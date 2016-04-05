Успіх написав:Он я рік тому був під Бахмутом, коли з усіх труб кричали, що там пекло! І нічого, вижив!
Вам повезло більше, ніж десятку моїх знайомих. Я вже писав: половина знайомих загинула саме в Бахмуті в лютому-квітні 23. В переважної більшості з них пройшло 2 місяці від мобілізації і це був перший і останній місяць на передовій. В цьому році до сумної статистики вже додались ліси Кремінної...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 20 січ, 2024 16:39, всього редагувалось 1 раз.
Andrey2512 написав:Можно было окапываться и контрнаступать. Одно другому не мешает 🧐
Звісно, можна БУЛО Б, якби бажаючі з лопатами прийшли та допомогли, а не звизділи на форумі.
Та нічого, це легко виправити. Проте, про окопуватись ми щось не чули від влади. І про лопати для цього. А от про воювати лопатами - це офіційна позиція влади. Аж до повної денуклеарізації рашки. Це у нас така зясувалось мета війни. І мабуть це найсвіжіше визнасення перемоги.
Або до останнього українця. Бо альтернатив цим двом екстремумам звичайно нема
unicdima написав:Наші "опозиційні" пропагандони знайшли ще одного мудака для пропаганди зриву мобілізації. Обов'язково почитайте там коменти, свиноботів від російських і відрізнити не можна. І таких пропагандонських відео на ютубі сотні.
А от дійсно питання: що краще - напівміри чи примус по повній?
З одного боку якщо напівміри не дадуть результату (тобто Україна програє ...), то такий підхід дійсно безглуздий. З другого -- примус по повній (тобто результат за будь-яку ціну) так тоді Сралін взірець.
От у мене нема відповідей на це питання. Як тут пробалансувати, щоб і безглуздо людей та ресурси не закопати у землю, і щоб сралінізм не увійшов в обіход. \\\
Так что бы "пробалансировать" нужно для начала цену вопроса понять? Первый вариант: что _плохого_ в этом случае может случится? -- благо у нас есть пример и 1648го и 1790х и 1917/1918 да и 40е... Второй вариант: чем совок закончился -- мы тоже, вроде бы, знаем...
prodigy написав:........... з вірогідністю 50+% яник отримав би другий термін президенства Україна перетворилась би на Білорусь 2,0, ........
У Янука не было ни достаточной, ни авторитета, ни влияния, чтобы быть хоть сколько-нибудь уверенным в его победе на выборах. Ему это не удалось даже в 2004 с сильной поддержкой Кучмы. А уж до "Білорусі 2,0" Украине было явно далеко.
помиляетесь стосовно 2,0 вже на 2013 рік інвестиції рф в економіку України складали 38млрд дол (для справки ввп України на 2013р 190млрд, тобто це 20% ввп), за 10 років доля була не менше 100 млрд і всі контрольні пакети і голови наглядових рад... шановний ЛАД , не бачаю вас ображати, але ви взагалі не володієте не тільки інформацієї, а навіть нездатні її знайти в інеті)) наші одігархи(пінчук, суркіс, фірташ-це були і є проросійські бізнесмени), які 25 років мали бізнес в рф , або спільний з росіянами бізнес в Україні (це ми не кажемо про дрібну рибу, типа Шуфріча та ко), ОПЗЖ мало 43 депутата в ВР в 2019р(це 9% від 450), і це через 5 років війни
всі 3 оператора мобільного звязку були частково у власності росіян, 9 банків з кілкістьб вкладників 5млн громадян
Експансія російських банків була важливим трендом у розвитку банківської системи за часів президентства Віктора Ющенка та Віктора Януковича. Зростання впливу росіян на сектор тривав навіть після виходу західних інвесторів, коли Україна потрапила під удар глобальної фінансової кризи 2008-2009 років.
Так, частка банків з державним російським капіталом в активах системи за 2005-2014 роки зросла з 0,42% до 10,8%, в роздрібних депозитах — з нуля до 7%.
