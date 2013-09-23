ЛАД написав:Если нам так уж не нравились российские инвестиции, могли их ограничить
спитайте у януковича, саме при ньому хлинув поток російських інвестицій чому в 2008 почали виходити західні інвестори? гадаю, до цього їх примусив не кризис 2008/09, а домовленість між лідерами G7+рф
сподіваюсь дожити до часу, коли путін буде давати свідчення у Гаазі (а краще у Києві?) стосовно усних домовленостей між ним і Бушем(мл), ним і Тоні Блєром, Саркози, Ангеной меркель.
коли був на ремонті у Гданську(травень 2009)ЗМІ було відомо, що будівництво Північного потоку 1 розпочнеться у червні 2009, спитав супер-поляка як в Польщі до цього ставляться: він матюкнувся і сказав, не секрет що в ЕС великі країни(члени G7) дбають в першу чергу про себе (потім про загальний ЕС), але Німеччина пообіцяла саме Польще постачати газ з дісконтом, тобто буде трошки дорожче нім для німців, але дешевше ніж для України
мене дивує, що задаєте такі тупі запитання стосовно інвестицій, хто питав у керівництва країни (рф каже, що Україна знаходиться під зовнішнім управлінням, тому що до 2014 ми знаходились майже повністю під їх управлінням), вам нагадати як приймали делігацію Нафтогаза України на переговорах з Газпромом у москві(в офісі Газпрома)?
цитата від Миколи Азірова: «При цене нефти 115-120 долл. за баррель, цена на газ примерно 530 долл. за тыс. кубометров. С учетом Харьковских соглашений мы получаем 430 долл. за тыс. куб. м. Германия, которая закупает тот же российский газ, почему-то предлагает нам его по 360 и по 370 долл. Для нас выигрыш в 70 долл. на 1 тыс. куб. м при нашем объеме потребления очень серьезный», — сказал Азаров.
«Например, Турция покупает газ на 100 долл. (дешевле) за тыс. кубометров, чем мы. Почему? Она находится дальше. Германия покупает дешевле, хотя находится на 1,5 тыс. км дальше», — сказал он.
Азаров считает, что рыночную логику «Газпрома» «очень трудно понять», и этот фактор является осложняющим в украинско-российских отношениях.
«Он уже начинает влиять не только на промышленном уровне и уровне правительств, но и на бытовом уровне. Это самое неприятное», — сказал Азаров.
При этом он заверил, что украинцы и руководство Украины настроены по отношению к России очень дружественно и готовы развивать сотрудничество.
Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что из-за высокой цены на российский газ Украина будет вынуждена практически отказаться от его закупок. Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в интервью российскому телеканалу «Россия 24».
23 вересня 2013, 10:30 і ще ніякого майдану навіть не було у планах
ЛАД написав:Ну и третье. Наши беженцы, кроме сегодняшних работников, приносят Западу ещё и молодёжь и даже детей, что помогает решить/смягчить демографическую проблему. Причём, за счёт людей, близких в культурном отношении.
Наверное, поэтому, ты своих детей и внуков отправил в Германию
Кстати, если у тебя дочки и есть внуки, то есть и зятья. А они где ? Воюют ?
Ну если ты так активно других отправляешь воевать, то логично было бы у тебя об этом спросить ?
ЛАД написав:Беженцы, мигранты - разница в терминах.
А в значениях? Как я понимаю, беженец - это принимаемый в порядке милостыни. В основной массе это люди, которых нужно безвозмездно приютить, кормить и т.п. и с планом по-умолчанию, что после всего этого они уедут обратно. А мигрант - это приехавший жить и работать, ничего для себя не требующий и от него экономике сплошная польза.
Сегодняшние наши беженцы - завтрашние мигранты. Да, сегодня их безвозмездно кормят, но завтра они работники (а многие уже и сегодня). Второе. Беженцев далеко не везде так хорошо принимают, как в Германии, где, действительно, можно жить на пособие вполне благополучно. Ну и третье. Наши беженцы, кроме сегодняшних работников, приносят Западу ещё и молодёжь и даже детей, что помогает решить/смягчить демографическую проблему. Причём, за счёт людей, близких в культурном отношении.
вы этим сообщением (которым спорите с moveton-ом) полностью опревергаете то своем сообщение, которым спорите со мной
prodigy написав:в січні 202 був цілий перелік фактів, які свідчили, що з боку Білорусі готувалось вторгнення:
-Це і нарощування сил і засобів, і розгортання пускових установок ракет "Точка-У","Іскандерів" -Серія навчань. Не лише бойових навчань, навчання з мобілізаційними ресурсами - розгортались командні пункти на київському напрямку, - підтягувались системи ППО та перекидалась авіація -розгортання ВПГЛР (военно полевой госпиталь легкораненых)
Ти сам вірив тоді, що росіяни почнуть наступ з території Білорусі? На 100% впевнений, що ти в це не вірив. Тому не тринди.
