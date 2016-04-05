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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 20 січ, 2024 15:38
Letusrock написав: Бетон написав:
Наші військові виграли оборону Києва, Харкова. Потім розумні люди сказали рік назад:Будуємо фортифікацію, мінуємо і обороняємось.
Розумні люди відразу сказали: не треба наступати. М'ясні штурми
зеків це не про Україну.
Що керівництво зробило? Навпаки.
Хто тепер крайній? Ухилянти.
Закінчаться ухилянти, хто буде крайній тоді?
рік тому за подібне одразу вішали ярлики "рос.наративи", "агент кремля", в т.ч. на цьому форумі
Розумні люди ще й до вторгнення сказали - "копайте окопи", на що отримували на горіхи. Висновки не зроблені і досі.
А тепер ЛАДи та інші з розумним обличчям ще мають нахабство дорікати "чому Ви сидите і п..дите на форумі замість того, щоб захищати Батьківщину?"
Шановні, ви перші повинні там бути бо вас більшість і ви це "зробили усіх разом".
ЛАД написав:
Зараз мова йде про захист влади?
Ні, зараз мова йде про визнання і виправлення помилок, інакше не бачити нам перемоги.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 15:44
Letusrock написав: Бетон написав:
Наші військові виграли оборону Києва, Харкова. Потім розумні люди сказали рік назад:Будуємо фортифікацію, мінуємо і обороняємось.
Розумні люди відразу сказали: не треба наступати. М'ясні штурми
зеків це не про Україну.
Що керівництво зробило? Навпаки.
Хто тепер крайній? Ухилянти.
Закінчаться ухилянти, хто буде крайній тоді?
рік тому за подібне одразу вішали ярлики "рос.наративи", "агент кремля", в т.ч. на цьому форумі
Тільки, такі як ти, казали не просто, що треба окопуватись, а що треба окопуватись по правому берегу Дніпра
Нащо окопуватись там, де не буде бойових дій - це раз
А раз окопуватись по правому берегу, то лівий берег віддадємо ? так ?
Щоб комусь за перевалом було трохи спокійніше спати
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 20 січ, 2024 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 15:44
Бетон написав:
Доречі, зе на майдані я не бачив і позицію його чув про ебонітові палички.
Тому дивно читати позицію: ми тут будемо керувати без вас, нам начхати на вашу думку, а коли ми обсеремось ви ідіть і розгрібайте.
Так не працює.
Наші військові виграли оборону Києва, Харкова. Потім розумні люди сказали рік назад:
Будуємо фортифікацію, мінуємо і обороняємось.
Розумні люди відразу сказали: не треба наступати.
........
Хто ці "розумні люди"?
Щось я весною-на початку літа 2023 не чув такого. Тільки про контрнаступ і "кофе на набережній в Ялті".
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Додано: Суб 20 січ, 2024 15:48
ЛАД
Можно было окапываться и контрнаступать. Одно другому не мешает 🧐
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Andrey2512
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Додано: Суб 20 січ, 2024 16:04
detroytred написав: whois2010 написав:
А чого своїм балабольством досяг рядовий Бакс?
Так в тому і полягає різниця між ними, що рядовому всл, пересічному громадянину дозволено, можна балаболити на порядки порядків більше, ніж високопосадовцям.
Це, так би мовити, їх особиста справа.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 16:04
Andrey2512 написав:
Можно было окапываться и контрнаступать. Одно другому не мешает 🧐
Звісно, можна БУЛО Б, якби бажаючі з лопатами прийшли та допомогли, а не звизділи на форумі.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 16:14
yama написав:
Я вже писав про це неодноразово , Ще на самому початку повномасштабного вторгнення, багато де і повторюся ,але мені ніхто Не довіряє вважаючи це маячнею : Війна вигідна Європі для покращення демографічної ситуації в Європі за рахунок українських біженок, які там залишаться і будуть народжувати дітей від європейців , або навіть українські діти інтегруються легко в європейське суспільств
о , будучи вивезеними туди добровільно. Віддалено щось подібне, але не гуманними методами , злочинними методами , робить педерація, Вона просто викрадає українських дітей і вивозить на свою територію силоміць, а Європа робить це розумніше добровільно і разом з мамами. Паралельно йде звільнення території України і зменшення її населення через винищення активної групи чоловіків. В плані після війни має залишитися тільки певна кількість пенсіонерів , які самі помруть і якась невелика кількість молоді яка буде обслуговувати сільське господарство на даній території. Щодо педерації Її територія точніше люди на її території також не входять в так званий золотий 1.000.000.000 і теж підлягають частковому винищенню активного молодого населення.