на сьогодні(2014) в Україні немає жодного обленерго, часткою якого не володіли б приватні інвестори. Акції 27 компаній опинилися в руках п’яти українських олігархів. Це Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Юрій Бойко, Ігор Суркіс і Костянтин Григоришин, пише Інсайдер.
Російська VS Energy [b]за три роки з часу початку приватизації стала лідером за кількістю активів. Ця група належить російським бізнесменам на чолі з Михайлом Спектором, до неї також входять Євген Гінер, Михайло Воєводін і колишній віце-спікер Держдуми РФ Олександр Бабаков[/b].
і це були тільки квіти(тому що масове поглинання української промисловості і енергетики активно продовжилось у часи президенства Януковича. для перемоги достатньо володіти головою і більшістю в ЦВК(ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ), Михайла Охендовського (Член ЦВК 2004—2018) ще хтось памятає, який став доларовим мільонеров за пару років
yama написав:Я вже писав про це неодноразово , Ще на самому початку повномасштабного вторгнення, багато де і повторюся ,але мені ніхто Не довіряє вважаючи це маячнею : Війна вигідна Європі для покращення демографічної ситуації в Європі за рахунок українських біженок, які там залишаться і будуть народжувати дітей від європейців , або навіть українські діти інтегруються легко в європейське суспільство , будучи вивезеними туди добровільно. Віддалено щось подібне, але не гуманними методами , злочинними методами , робить педерація, Вона просто викрадає українських дітей і вивозить на свою територію силоміць, а Європа робить це розумніше добровільно і разом з мамами. Паралельно йде звільнення території України і зменшення її населення через винищення активної групи чоловіків. В плані після війни має залишитися тільки певна кількість пенсіонерів , які самі помруть і якась невелика кількість молоді яка буде обслуговувати сільське господарство на даній території. Щодо педерації Її територія точніше люди на її території також не входять в так званий золотий 1.000.000.000 і теж підлягають частковому винищенню активного молодого населення. Доповню : була надія що нас приймуть в цей 1.000.000.000 але щось пішло не так. Відповідно війна буде тривати максимально довго поки максимальна кількість українських молодих жінок не вийде в Європу і в західний світ, А максимальна кількість активних від чоловіків дітородного віку буде знищена. Тобто чим довше йтиме війна тим більше і тим краще точніше реалізація цих 2 задумів
Не поверите -- часто пишу ровно то же самое
хто ще підпишеться під цією маячнею? перелік таких особистостей зрозумілий...
так війна - це гинуть люди, в першу чергу чоловіки, а йде еміграція - це ви правильно пишете. але до чого тут Європа, ...? що треба мати у голові, щоб таку дурню писати? шапочка з фольги кровообіг передавила, бо схоже мозку там малувато?
війну почала Раша, й втрати вони несе набагато більші, ніж Україна. але оскільки Раша в черговий раз вирішила, що авторитарне керування це краще - то нехай вона й несе за це відповідальність по повній. а нам доводиться лише відстоювати свої право жити по-європейські, а не по-кацапські - ось й все. коли Раша ввійде у піке, й том почнуться свої проблеми - тоді стане легше. чи коли черговий диктатор помре.
й так - золотий мільярд - чисто рашистська пропаганда, вже цієї ознаки досить...
ЛАД написав:Ну да. Он должен был выйти и сказать: "На днях война. Кто хочет, тикайте на Запад, без воєнного стану я це заборонити не можу. Кто не хочет за границу, эвакуируйтесь на Западную Украину. Советую сделать это всему левобережью." Вот это было бы правильное поведение Президента? Интересно, какие бы были результаты и где остановились бы российские войска после такого выступления. Зато честно и "не обманул".
Да: должен был выйти и сказать. Второе предложение лишнее -- достаточно и первого.