унікум, вчи правила етики і чемної поведінки і спілкуйся відповідно (це матері своїй кажи не тринди)
взагалі писав не для тебе і не чекаю на відповідь... то, що ми гадали на гущі(нападе/не нападе), це майже теж коли гадаємо на курс гривні
президент має щоденний звіт від керівників ГУР МО, СБУ, МВД, МІД і він тримав руку на пульсі (але не на пульсі країни)
Новини про пілотний проект “антиУхилянт” у Запоріжжі.
В Запоріжжі збільшили кількість груп, які ходять по квартирах у пошуках військовозобов'язаних.
...
Як з’ясував ТСН.ua, наприклад, ініціатива посадовців міської ради разом з представниками ТЦК ходити по квартирах в Запоріжжі дала свої перші результати. Про це розповів в коментарі для ТСН.ua перший заступник міського голови Олександр Власюк. Раніше в коментарі для ТСН.ua він розповідав, як по-новому видають повістки. Зараз посадовець каже, що в місті збільшено кількість груп, які працюють в напрямку оповіщення населення. Представники ТЦК під час таких обходів виписують не бойові повістки, а ті, за якими чоловік зобов'яний уточнити облікові відомості в ТЦК.
"Відповідно до рішення виконавчого комітету ми спочатку сформували 15 робочих груп, а станом на зараз їх вже 28. Представники міської ради працюють разом з працівниками ТЦК в семи районах міста. Починаючи з 29 листопада, ми разом з ТЦК обійшли більше 25 тисяч адрес містян. Крім цього, тепер наші спільні групи виходять працювати і на вулицях", - каже Олександр Власюк.
До цього він додає, що вже є затверджений графік роботи.
"Працюємо з понеділка по п’ятницю, але плануємо ще і в суботу", - уточнює посадовець.
За словами Власюка, напередодні змін в мобілізаційному законодавстві, містяни відверто кажуть, що не розуміють того, як мобілізація буде проходити далі.
"Процес оповіщення в місті проходить спокійно, готуємось до запланованих змін в законодавстві", - каже Власюк та уточнює, що саме повістки видають саме представники ТЦК, а працівники міської ради присутні заради того, щоб нівелювати можливі конфлікти.
Посилення мобілізації: що може змінитись Зараз на доопрацюванні в уряді знаходиться законопроєкт, який пропонує посилити деякі норми мобілізації. Наприклад, тих, хто відмовляється від медичного огляду, пропонують карати 3 роками в’язниці. Крім того, законодавці пропонують ввести штрафи від 153 тис грн. до 204 тис. грн. за порушення мобілізаційного законодавства.
Хлопчики-ухилянти -- більше не турбуйтесь. По вас вже гарантовано прийдуть. Скоро ви нас заміните у війську і совість вас більше не мучитиме “денно й нощно”...
А розформування правоохоронних органів, схоже, не буде. Якщо хтось дуже хотів трушної анархії в тилах -- “нот тудей...”
Чи підуть “олігархи і бат.монако” на передову? Тут я мушу розчарувати “пролетарів всіх стран”. Знову “нот тудей”. Цього ж не було навіть у вашому “пролетарському” срср... Чому має бути зараз???
Таке могло би бути, хіба що, у світі серіалу “модифікований вуглець”. Якби якомусь багатієві стало нудно і захотілось гострих відчуттів на 1224 році життя...
_hunter написав:Так Моисей же не зря народ в пустыне водил... А тут еще крепостной строй у половины "элит" не выветрился из голов: "народ принадлежит государству => что-то там ему Обязан"...
Якийсь треш.... Мойсей водив народ для того щоб в НАРОДУ мізки провітрились.
Мойсей - еліту не водив.
Тому перш ніж щось писати - прочитайте спочатку самі і подумайте Що хотіли донести? і що ДОНЕСЛИ ?
А по суті Дійсно винуваті не еліти а народ З двох причин Перше - еліть на три порядки менше..тобто 0,1% від загальної кількості населення. Те що 23% не можуть пояснити в чому була помилка в 73%... - то може це проблема тих 73% а не 0,1% еліт? Для того й потрібен Мойсей, який повинен водити по пустелі 73% поки в них в головах не виникне примітивно проста, але єдиновірна думка То може в наших негараздах ми самі винні більше ніж інші?
ANDRII YERMAK. - Nous n’avons pas cédé face à la Russie, un pays beaucoup plus grand que le nôtre, et nous continuons de lutter contre l’occupation. Sur l’ensemble de la ligne de front, nous avons déjà libéré environ 50 % du territoire occupé par l’armée russe depuis le 24 février 2022. Nous avons mis fin à la domination des Russes sur la mer Noire. Nous disposons d’un nouveau corridor céréalier, qui ne se limite pas aux seules céréales. Mais la guerre continue. C’est la raison pour laquelle l’Ukraine accumule des forces en vue de nouvelles offensives. Nous travaillons sur une loi de mobilisation. De son côté, la Russie mobilise de nouvelles troupes, accroît l’ampleur de ses attaques de missiles et achète des armes à d’autres pays. Ce pour quoi nous avons vraiment besoin de plus…
Bobua написав:Новини про пілотний проект “антиУхилянт” у Запоріжжі.
