Додано: Суб 20 січ, 2024 17:20

1. Deployed medicine (). Основний і найкращій ресурс з матеріалами TCCC. Все відсортовано по рівням. Основні:All service members (Combat lifesaver (Combat medic (Кожен рівень містить розділи, в яких відповідно розташовані:- Презентації- Навчальні відео- Графічні картки навичок і детальні покрокові інструкції до кожної навички- Матеріали для інструткорів: нотатки спікера до презентацій, матеріали для проведення сценаріїв і оцінювання курсантів, дебрифінгу курсу, таймінги курсів, посібники для інструткорів.Також є додаток на iPhone () та Android.2. Те саме, але в перекладі на українську (). Перекладом займалась Всеукраїнська рада реанімаціі (). Це компетентні люди і їм можна довіряти. Але всеодно будьте уважні і старайтесь читати в оригіналі, бо:- На оригінальному ресурсі оновлення з’являються якнайшвидше- Будь який переклад може мати помилки або неточності3. Перекладені бійцями АЗОВу оригінальні ()відео () ТССС українською (). Відео розташовані по папкам-пунктам алгоритму MARCH знизу вгору. Містить відео рівнів CLS та CMC. Будьте уважними, певна інформація там вже застаріла, протокол був оновлений.4. Рекомендації з базовоі підтримки життя (BLS) Європейської ради реанімаціі (). На мій погляд, це найкращій матеріал про першу допомогу і базову реанімацію. Існує в багатьох перекладах, в тому числі, українською.Тут ви можете простими словами дізнатись про Європейську раду реанімації та їх мету, причини і розпізнання зупинки серця, серцево-легеневу реанімацію із використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора, забезпечення прохідності дихальних шляхів, допомогу при втопленні, серцевому нападі, інсульті та багато іншого.На мій погляд, ERC має один з найкращіх онлайн-курсів для самостійної підготовки. Доступний після підтвердження вашої реєстрації на курс.5. STOP THE BLEED (). Проект, направлений на підвищення рівня безпеки в суспільстві, а також рівня підготовки людей до реагування на теракти, масову стрілянину, ДТП тощо. А головне - навчання населення навичкам зупинки кровотечі. Містить простий онлайн курс () (англійською, але дуже просто і можна зрозуміти, в принципі, без знання мови).Пам’ятайте!"В екстремальній ситуації ми не піднімемось до рівня своїх очікувань, а спустимось до рівня своєї практичної підготовки"Постарайтесь знайти можливість і пройти якісний практичний курс, а також організувати навчання для своїх близьких, друзів, свого офісу або свого бізнесу. Це також гарний спосіб провести корисно корпоратив або тімбілдінг для вашої компанії замість алкоголю і гулянок. Можитво, цим ви врятуєте не одне життя. А можливо- своє. Хороша інвестиція, погодьтесь?💙💛