Вас снова понесло на философию... Давайте и я пофилософствую: если на Референдуме большинство голосует за безоговорочную капитуляцию -- должен ли Президент принять это решение? Или может сказать "да ну вас нафиг -- Я решил до последнего украинца -- значит до последнего украинца!".
И ответ на вот тот второй вопрос ровно такой же: как ВСЕ СВОБОДНОЕ население решило бы -- такие бы и были результаты.
Такой референдум можно было проводить до 24.02, а не сейчас. Поздно боржоми пить, когда почки отвалились. А если народ будет так отказываться от мобилизации, как об этом пишут, то вопрос решится и без референдума. Вот только потом у всех будет возможность кричать: "Зеленский предатель! А мы что, мы ничего. Мы готовы были сражаться. вот только..." Вместо ... каждый подставит, что захочет.
Это еще почему? -- как раз сейчас -- когда Западная помощь под сильным вопросом -- самое время. Вы там чуть раньше спрашивали "кто такие эти Европа" -- но сейчас самым бессовестным образом ссылаетесь на каких-то непонятных ВСЕХ
BIGor написав:Тобто якби Україна готувалася до війни - то захватили б за 3 дні? Як так, якщо коли не готувалися, то втратили тільки 25%? Де логіка?
Ее нет. Типа если бы сказал за месяц то была бы паника - а так утром 24.02 ее чтоли не было, и пробок не было, и не набивались в поезда, и толпами не штурмовали границу еще до телеграммы от Дейнеки с абсолютно незаконным запретом выезда? Наоборот каждый бы принял для себя взвешенное решение без эмоций, время есть, взрывов еще нет, какая причина для паники? А сколько бы людей не погибло от "френдли файер" в той суматохе. Знать о начале войны и не сообщить о ней - это преступление.
Утром 24.02 была. Но уже не все смогли/успели выехать "до телеграммы от Дейнеки". Не успели вывести деньги. А причина для паники - война. Достаточно уважительная причина. В "той суматохе" вряд ли были погибшие от "френдли файер". Где? Вы знаете такие случаи? И ещё. Весной 2021 тоже было большое сосредоточение войск у наших границ, и тоже были предупреждения Запада. Но... не началось. Могло не начаться и 24.02. Что было бы тогда?
Так и в январской "суматохе" их бы не было -- смысл обсуждать? А мог метиорит на кацапстан 23-го упасть Могло не начаться -- но тогда бы уже каждый пенял бы сам на себя. -- но смысл это "могло бы" обсуждать? Зато теперь зеля Трампу пишет
Це говорить, що якщо його ідея, яку ніхто не чув, не буде працювати для нас нашого народу, то він зробить все, щоб усе одно досягти донесення своєї ідеї. І ось це мене трішечки занепокоює", – пояснив він.
холява написав:Це було зрозуміло від тих часів , як почали будувати притулки для техніки і стягувати війскових медіків.
в січні 202 був цілий перелік фактів, які свідчили, що з боку Білорусі готувалось вторгнення:
-Це і нарощування сил і засобів, і розгортання пускових установок ракет "Точка-У","Іскандерів" -Серія навчань. Не лише бойових навчань, навчання з мобілізаційними ресурсами - розгортались командні пункти на київському напрямку, - підтягувались системи ППО та перекидалась авіація -розгортання ВПГЛР (военно полевой госпиталь легкораненых)
hume написав:............ Конечно нужно было заранее начать проводить некоторые мобилизационные и подготовительные мероприятия. Опять же, где-то читал,что практически всё ПВО харьковской области было уничтожено в первые часы. То есть, своевременно не предупредили даже некоторых военных, про аборигенов я вообще молчу, для этой власти гражданские это просто кормовая база.
Давайте не будем говорить о том, что было и не было сделано в армии перед войной. Мы с Вами этого просто не знаем.
