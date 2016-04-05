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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6397639863996400
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 17:01

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  ЛАД написав:Вибачайте, але не я обирав цю владу, яка своїми діями/бездіяльністю/некомпетентністю запросила війну в Україну. Попереджав про це з 2019, за що отримав клеймо порохобота.
Ви "зробили усіх разом", то ж вам (вашим дітям) та решті 73% потрібно в першу чергу йти і виправляти цю помилку - у контрнаступах повертати про**бане.

Зараз мова йде про захист влади?
Якщо так, то Ви праві.
Але я гадав, що зараз головне завдання це захист Батьківщини, а не Зеленського чи Порошенка.
Якщо так, то для Вас це такий же обов'язок, як і для "73%".
Якщо ні, то Ви не просто порохобот, а порохобот без мізків.

Да-да: "Раньше думай о Советском Союзе, а потом о себе" -- помню-помню :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 17:02

  _hunter написав:.............
Да -- это те политики, которые смотрят на демографическую яму и не знают что с еще ней можно сделать.
Инфляция, в отличии от демографии довольно легко "чинится".
Правые партии выступают, вроде как, против беженцев а не мигрантов...

Инфляция не настолько легко "чинится".
Беженцы, мигранты - разница в терминах. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 17:04

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Он я рік тому був під Бахмутом, коли з усіх труб кричали, що там пекло!
І нічого, вижив!

Вам повезло більше, ніж десятку моїх знайомих. Я вже писав: половина знайомих загинула саме в Бахмуті в лютому-квітні 23. В переважної більшості з них пройшло 2 місяці від мобілізації і це був перший і останній місяць на передовій.
В цьому році до сумної статистики вже додались ліси Кремінної...

Так это просто две разные армии -- пехота и артилерия: вообще никакого смысла сравнивать нет.
Про это, кстати, часто забывают агитаторы за "да нет в тцк ничего страшного"...
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 20 січ, 2024 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 17:05

У Повітряних силах пояснили, як працює українська ППО і чому ворожі дрони проникають на територію України, а не знищуються відразу, як тільки перетнули кордон. Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв’ю "Фокусу".

Він нагадав, що всі дрони летять за маршрутами, які підготували російські оператори, використовуючи ландшафт місцевості, і ці маршрути постійно змінюються. Кордони України мають протяжність 2500 кілометрів і "Шахеди" можуть залетіти з будь-якої точки, вибираючи маршрути, щоб їх якомога менше могли перехопити.

"Мобільно-вогнева група має на озброєнні крупнокаліберні кулемети, зенітні гармати, ПЗРК. Так, цих груп багато — сотні і тисячі, але і Україна велика країна. Ворог знає приблизне розташування наших зенітно-ракетних систем. І ясно, що ми не будемо ставити у полі ту мінімальну кількість засобів, яка в нас є. Треба захистити не поле, а людей у містах мільйонниках, де і зосереджені основні об’єкти, які ворог бажає знищити", - розповів Ігнат.
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 17:10

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  yama написав:Я вже писав про це неодноразово , Ще на самому початку повномасштабного вторгнення, багато де і повторюся ,але мені ніхто Не довіряє вважаючи це маячнею :
Війна вигідна Європі для покращення демографічної ситуації в Європі за рахунок українських біженок, які там залишаться і будуть народжувати дітей від європейців , або навіть українські діти інтегруються легко в європейське суспільство , будучи вивезеними туди добровільно. Віддалено щось подібне, але не гуманними методами , злочинними методами , робить педерація, Вона просто викрадає українських дітей і вивозить на свою територію силоміць, а Європа робить це розумніше добровільно і разом з мамами. Паралельно йде звільнення території України і зменшення її населення через винищення активної групи чоловіків. В плані після війни має залишитися тільки певна кількість пенсіонерів , які самі помруть і якась невелика кількість молоді яка буде обслуговувати сільське господарство на даній території. Щодо педерації Її територія точніше люди на її території також не входять в так званий золотий 1.000.000.000 і теж підлягають частковому винищенню активного молодого населення.
Доповню : була надія що нас приймуть в цей 1.000.000.000 але щось пішло не так. Відповідно війна буде тривати максимально довго поки максимальна кількість українських молодих жінок не вийде в Європу і в західний світ, А максимальна кількість активних від чоловіків дітородного віку буде знищена. Тобто чим довше йтиме війна тим більше і тим краще точніше реалізація цих 2 задумів

Не поверите -- часто пишу ровно то же самое :shock:

хто ще підпишеться під цією маячнею? перелік таких особистостей зрозумілий...