Доповню : була надія що нас приймуть в цей 1.000.000.000 але щось пішло не так. Відповідно війна буде тривати максимально довго поки максимальна кількість українських молодих жінок не вийде в Європу і в західний світ, А максимальна кількість активних від чоловіків дітородного віку буде знищена. Тобто чим довше йтиме війна тим більше і тим краще точніше реалізація цих 2 задумів
Не поверите -- часто пишу ровно то же самое
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_hunter
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Додано: Суб 20 січ, 2024 16:17
Василь-Рівне написав: _hunter написав:
Да: должен был выйти и сказать.
Граблі, граблі, граблі - улюблена тема бігати можновладцям-кварталівцям по них, відразу згадую 86-й чорнобильска катастрофа - повна тиша, ніякої інформації населенню, більше того парад на 1-е травня де марширують колони діток отримуючи конські дози радіації, а я все не доганяв - чому у спеку 1-го травня можновладці на трибунах стоять у капелюхах та в плащах застібнутих до самого верху, тож спекотно, але ж вони все про народ наш думали-переживали щоб без паніки радіоактивну пилюку хапали на повні груди, а потім після параду на шашлики. Шось змінилося, хтось порозумнішав? Совок в голові? Чи ті у кого совок в голові йому підказали про шашлики?
Так Моисей же не зря народ в пустыне водил... А тут еще крепостной строй у половины "элит" не выветрился из голов: "народ принадлежит государству => что-то там ему Обязан"...
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Додано: Суб 20 січ, 2024 16:22
Бетон написав:
Всіх вітаю з другою річницею виступу зеленскього 19.01.2022: "а далі будуть городи, шашлики та зно"
Від щирого серця дякую вам. Саме завдяки вашому заспокоєнню я продав авто і "спокійно" робив ремонт квартири. Дружною сім'єю ми зустріли ранок 24, бо чомусь не було білетів на поїзд. Тю
а чому ви повірили зеленському, за якого не голосували навіть, а не байдену, наприклад?
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Додано: Суб 20 січ, 2024 16:26
ЛАД написав: detroytred написав: kyk написав:
...............
Вдягніть шапочку з фольги і лягайте спати.
Так з яким саме твердженням не згодні?
Вкажіть та спростовуйте.
Цікаві саме аргументи.
В даному випадку уama-и можна лише уточнити: так що це за вашою думкою -- спеціальний задум з боку Європи чи "нема лиха без добра"?
Те, що з війни не на своїй території, майже всі, окрім нас, отримують значну компенсацію - це наявне.
А от розмір компенсації Україні викликає дискусії. Малувато мабуть раз вже про можливість воювати лопатами міністр заговорив.
Не лень Вам обсуждать чистую конспирологию?
Для начала было бы неплохо уточнить, Европа это кто? Политики, какие-то конкретные партии, народы?
"З війни" даже "не на своїй території" народ Европы получил пока что сильную инфляцию, В частности высокие цены на э-э и тепло. И они этому совсем не рады.
Насчёт демографии и рабочей силы. Правые партии выступают против мигрантов и даже за выдворение уже живущих. И их поддержка в последнее время растёт.
Конечно, война на чужой территории лучше, чем на своей. Но лучше бы войны вообще не было.
Компенсация Украине вообще никого особо не интересует. Какая ещё компенсация? Это ещё что?
Да -- это те политики, которые смотрят на демографическую яму и не знают что с еще ней можно сделать.
Инфляция, в отличии от демографии довольно легко "чинится".
Правые партии выступают, вроде как, против беженцев а не мигрантов...
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