своїми діями/бездіяльністю/некомпетентністю запросила війну в Україну
.
Та невже?
Нагадати з якого року в нас війна і де тоді був Зе?
Що особисто ви зробили з 2014 року й до 2022, щоб зупинити ворога? Чому не звільнили окуповані Донбас та Крим?
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Додано: Суб 20 січ, 2024 15:14
Чому Ви сидите і п..дите на форумі замість того, щоб захищати Батьківщину?
Schmit написав: unicdima написав:
Кабінет міністрів виділив на зведення інженерно-технічних та фортифікаційних споруд 17,5 мільярдів.
"Пізно, Івасю, до школи." 25% території України твій найвеличніший вже про**бав. Та все ж краще пізно, ніж ніколи.
Хм, цікаво, чому 73% не хочуть тепер з лопатами Кулєби контрнаступірувати, щоб повернути про**бане?
І поки що не з лопатою.
Чи порохоботство останні мізки з'їло?[/quote]
Вибачайте, але не я обирав цю владу, яка своїми діями/бездіяльністю/некомпетентністю запросила війну в Україну. Попереджав про це з 2019, за що отримав клеймо порохобота.
То ж вам (вашим дітям) та решті 73% потрібно в першу чергу йти і виправляти цю помилку - у контрнаступах повертати про**бане.[/quote]
Та ви і ВФЯ не вибирали , а зараз ми всі лайно вигрібаємо .
Ну кого не запитаєш, всі шоколадні мавпенята .....
ОТ , чого ви катсо не пишите заклики ?
Ще раз наголошую , як би був будь який президент війна би почалась у будь якому разі .
Це було зрозуміло від тих часів , як почали будувати притулки для техніки і стягувати війскових медіків.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 15:17
ЛАД написав: Schmit написав:
"Пізно, Івасю, до школи." 25% території України твій найвеличніший вже про**бав. Та все ж краще пізно, ніж ніколи.
Хм, цікаво, чому 73% не хочуть тепер з лопатами Кулєби контрнаступірувати, щоб повернути про**бане?
Чому Ви сидите і п..дите на форумі замість того, щоб захищати Батьківщину?
І поки що не з лопатою.
Чи порохоботство останні мізки з'їло?
Шмит не поклонник Порошенко, он поклонник чувака на бронивике Корчинского. Спасибо Фокску, я это узнала
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Додано: Суб 20 січ, 2024 15:19
Успіх написав: Bolt написав:
В ТЦК в 21 році ходив, виписувався від мами, щоб вона субсидію могла оформити.
А зара, якщо піду, то звичайно через тиждень під Авдіївкою не опинюсь, спочатку в Одеську сухопутку заженуть (не в Львівську, щоб не втік відразу) на тримісячну подготовку(як офіцера запаса), а потім вже під Авдіївку.
Та що ви тої Авдіївки боїтесь?(і то навряд, чи саме туди попадете)
Он я рік тому був під Бахмутом, коли з усіх труб кричали, що там пекло!
І нічого, вижив!
Я більше скажу - то спочатку пару днів було страшно від невідомості...
А потім, як бачили і чули купу різної вогневої підтримки, то вже і не так страшно було, а переважно і весело, як наші(і ми в тому числі) гатять по роках з різної закордонної техніки, чуть не з кожного куща!
А от страшно було влітку і на початку осені 2023(тобто пів року тому) на Херсонщині, коли вогнева підтримка була мінімальна, а нас обстрілювали "вздовж і впоперек"!
Декілька разів хлопці попадали в лікарню з контузією...
Так що не завжди пекло там, де всі трублять!
Та то вас НЕ ОБСТРІЛЮВАЛИ , що хтось получив акубаротравму .
Коли збирають матеріалидля ДНК , ото схоже на обстріл .....
......128 в допомогу .
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Додано: Суб 20 січ, 2024 15:20
Доречі, зе на майдані я не бачив і позицію його чув про ебонітові палички.
Тому дивно читати позицію: ми тут будемо керувати без вас, нам начхати на вашу думку, а коли ми обсеремось ви ідіть і розгрібайте.
Так не працює.
Наші військові виграли оборону Києва, Харкова. Потім розумні люди сказали рік назад:
Будуємо фортифікацію, мінуємо і обороняємось.
Розумні люди відразу сказали: не треба наступати. М'ясні штурми зеків це не про Україну.
Що керівництво зробило? Навпаки.
Хто тепер крайній? Ухилянти.
Закінчаться ухилянти, хто буде крайній тоді?
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Додано: Суб 20 січ, 2024 15:27
Бетон написав:
Наші військові виграли оборону Києва, Харкова. Потім розумні люди сказали рік назад:Будуємо фортифікацію, мінуємо і обороняємось.
Розумні люди відразу сказали: не треба наступати. М'ясні штурми
зеків це не про Україну.
Що керівництво зробило? Навпаки.
Хто тепер крайній? Ухилянти.
Закінчаться ухилянти, хто буде крайній тоді?
рік тому за подібне одразу вішали ярлики "рос.наративи", "агент кремля", в т.ч. на цьому форумі
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Додано: Суб 20 січ, 2024 15:28
stm написав: ЛАД написав: Schmit написав:
"Пізно, Івасю, до школи." 25% території України твій найвеличніший вже про**бав. Та все ж краще пізно, ніж ніколи.
Хм, цікаво, чому 73% не хочуть тепер з лопатами Кулєби контрнаступірувати, щоб повернути про**бане?
Чому Ви сидите і п..дите на форумі замість того, щоб захищати Батьківщину?
І поки що не з лопатою.
Чи порохоботство останні мізки з'їло?
Шмит не поклонник Порошенко, он поклонник чувака на бронивике Корчинского. Спасибо Фокску, я это узнала
Коли Корчиньский починає хфілософствувать , особливо про національності , є бажання його порвати .
До речі з його жінкою( О. А . Корчиньскою ) майже 7 місяців в одному шпиталі .
Як що не помиляюсь то Батальон Св. МАрія ,у яким вона була чи замом чи ще кимось з начальства .
Патріот до МІЗКУ ! Приємно з нею було працювати .
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Додано: Суб 20 січ, 2024 15:34
Schmit написав: ЛАД написав:
Чому Ви сидите і п..дите на форумі замість того, щоб захищати Батьківщину?
Schmit написав:
..........
"Пізно, Івасю, до школи." 25% території України твій найвеличніший вже про**бав. Та все ж краще пізно, ніж ніколи.
Хм, цікаво, чому 73% не хочуть тепер з лопатами Кулєби контрнаступірувати, щоб повернути про**бане?
І поки що не з лопатою.
Чи порохоботство останні мізки з'їло?
Вибачайте, але не я обирав цю владу, яка своїми діями/бездіяльністю/некомпетентністю запросила війну в Україну. Попереджав про це з 2019, за що отримав клеймо порохобота.
Ви "зробили усіх разом", то ж вам (вашим дітям) та решті 73% потрібно в першу чергу йти і виправляти цю помилку - у контрнаступах повертати про**бане.
Зараз мова йде про захист влади?
Якщо так, то Ви праві.
Але я гадав, що зараз головне завдання це захист Батьківщини, а не Зеленського чи Порошенка.
Якщо так, то для Вас це такий же обов'язок, як і для "73%".
Якщо ні, то Ви не просто порохобот, а порохобот без мізків.
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