так війна - це гинуть люди, в першу чергу чоловіки, а йде еміграція - це ви правильно пишете. але до чого тут Європа, ...? що треба мати у голові, щоб таку дурню писати? шапочка з фольги кровообіг передавила, бо схоже мозку там малувато?
...

>>> але до чого тут Європа
до того, что она является выгодополучателем этой самой эмиграции.
Вам повторить в чем заключается выгода?
Да-да: прямо как в методичке -- если аргументы закончились -- переходи на "теории заговора" и шапочки :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 17:13

  ЛАД написав:
  _hunter написав:Правые партии выступают, вроде как, против беженцев а не мигрантов...

Беженцы, мигранты - разница в терминах. :)

А в значениях? Как я понимаю, беженец - это принимаемый в порядке милостыни. В основной массе это люди, которых нужно безвозмездно приютить, кормить и т.п. и с планом по-умолчанию, что после всего этого они уедут обратно. А мигрант - это приехавший жить и работать, ничего для себя не требующий и от него экономике сплошная польза.
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 17:13

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:......
Вибачайте, але не я обирав цю владу, яка своїми діями/бездіяльністю/некомпетентністю запросила війну в Україну. Попереджав про це з 2019, за що отримав клеймо порохобота.
Ви "зробили усіх разом", то ж вам (вашим дітям) та решті 73% потрібно в першу чергу йти і виправляти цю помилку - у контрнаступах повертати про**бане.

Зараз мова йде про захист влади?
Якщо так, то Ви праві.
Але я гадав, що зараз головне завдання це захист Батьківщини, а не Зеленського чи Порошенка.
Якщо так, то для Вас це такий же обов'язок, як і для "73%".
Якщо ні, то Ви не просто порохобот, а порохобот без мізків.


Да-да: "Раньше думай о Советском Союзе, а потом о себе" -- помню-помню :lol:

Можете думать не о родине, но уж точно мы не защищаем "владу".
Если речь только защите "влады", то гори она синим пламенем, за это точно никто не пошёл бы и не идёт на фронт с риском погибнуть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 17:13

  ЛАД написав:
  hume написав:............
Конечно нужно было заранее начать проводить некоторые мобилизационные и подготовительные мероприятия. Опять же, где-то читал,что практически всё ПВО харьковской области было уничтожено в первые часы. То есть, своевременно не предупредили даже некоторых военных, про аборигенов я вообще молчу, для этой власти гражданские это просто кормовая база.

Давайте не будем говорить о том, что было и не было сделано в армии перед войной.
Мы с Вами этого просто не знаем.

И все вот эти отмазки про панику не более чем отмазки. При первых взрывах мы получили панику *10. А сколько бизнеса можно было спасти, сколько техники вывезти в безопасное место, сколько укрепрайонов можно было сделать по пути следования колонн с орками(киевская област вообще рай для партизан), переместить нужные войска в нужные места, скольких гражданских жертв можно было избежать... В общем позиция про панику удобна только власти, пусть они расскажут её тем, кто остался в оккупации, или погиб по пути следования руссо караванов.

О последствиях предупреждения общества о войне я уже писал. Не буду повторяться.
Ответьте только, кого надо было эвакуировать? Жителей Харькова? Чернигова? Сум? Полтавы? Запорожья? Днепра? Херсона и Николаева? Может, Одессы? Киев? Или просто всё Левобережье?
И где их всех разместить?
Сегодня были бы такие же претензии со стороны обывателя - "Зачем нас эвакуировали, наш город не захвачен!", жители Бучи: "Почему нас не эвакуировали? Вы что, не знали?".
\\\

Отвечаю: вообще пофиг. Достаточно было бы просто предупредить -- как в Южной Корее -- и народ бы сам решал нужно ли и куда им эвакуироваться.
>>> Сегодня были бы такие же претензии
вы там чуть раньше абсолютно правильно написали про "конструирование истории" -- но сейчас бессовестно занимаетесь ровно этим же самым. :roll:
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