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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 20 січ, 2024 17:21
_hunter написав: Shaman написав:
хто ще підпишеться під цією маячнею? перелік таких особистостей зрозумілий...
так війна - це гинуть люди, в першу чергу чоловіки, а йде еміграція - це ви правильно пишете. але до чого тут Європа, ...? що треба мати у голові, щоб таку дурню писати? шапочка з фольги кровообіг передавила, бо схоже мозку там малувато?
...
>>> але до чого тут Європа
до того, что она является выгодополучателем этой самой эмиграции.
Вам повторить в чем заключается выгода?
Да-да: прямо как в методичке -- если аргументы закончились -- переходи на "теории заговора" и шапочки
але дивиться на всі події разом, а не висмикуйте частини й не робіть потім некоректні висновки. так ПОТЕНЦІЙНО та десь й майбутньому це виграш для держави. а в поточний момент це додаткові втрати. й навіть в Німеччині не всі з цим згодні. й до війни у них були й поляки, й прибалти. тому допомога нашим біженцям - це наслідок війни яку розпочала Раша (й продовження цієї війни від Європи не залежить).
ще раз - оскільки Раша як країна показала повну неадекватність, то закінчення війни залежить лише від того, як в них почнуться власні проблеми. це обов'язково станеться, питання лише в часі. Європа зацікавлена в скорішому закінченні війни, не в продовженні, як було написано в попередніх повідомленнях. тому я й кажу про теорії змови - класичний приклад.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 17:23
prodigy написав:
............
помиляетесь стосовно 2,0
.........
Спасибо за краткий курс политпроса, но я всё это знаю.
Пару вопросов к Вам.
Нам не нужны были эти инвестиции?
Мы отказывались от них?
Были заметные западные инвестиции? Запад хотел инвестировать, но мы не соглашались?
Если бы не росс. инвестиции у нас не было бы ни Киевстара, ни Водафона. Нет, конечно, можно жить и без мобильной связи.
Зростання впливу росіян на сектор тривав навіть після виходу західних інвесторів, коли Україна потрапила під удар глобальної фінансової кризи 2008-2009 років.
Мы их выгоняли в пользу росс. капиталов?
Если нам так уж не нравились российские инвестиции, могли их ограничить или вообще запретить. Почему-то этого не делали. Наверное, нужны были?
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ЛАД
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Додано: Суб 20 січ, 2024 17:28
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
Зараз мова йде про захист влади?
Якщо так, то Ви праві.
Але я гадав, що зараз головне завдання це захист Батьківщини, а не Зеленського чи Порошенка.
Якщо так, то для Вас це такий же обов'язок, як і для "73%".
Якщо ні, то Ви не просто порохобот, а порохобот без мізків.
Да-да: "Раньше думай о Советском Союзе, а потом о себе" -- помню-помню
Можете думать не о родине, но уж точно мы не защищаем "владу".
Если речь только защите "влады", то гори она синим пламенем, за это точно никто не пошёл бы и не идёт на фронт с риском погибнуть.
И снова вы говорите о каких-то абстрактых "ВЫ" и "никто".
>>> и не идёт на фронт с риском погибнуть
Так уже давно никто и не идет -- только "бусифицированные". Или с чего бы по-вашему зеля про блокировку всех счетов и всякие "автоповестки" думать начал?
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_hunter
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Додано: Суб 20 січ, 2024 17:29
_hunter написав: ЛАД написав:
........Такой референдум можно было проводить до 24.02, а не сейчас.
Поздно боржоми пить, когда почки отвалились.
А если народ будет так отказываться от мобилизации, как об этом пишут, то вопрос решится и без референдума. Вот только потом у всех будет возможность кричать
: "Зеленский предатель! А мы что, мы ничего. Мы готовы были сражаться. вот только..." Вместо ... каждый подставит, что захочет.
Это еще почему? -- как раз сейчас -- когда Западная помощь под сильным вопросом -- самое время.
Вы там чуть раньше спрашивали "кто такие эти Европа" -- но сейчас самым бессовестным образом ссылаетесь на каких-то непонятных ВСЕХ
Сегодня возможно провести референдум?
По-моему, нет. Сегодня вся тяжесть решения ляжет на президента и ВР.
А ВСЕ - вполне понятные. Все, кто сегодня на опросах выступает за "границы 91 года", но при этом хотят оставаться на диванах, а не в окопах. Вот они больше всего и будут кричать о "предательстве".
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Додано: Суб 20 січ, 2024 17:32
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
хто ще підпишеться під цією маячнею? перелік таких особистостей зрозумілий...
так війна - це гинуть люди, в першу чергу чоловіки, а йде еміграція - це ви правильно пишете. але до чого тут Європа, ...? що треба мати у голові, щоб таку дурню писати? шапочка з фольги кровообіг передавила, бо схоже мозку там малувато?
...
>>> але до чого тут Європа
до того, что она является выгодополучателем этой самой эмиграции.
Вам повторить в чем заключается выгода?
Да-да: прямо как в методичке -- если аргументы закончились -- переходи на "теории заговора" и шапочки
але дивиться на всі події разом, а не висмикуйте частини й не робіть потім некоректні висновки. так ПОТЕНЦІЙНО та десь й майбутньому це виграш для держави. а в поточний момент це додаткові втрати
. й навіть в Німеччині не всі з цим згодні. й до війни у них були й поляки, й прибалти.
