Додано: Суб 20 січ, 2024 18:21

ЛАД написав: Если нам так уж не нравились российские инвестиции, могли их ограничить Если нам так уж не нравились российские инвестиции, могли их ограничить

Азаров считает, что рыночную логику «Газпрома» «очень трудно понять», и этот фактор является осложняющим в украинско-российских отношениях.



«Он уже начинает влиять не только на промышленном уровне и уровне правительств, но и на бытовом уровне. Это самое неприятное», — сказал Азаров.



При этом он заверил, что украинцы и руководство Украины настроены по отношению к России очень дружественно и готовы развивать сотрудничество.

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что из-за высокой цены на российский газ Украина будет вынуждена практически отказаться от его закупок. Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в интервью российскому телеканалу «Россия 24».

і ще ніякого майдану навіть не було у планах



спитайте у януковича, саме при ньому хлинув поток російських інвестиційчому в 2008 почали виходити західні інвестори? гадаю, до цього їх примусив не кризис 2008/09, а домовленість між лідерами G7+рфсподіваюсь дожити до часу, коли путін буде давати свідчення у Гаазі (а краще у Києві?) стосовно усних домовленостей між ним і Бушем(мл), ним і Тоні Блєром, Саркози, Ангеной меркель.коли був на ремонті у Гданську(травень 2009)ЗМІ було відомо, що будівництво Північного потоку 1 розпочнеться у червні 2009, спитав супер-поляка як в Польщі до цього ставляться: він матюкнувся і сказав, не секрет що в ЕС великі країни(члени G7) дбають в першу чергу про себе (потім про загальний ЕС), але Німеччина пообіцяла саме Польще постачати газ з дісконтом, тобто буде трошки дорожче нім для німців, але дешевше ніж для Українимене дивує, що задаєте такі тупі запитання стосовно інвестицій, хто питав у керівництва країни (рф каже, що Україна знаходиться під зовнішнім управлінням, тому щодо 2014 ми знаходились майже повністю під їх управлінням), вам нагадати як приймали делігацію Нафтогаза України на переговорах з Газпромом у москві(в офісі Газпрома)?цитата від Миколи Азірова:«При цене нефти 115-120 долл. за баррель, цена на газ примерно 530 долл. за тыс. кубометров. С учетом Харьковских соглашений мы получаем 430 долл. за тыс. куб. м. Германия, которая закупает тот же российский газ, почему-то предлагает нам его по 360 и по 370 долл.», — сказал Азаров.«Например, Турция покупает газ на 100 долл. (дешевле) за тыс. кубометров, чем мы. Почему? Она находится дальше. Германия покупает дешевле, хотя находится на 1,5 тыс. км дальше», — сказал он.23 вересня 2013, 10:30