В Запоріжжі збільшили кількість груп, які ходять по квартирах у пошуках військовозобов'язаних.
...
Як з’ясував ТСН.ua, наприклад, ініціатива посадовців міської ради разом з представниками ТЦК ходити по квартирах в Запоріжжі дала свої перші результати. Про це розповів в коментарі для ТСН.ua перший заступник міського голови Олександр Власюк. Раніше в коментарі для ТСН.ua він розповідав, як по-новому видають повістки. Зараз посадовець каже, що в місті збільшено кількість груп, які працюють в напрямку оповіщення населення. Представники ТЦК під час таких обходів виписують не бойові повістки, а ті, за якими чоловік зобов'яний уточнити облікові відомості в ТЦК.
"Відповідно до рішення виконавчого комітету ми спочатку сформували 15 робочих груп, а станом на зараз їх вже 28. Представники міської ради працюють разом з працівниками ТЦК в семи районах міста. Починаючи з 29 листопада, ми разом з ТЦК обійшли більше 25 тисяч адрес містян. Крім цього, тепер наші спільні групи виходять працювати і на вулицях", - каже Олександр Власюк.
До цього він додає, що вже є затверджений графік роботи.
"Працюємо з понеділка по п’ятницю, але плануємо ще і в суботу", - уточнює посадовець.
За словами Власюка, напередодні змін в мобілізаційному законодавстві, містяни відверто кажуть, що не розуміють того, як мобілізація буде проходити далі.
"Процес оповіщення в місті проходить спокійно, готуємось до запланованих змін в законодавстві", - каже Власюк та уточнює, що саме повістки видають саме представники ТЦК, а працівники міської ради присутні заради того, щоб нівелювати можливі конфлікти.
Посилення мобілізації: що може змінитись Зараз на доопрацюванні в уряді знаходиться законопроєкт, який пропонує посилити деякі норми мобілізації. Наприклад, тих, хто відмовляється від медичного огляду, пропонують карати 3 роками в’язниці. Крім того, законодавці пропонують ввести штрафи від 153 тис грн. до 204 тис. грн. за порушення мобілізаційного законодавства.
Хлопчики-ухилянти -- більше не турбуйтесь. По вас вже гарантовано прийдуть.
По-перше Це ж скільки в тилу ТЦКашників, які не на передовій Що кількість таких груп тільки збільшується
Bobua написав:Скоро ви нас заміните у війську і совість вас більше не мучитиме “денно й нощно”...
По-друге Коли особисто ти напишешь, що ти в тилу знайдешь роботу, будешь працювати, будешь сплачувати податки, будешь думати як заробити ще більше, щоб сплатити ще більше податків
ЛАД написав:.............. Сегодня возможно провести референдум? По-моему, нет. Сегодня вся тяжесть решения ляжет на президента и ВР. А ВСЕ - вполне понятные. Все, кто сегодня на опросах выступает за "границы 91 года", но при этом хотят оставаться на диванах, а не в окопах. Вот они больше всего и будут кричать о "предательстве".
>>> Сегодня возможно провести референдум? Естественно: было бы желание. Но, как я уже говорил -- пример референдума -- был просто продолжением вашей философии. -- это 1. Открытие границ было бы полностью эквивалентно этому самому референдуму (практически, не юридически). -- это 2.
>>> А ВСЕ - вполне понятные. Все, кто сегодня на опросах выступает за "границы 91 года", но при этом хотят оставаться на диванах, а не в окопах. так половина этих "всех" -- женщины -- другая половина -- пенсы -- которые в своих "хотелках" ничем не рискуют.
Открытие границ - не референдум. При референдуме выявляется решение большинства, которое обязаны выполнять все. При открытии границ "проголосуют ногами" - какой-то % убежит и решения возможного большинства им будет до лампочки.
Арифметика у Вас интересная - "Женщины - половина, пенсы - вторая половина". Мужчин и детей у нас вообще нет? У женщин и пенсов нет мужей, братьев, сыновей, отцов? Или Вы думаете, что пенсу плевать, что может погибнуть его сын?
в поточний момент це додаткові НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ втрати, й майбутньому це КРУПНЫЙ виграш. Естественно для тех, кто хотя бы на 5 лет вперед может смотреть. Для обывателя, естественно, все наоборот. Были -- в мизерных количествах. Тут же за два года -- под 8 лямов.
Во-первых, траты в Германии весьма приличные. При 1,2 млн. беженцев только на выплату пособия примерно 500 евро в месяц уже расходы 600 млн. или 7,2 млрд. евро в год. Во-вторых, что будет "в майбутньому" не знает никто. Может, они все уедут в Украину или куда-то ещё.