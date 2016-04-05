yama написав:

Я вже писав про це неодноразово , Ще на самому початку повномасштабного вторгнення, багато де і повторюся ,але мені ніхто Не довіряє вважаючи це маячнею :о , будучи вивезеними туди добровільно. Віддалено щось подібне, але не гуманними методами , злочинними методами , робить педерація, Вона просто викрадає українських дітей і вивозить на свою територію силоміць, а Європа робить це розумніше добровільно і разом з мамами. Паралельно йде звільнення території України і зменшення її населення через винищення активної групи чоловіків. В плані після війни має залишитися тільки певна кількість пенсіонерів , які самі помруть і якась невелика кількість молоді яка буде обслуговувати сільське господарство на даній території. Щодо педерації Її територія точніше люди на її території також не входять в так званий золотий 1.000.000.000 і теж підлягають частковому винищенню активного молодого населення.Доповню : була надія що нас приймуть в цей 1.000.000.000 але щось пішло не так. Відповідно війна буде тривати максимально довго поки максимальна кількість українських молодих жінок не вийде в Європу і в західний світ, А максимальна кількість активних від чоловіків дітородного віку буде знищена. Тобто чим довше йтиме війна тим більше і тим краще точніше реалізація цих 2 задумів