ЛАД написав:Вибачайте, але не я обирав цю владу, яка своїми діями/бездіяльністю/некомпетентністю запросила війну в Україну. Попереджав про це з 2019, за що отримав клеймо порохобота. Ви "зробили усіх разом", то ж вам (вашим дітям) та решті 73% потрібно в першу чергу йти і виправляти цю помилку - у контрнаступах повертати про**бане.
Зараз мова йде про захист влади? Якщо так, то Ви праві. Але я гадав, що зараз головне завдання це захист Батьківщини, а не Зеленського чи Порошенка. Якщо так, то для Вас це такий же обов'язок, як і для "73%". Якщо ні, то Ви не просто порохобот, а порохобот без мізків.
Да-да: "Раньше думай о Советском Союзе, а потом о себе" -- помню-помню
_hunter написав:............. Да -- это те политики, которые смотрят на демографическую яму и не знают что с еще ней можно сделать. Инфляция, в отличии от демографии довольно легко "чинится". Правые партии выступают, вроде как, против беженцев а не мигрантов...
Инфляция не настолько легко "чинится". Беженцы, мигранты - разница в терминах.
Успіх написав:Он я рік тому був під Бахмутом, коли з усіх труб кричали, що там пекло! І нічого, вижив!
Вам повезло більше, ніж десятку моїх знайомих. Я вже писав: половина знайомих загинула саме в Бахмуті в лютому-квітні 23. В переважної більшості з них пройшло 2 місяці від мобілізації і це був перший і останній місяць на передовій. В цьому році до сумної статистики вже додались ліси Кремінної...
Так это просто две разные армии -- пехота и артилерия: вообще никакого смысла сравнивать нет. Про это, кстати, часто забывают агитаторы за "да нет в тцк ничего страшного"...
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 20 січ, 2024 17:06, всього редагувалось 1 раз.
У Повітряних силах пояснили, як працює українська ППО і чому ворожі дрони проникають на територію України, а не знищуються відразу, як тільки перетнули кордон. Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв’ю "Фокусу".
Він нагадав, що всі дрони летять за маршрутами, які підготували російські оператори, використовуючи ландшафт місцевості, і ці маршрути постійно змінюються. Кордони України мають протяжність 2500 кілометрів і "Шахеди" можуть залетіти з будь-якої точки, вибираючи маршрути, щоб їх якомога менше могли перехопити.
"Мобільно-вогнева група має на озброєнні крупнокаліберні кулемети, зенітні гармати, ПЗРК. Так, цих груп багато — сотні і тисячі, але і Україна велика країна. Ворог знає приблизне розташування наших зенітно-ракетних систем. І ясно, що ми не будемо ставити у полі ту мінімальну кількість засобів, яка в нас є. Треба захистити не поле, а людей у містах мільйонниках, де і зосереджені основні об’єкти, які ворог бажає знищити", - розповів Ігнат.
yama написав:Я вже писав про це неодноразово , Ще на самому початку повномасштабного вторгнення, багато де і повторюся ,але мені ніхто Не довіряє вважаючи це маячнею : Війна вигідна Європі для покращення демографічної ситуації в Європі за рахунок українських біженок, які там залишаться і будуть народжувати дітей від європейців , або навіть українські діти інтегруються легко в європейське суспільство , будучи вивезеними туди добровільно. Віддалено щось подібне, але не гуманними методами , злочинними методами , робить педерація, Вона просто викрадає українських дітей і вивозить на свою територію силоміць, а Європа робить це розумніше добровільно і разом з мамами. Паралельно йде звільнення території України і зменшення її населення через винищення активної групи чоловіків. В плані після війни має залишитися тільки певна кількість пенсіонерів , які самі помруть і якась невелика кількість молоді яка буде обслуговувати сільське господарство на даній території. Щодо педерації Її територія точніше люди на її території також не входять в так званий золотий 1.000.000.000 і теж підлягають частковому винищенню активного молодого населення. Доповню : була надія що нас приймуть в цей 1.000.000.000 але щось пішло не так. Відповідно війна буде тривати максимально довго поки максимальна кількість українських молодих жінок не вийде в Європу і в західний світ, А максимальна кількість активних від чоловіків дітородного віку буде знищена. Тобто чим довше йтиме війна тим більше і тим краще точніше реалізація цих 2 задумів
Не поверите -- часто пишу ровно то же самое
хто ще підпишеться під цією маячнею? перелік таких особистостей зрозумілий...
так війна - це гинуть люди, в першу чергу чоловіки, а йде еміграція - це ви правильно пишете. але до чого тут Європа, ...? що треба мати у голові, щоб таку дурню писати? шапочка з фольги кровообіг передавила, бо схоже мозку там малувато? ...
>>> але до чого тут Європа до того, что она является выгодополучателем этой самой эмиграции. Вам повторить в чем заключается выгода? Да-да: прямо как в методичке -- если аргументы закончились -- переходи на "теории заговора" и шапочки
_hunter написав:Правые партии выступают, вроде как, против беженцев а не мигрантов...
Беженцы, мигранты - разница в терминах.
А в значениях? Как я понимаю, беженец - это принимаемый в порядке милостыни. В основной массе это люди, которых нужно безвозмездно приютить, кормить и т.п. и с планом по-умолчанию, что после всего этого они уедут обратно. А мигрант - это приехавший жить и работать, ничего для себя не требующий и от него экономике сплошная польза.