\\\
Да вы 1в1 "скопировали" аргумент ЛАДа. В таком случае повторюсь: в поточний момент це додаткові НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ втрати, й майбутньому це КРУПНЫЙ виграш. Естественно для тех, кто хотя бы на 5 лет вперед может смотреть. Для обывателя, естественно, все наоборот.
Были -- в мизерных количествах. Тут же за два года -- под 8 лямов.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 17:36
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
........Такой референдум можно было проводить до 24.02, а не сейчас.
Поздно боржоми пить, когда почки отвалились.
А если народ будет так отказываться от мобилизации, как об этом пишут, то вопрос решится и без референдума. Вот только потом у всех будет возможность кричать
: "Зеленский предатель! А мы что, мы ничего. Мы готовы были сражаться. вот только..." Вместо ... каждый подставит, что захочет.
Это еще почему? -- как раз сейчас -- когда Западная помощь под сильным вопросом -- самое время.
Вы там чуть раньше спрашивали "кто такие эти Европа" -- но сейчас самым бессовестным образом ссылаетесь на каких-то непонятных ВСЕХ
Сегодня возможно провести референдум?
По-моему, нет. Сегодня вся тяжесть решения ляжет на президента и ВР.
А ВСЕ - вполне понятные. Все, кто сегодня на опросах выступает за "границы 91 года", но при этом хотят оставаться на диванах, а не в окопах. Вот они больше всего и будут кричать о "предательстве".
>>> Сегодня возможно провести референдум?
Естественно: было бы желание.
Но, как я уже говорил -- пример референдума -- был просто продолжением вашей философии. -- это 1. Открытие границ было бы полностью эквивалентно этому самому референдуму (практически, не юридически). -- это 2.
>>> А ВСЕ - вполне понятные. Все, кто сегодня на опросах выступает за "границы 91 года", но при этом хотят оставаться на диванах, а не в окопах.
так половина этих "всех" -- женщины -- другая половина -- пенсы
-- которые в своих "хотелках" ничем не рискуют.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 17:38
_hunter написав:
Так Моисей же не зря народ в пустыне водил... А тут еще крепостной строй у половины "элит" не выветрился из голов: "народ принадлежит государству => что-то там ему Обязан"...
Вам не слідувало цитувати Біблію .
Бо треба відповісти на питання , навіщо тій народ благають проголусувати за ту чи іншу владу ..
І цей нарІД бере гречку , чі щось іще ....
Навіщо з нього сбирають податки , дають освіту і таке інше ....
Ще і як "Обязан"
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Додано: Суб 20 січ, 2024 17:38
prodigy написав:
в січні 202 був цілий перелік фактів, які свідчили, що з боку Білорусі готувалось вторгнення:
-Це і нарощування сил і засобів, і розгортання пускових установок ракет
"Точка-У","Іскандерів"
-Серія навчань. Не лише бойових навчань, навчання з мобілізаційними ресурсами
- розгортались командні пункти на київському напрямку,
- підтягувались системи ППО та перекидалась авіація
-розгортання ВПГЛР
(военно полевой госпиталь легкораненых)
Ти сам вірив тоді, що росіяни почнуть наступ з території Білорусі?
На 100% впевнений, що ти в це не вірив.
Тому не тринди.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 17:54
unicdima написав: prodigy написав:
в січні 202 був цілий перелік фактів, які свідчили, що з боку Білорусі готувалось вторгнення:
-Це і нарощування сил і засобів, і розгортання пускових установок ракет
"Точка-У","Іскандерів"
-Серія навчань. Не лише бойових навчань, навчання з мобілізаційними ресурсами
- розгортались командні пункти на київському напрямку,
- підтягувались системи ППО та перекидалась авіація
-розгортання ВПГЛР
(военно полевой госпиталь легкораненых)
Ти сам вірив тоді, що росіяни почнуть наступ з території Білорусі?
На 100% впевнений, що ти в це не вірив.
Тому не тринди.
І так було зрозуміло, що буде напад з теріторії Белорусі
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Додано: Суб 20 січ, 2024 18:09
moveton написав: ЛАД написав: _hunter написав:
Правые партии выступают, вроде как, против беженцев а не мигрантов...
Беженцы, мигранты - разница в терминах.
А в значениях? Как я понимаю, беженец - это принимаемый в порядке милостыни. В основной массе это люди, которых нужно безвозмездно приютить, кормить и т.п. и с планом по-умолчанию, что после всего этого они уедут обратно. А мигрант - это приехавший жить и работать, ничего для себя не требующий и от него экономике сплошная польза.
Сегодняшние наши беженцы - завтрашние мигранты.
Да, сегодня их безвозмездно кормят, но завтра они работники (а многие уже и сегодня).
Второе. Беженцев далеко не везде так хорошо принимают, как в Германии, где, действительно, можно жить на пособие вполне благополучно.
Ну и третье. Наши беженцы, кроме сегодняшних
работников, приносят Западу ещё и молодёжь и даже детей, что помогает решить/смягчить демографическую проблему. Причём, за счёт людей, близких в культурном отношении.
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