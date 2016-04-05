ЛАД написав:

_hunter написав: ЛАД написав: ..............

Сегодня возможно провести референдум?

По-моему, нет. Сегодня вся тяжесть решения ляжет на президента и ВР.

А ВСЕ - вполне понятные. Все, кто сегодня на опросах выступает за "границы 91 года", но при этом хотят оставаться на диванах, а не в окопах. Вот они больше всего и будут кричать о "предательстве". ..............Сегодня возможно провести референдум?По-моему, нет. Сегодня вся тяжесть решения ляжет на президента и ВР.А ВСЕ - вполне понятные. Все, кто сегодня на опросах выступает за "границы 91 года", но при этом хотят оставаться на диванах, а не в окопах. Вот они больше всего и будут кричать о "предательстве".

>>> Сегодня возможно провести референдум?

Естественно: было бы желание.

Но, как я уже говорил -- пример референдума -- был просто продолжением вашей философии. -- это 1. Открытие границ было бы полностью эквивалентно этому самому референдуму (практически, не юридически). -- это 2.



>>> А ВСЕ - вполне понятные. Все, кто сегодня на опросах выступает за "границы 91 года", но при этом хотят оставаться на диванах, а не в окопах.

так половина этих "всех" -- женщины -- другая половина -- пенсы -- которые в своих "хотелках" ничем не рискуют. >>> Сегодня возможно провести референдум?Естественно: было бы желание.Но, как я уже говорил -- пример референдума -- был просто продолжением вашей философии. -- это 1. Открытие границ было бы полностью эквивалентно этому самому референдуму (практически, не юридически). -- это 2.>>> А ВСЕ - вполне понятные. Все, кто сегодня на опросах выступает за "границы 91 года", но при этом хотят оставаться на диванах, а не в окопах.так половина этих "всех" -- женщины -- другая половина -- пенсы-- которые в своих "хотелках" ничем не рискуют.

в поточний момент це додаткові НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ втрати, й майбутньому це КРУПНЫЙ виграш. Естественно для тех, кто хотя бы на 5 лет вперед может смотреть. Для обывателя, естественно, все наоборот.

Были -- в мизерных количествах. Тут же за два года -- под 8 лямов.

Открытие границ - не референдум. При референдуме выявляется решение большинства, которое обязаны выполнять все. При открытии границ "проголосуют ногами" - какой-то % убежит и решения возможного большинства им будет до лампочки.Арифметика у Вас интересная - "Женщины - половина, пенсы - вторая половина". Мужчин и детей у нас вообще нет?У женщин и пенсов нет мужей, братьев, сыновей, отцов? Или Вы думаете, что пенсу плевать, что может погибнуть его сын?Во-первых, траты в Германии весьма приличные. При 1,2 млн. беженцев только на выплату пособия примерно 500 евро в месяц уже расходы 600 млн. или 7,2 млрд. евро в год.Во-вторых, что будет "в майбутньому" не знает никто. Может, они все уедут в Украину или куда-то ещё.