Schmit написав:...... Вибачайте, але не я обирав цю владу, яка своїми діями/бездіяльністю/некомпетентністю запросила війну в Україну. Попереджав про це з 2019, за що отримав клеймо порохобота. Ви "зробили усіх разом", то ж вам (вашим дітям) та решті 73% потрібно в першу чергу йти і виправляти цю помилку - у контрнаступах повертати про**бане.
Зараз мова йде про захист влади? Якщо так, то Ви праві. Але я гадав, що зараз головне завдання це захист Батьківщини, а не Зеленського чи Порошенка. Якщо так, то для Вас це такий же обов'язок, як і для "73%". Якщо ні, то Ви не просто порохобот, а порохобот без мізків.
Да-да: "Раньше думай о Советском Союзе, а потом о себе" -- помню-помню
Можете думать не о родине, но уж точно мы не защищаем "владу". Если речь только защите "влады", то гори она синим пламенем, за это точно никто не пошёл бы и не идёт на фронт с риском погибнуть.
hume написав:............ Конечно нужно было заранее начать проводить некоторые мобилизационные и подготовительные мероприятия. Опять же, где-то читал,что практически всё ПВО харьковской области было уничтожено в первые часы. То есть, своевременно не предупредили даже некоторых военных, про аборигенов я вообще молчу, для этой власти гражданские это просто кормовая база.
Давайте не будем говорить о том, что было и не было сделано в армии перед войной. Мы с Вами этого просто не знаем.
И все вот эти отмазки про панику не более чем отмазки. При первых взрывах мы получили панику *10. А сколько бизнеса можно было спасти, сколько техники вывезти в безопасное место, сколько укрепрайонов можно было сделать по пути следования колонн с орками(киевская област вообще рай для партизан), переместить нужные войска в нужные места, скольких гражданских жертв можно было избежать... В общем позиция про панику удобна только власти, пусть они расскажут её тем, кто остался в оккупации, или погиб по пути следования руссо караванов.
О последствиях предупреждения общества о войне я уже писал. Не буду повторяться. Ответьте только, кого надо было эвакуировать? Жителей Харькова? Чернигова? Сум? Полтавы? Запорожья? Днепра? Херсона и Николаева? Может, Одессы? Киев? Или просто всё Левобережье? И где их всех разместить? Сегодня были бы такие же претензии со стороны обывателя - "Зачем нас эвакуировали, наш город не захвачен!", жители Бучи: "Почему нас не эвакуировали? Вы что, не знали?". \\\
Отвечаю: вообще пофиг. Достаточно было бы просто предупредить -- как в Южной Корее -- и народ бы сам решал нужно ли и куда им эвакуироваться. >>> Сегодня были бы такие же претензии вы там чуть раньше абсолютно правильно написали про "конструирование истории" -- но сейчас бессовестно занимаетесь ровно этим же самым.
_hunter написав:............. Да -- это те политики, которые смотрят на демографическую яму и не знают что с еще ней можно сделать. Инфляция, в отличии от демографии довольно легко "чинится". Правые партии выступают, вроде как, против беженцев а не мигрантов...
Инфляция не настолько легко "чинится". Беженцы, мигранты - разница в терминах.
Чинится она гораздо легче демографии: в Японии ее так и не побороли Ну да, ну да: украинцы, орки - разница в терминах.
2. Те саме, але в перекладі на українську (https://tccc.org.ua/). Перекладом займалась Всеукраїнська рада реанімаціі (https://urc.org.ua/). Це компетентні люди і їм можна довіряти. Але всеодно будьте уважні і старайтесь читати в оригіналі, бо: - На оригінальному ресурсі оновлення з’являються якнайшвидше - Будь який переклад може мати помилки або неточності
4. Рекомендації з базовоі підтримки життя (BLS) Європейської ради реанімаціі (https://www.cprguidelines.eu/guidelines-translations). На мій погляд, це найкращій матеріал про першу допомогу і базову реанімацію. Існує в багатьох перекладах, в тому числі, українською. Тут ви можете простими словами дізнатись про Європейську раду реанімації та їх мету, причини і розпізнання зупинки серця, серцево-легеневу реанімацію із використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора, забезпечення прохідності дихальних шляхів, допомогу при втопленні, серцевому нападі, інсульті та багато іншого. На мій погляд, ERC має один з найкращіх онлайн-курсів для самостійної підготовки. Доступний після підтвердження вашої реєстрації на курс.
5. STOP THE BLEED (https://www.stopthebleed.org/). Проект, направлений на підвищення рівня безпеки в суспільстві, а також рівня підготовки людей до реагування на теракти, масову стрілянину, ДТП тощо. А головне - навчання населення навичкам зупинки кровотечі. Містить простий онлайн курс (https://www.stopthebleed.org/training/online-course/) (англійською, але дуже просто і можна зрозуміти, в принципі, без знання мови).
Пам’ятайте! "В екстремальній ситуації ми не піднімемось до рівня своїх очікувань, а спустимось до рівня своєї практичної підготовки"
Постарайтесь знайти можливість і пройти якісний практичний курс, а також організувати навчання для своїх близьких, друзів, свого офісу або свого бізнесу. Це також гарний спосіб провести корисно корпоратив або тімбілдінг для вашої компанії замість алкоголю і гулянок. Можитво, цим ви врятуєте не одне життя. А можливо- своє. Хороша інвестиція, погодьтесь?