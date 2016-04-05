Додано: Суб 20 січ, 2024 16:57

hume написав: ............

Конечно нужно было заранее начать проводить некоторые мобилизационные и подготовительные мероприятия. Опять же, где-то читал,что практически всё ПВО харьковской области было уничтожено в первые часы. То есть, своевременно не предупредили даже некоторых военных, про аборигенов я вообще молчу, для этой власти гражданские это просто кормовая база. ............Конечно нужно было заранее начать проводить некоторые мобилизационные и подготовительные мероприятия. Опять же, где-то читал,что практически всё ПВО харьковской области было уничтожено в первые часы. То есть, своевременно не предупредили даже некоторых военных, про аборигенов я вообще молчу, для этой власти гражданские это просто кормовая база.

И все вот эти отмазки про панику не более чем отмазки. При первых взрывах мы получили панику *10. А сколько бизнеса можно было спасти, сколько техники вывезти в безопасное место, сколько укрепрайонов можно было сделать по пути следования колонн с орками(киевская област вообще рай для партизан), переместить нужные войска в нужные места, скольких гражданских жертв можно было избежать... В общем позиция про панику удобна только власти, пусть они расскажут её тем, кто остался в оккупации, или погиб по пути следования руссо караванов.

Практикой доказано, что выбить окопавшегося и готового к атаке противника практически невозможно. И то, что было сдано за два дня отвоёвывать придётся невероятными потерями. Нужно ответить себе на вопрос готовы ли мы к таким потерям.



У некоторых на этой ветке присутствуют только две идеи. Воевать до границ 91ого года, или сдавать оркам. Есть третий вариант, который неединожды был озвучен - Окапываться, как в Авдеевке, минировать всё что только можно, занять выгодные позиции для последующих тактических атак, начинать заниматься производством вооружений и вычищением гвна из чиновничьих конюшен.

Кто знает что бы было, если бы зам месяц до вторжения наша власть прислушались к западным разведкам и начала строить фортификации в предполагаемых местах атаки.

И, у каждого пр@ёба есть свои ФИО, и они должны понести наказание, а то получается, что на нас напали как-то неожиданно. Неожиданно для нас, для остального мира вполне ожидаемо..

Печаль.

Смотрел интервью нашего военного. Я так понял, что он собирает тела. Так вот вывод от него такой....Орки учатся. Он показывал образцы формы снятой с трупов хороших русских с кевларовыми вставками в местах критической кровеносной системы, паховые артерии етс. Показывал как они модернизировали старые каски подшив внутрь кевлар. Мы имеем дело не с дебилами, а с обучаемым и жестоким противником.

Давайте не будем говорить о том, что было и не было сделаноперед войной.Мы с Вами этого просто не знаем.О последствиях предупреждения общества о войне я уже писал. Не буду повторяться.Ответьте только, кого надо было эвакуировать? Жителей Харькова? Чернигова? Сум? Полтавы? Запорожья? Днепра? Херсона и Николаева? Может, Одессы? Киев? Или просто всё Левобережье?И где их всех разместить?Сегодня были бы такие же претензии со стороны обывателя - "Зачем нас эвакуировали, наш город не захвачен!", жители Бучи: "Почему нас не эвакуировали? Вы что, не знали?".И все кричали бы ещё в марте 2022: "Где нам жить? Мы замерзаем! Эвакуировали, так расселите в нормальных условиях!"В итоге сегодня за границей было бы не 6 млн. или сколько там, а было бы в 2 (?) раза больше. А, может, и больше.Обратите внимание, с западной Украины много (большинство?) беженцев уже вернулись. Благодаря этому Харьков-2024 уже далеко не совершенно безлюдный Харьков лета 2022.С Запада вернулись единицы.О заметном партизанском движении на оккупированных территориях как-то не слышно.Это, действительно, вопрос. Серьёзный вопрос.Третий вариант без какого бы то ни было перемирия и/или прекращения огня?С продолжающимися обстрелами городов?Сколько лет?Производство вооружений и "вычищение гвна из чиновничьих конюшен" это задачи не на год. И даже не на два.При этом выезд беженцев за границу продолжится, как продолжался и в 2023 (хотя основная масса выехала в 2022, но и в 2023 выехало немало, не хочу сейчас искать цифры).И шансы на возвращение беженцев с Запада тоже будут уменьшаться. Причём,чем дальше, тем быстрее.Действительно, кто знает. Возможно, сейчас мы пытались бы из этих укреплений выбивать росс. войска.И "весь мир" со своими "ожиданиями" выражал "озабоченность" и не давал нам оружие, очень медленно и очень постепенно их наращивая и торгуясь за каждую позицию.ПСЯ понимаю начальную пропаганду насчёт "чмобиков", возможно, она была нужна, но никогда особо не верил в неё. В конечном итоге она оказалась вредна, расслабляя людей.