И все вот эти отмазки про панику не более чем отмазки. При первых взрывах мы получили панику *10. А сколько бизнеса можно было спасти, сколько техники вывезти в безопасное место, сколько укрепрайонов можно было сделать по пути следования колонн с орками(киевская област вообще рай для партизан), переместить нужные войска в нужные места, скольких гражданских жертв можно было избежать... В общем позиция про панику удобна только власти, пусть они расскажут её тем, кто остался в оккупации, или погиб по пути следования руссо караванов.
О последствиях предупреждения общества о войне я уже писал. Не буду повторяться. Ответьте только, кого надо было эвакуировать? Жителей Харькова? Чернигова? Сум? Полтавы? Запорожья? Днепра? Херсона и Николаева? Может, Одессы? Киев? Или просто всё Левобережье? И где их всех разместить? Сегодня были бы такие же претензии со стороны обывателя - "Зачем нас эвакуировали, наш город не захвачен!", жители Бучи: "Почему нас не эвакуировали? Вы что, не знали?". И все кричали бы ещё в марте 2022: "Где нам жить? Мы замерзаем! Эвакуировали, так расселите в нормальных условиях!" В итоге сегодня за границей было бы не 6 млн. или сколько там, а было бы в 2 (?) раза больше. А, может, и больше. Обратите внимание, с западной Украины много (большинство?) беженцев уже вернулись. Благодаря этому Харьков-2024 уже далеко не совершенно безлюдный Харьков лета 2022. С Запада вернулись единицы. О заметном партизанском движении на оккупированных территориях как-то не слышно.
Практикой доказано, что выбить окопавшегося и готового к атаке противника практически невозможно. И то, что было сдано за два дня отвоёвывать придётся невероятными потерями. Нужно ответить себе на вопрос готовы ли мы к таким потерям.
Это, действительно, вопрос. Серьёзный вопрос.
У некоторых на этой ветке присутствуют только две идеи. Воевать до границ 91ого года, или сдавать оркам. Есть третий вариант, который неединожды был озвучен - Окапываться, как в Авдеевке, минировать всё что только можно, занять выгодные позиции для последующих тактических атак, начинать заниматься производством вооружений и вычищением гвна из чиновничьих конюшен.
Третий вариант без какого бы то ни было перемирия и/или прекращения огня? С продолжающимися обстрелами городов? Сколько лет? Производство вооружений и "вычищение гвна из чиновничьих конюшен" это задачи не на год. И даже не на два. При этом выезд беженцев за границу продолжится, как продолжался и в 2023 (хотя основная масса выехала в 2022, но и в 2023 выехало немало, не хочу сейчас искать цифры). И шансы на возвращение беженцев с Запада тоже будут уменьшаться. Причём,чем дальше, тем быстрее.
Кто знает что бы было, если бы зам месяц до вторжения наша власть прислушались к западным разведкам и начала строить фортификации в предполагаемых местах атаки.
Действительно, кто знает. Возможно, сейчас мы пытались бы из этих укреплений выбивать росс. войска.
И, у каждого пр@ёба есть свои ФИО, и они должны понести наказание, а то получается, что на нас напали как-то неожиданно. Неожиданно для нас, для остального мира вполне ожидаемо.. Печаль.
И "весь мир" со своими "ожиданиями" выражал "озабоченность" и не давал нам оружие, очень медленно и очень постепенно их наращивая и торгуясь за каждую позицию.
ПС
Смотрел интервью нашего военного. Я так понял, что он собирает тела. Так вот вывод от него такой....Орки учатся. Он показывал образцы формы снятой с трупов хороших русских с кевларовыми вставками в местах критической кровеносной системы, паховые артерии етс. Показывал как они модернизировали старые каски подшив внутрь кевлар. Мы имеем дело не с дебилами, а с обучаемым и жестоким противником.
Я понимаю начальную пропаганду насчёт "чмобиков", возможно, она была нужна, но никогда особо не верил в неё. В конечном итоге она оказалась вредна, расслабляя людей.