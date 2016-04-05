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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 20 січ, 2024 18:50
Bobua написав:
Хлопчики-ухилянти -- більше не турбуйтесь. По вас вже гарантовано прийдуть.
Зачім нагнітать?
"Лозинский объяснил, что обратился к Залужному, поскольку часть депутатов Киевсовета была готова голосовать за название "проспект Воздушных сил" только при условии разделения проспекта на два - проспект Европейского союза и проспект Воздушных сил.
Залужный, в свою очередь, заверил, что последовательно поддерживает идею переименования Воздухофлотского в проспект Воздушных Сил - без разделения проспекта на две части."
На все така пічаль, як чоловіку болить за тот проспект.....
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Додано: Суб 20 січ, 2024 18:50
pesikot написав:
Коли особисто ти напишешь, що ти в тилу знайдешь роботу, будешь працювати, будешь сплачувати податки, будешь думати як заробити ще більше, щоб сплатити ще більше податків
От тоді про совість і поговоримо
Ти коли будеШЬ
донатити на ЗСУ?
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Додано: Суб 20 січ, 2024 18:55
_hunter написав: ЛАД написав: moveton написав:
------------------ЛАД
Беженцы, мигранты - разница в терминах.
------------------
А в значениях? Как я понимаю, беженец - это принимаемый в порядке милостыни. В основной массе это люди, которых нужно безвозмездно приютить, кормить и т.п. и с планом по-умолчанию, что после всего этого они уедут обратно. А мигрант - это приехавший жить и работать, ничего для себя не требующий и от него экономике сплошная польза.
Сегодняшние наши беженцы - завтрашние мигранты.
Да, сегодня их безвозмездно кормят, но завтра они работники (а многие уже и сегодня).
Второе. Беженцев далеко не везде так хорошо принимают, как в Германии, где, действительно, можно жить на пособие вполне благополучно.
Ну и третье. Наши беженцы, кроме сегодняшних
работников, приносят Западу ещё и молодёжь и даже детей, что помогает решить/смягчить демографическую проблему. Причём, за счёт людей, близких в культурном отношении.
вы этим сообщением (которым спорите с moveton-ом) полностью опревергаете то своем сообщение, которым спорите со мной
Не опровергаю.
Просто жизнь несколько сложнее задач по арифметике для 1-го класса.
И логика несколько сложнее, чем "да-нет".
Подумайте, возможно, поймёте, а мне слегка надоело.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 18:56
Goodman написав:
Зачім нагнітать?
"Лозинский объяснил, что обратился к Залужному, поскольку часть депутатов Киевсовета была готова голосовать за название "проспект Воздушных сил" только при условии разделения проспекта на два - проспект Европейского союза и проспект Воздушных сил.
Залужный, в свою очередь, заверил, что последовательно поддерживает идею переименования Воздухофлотского в проспект Воздушных Сил - без разделения проспекта на две части."
На все така пічаль, як чоловіку болить за тот проспект.....
А сам маразм порохатих з розділення проспекту тебе не турбує?
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Додано: Суб 20 січ, 2024 18:57
budivelnik написав:
Для того й потрібен Мойсей, який повинен водити по пустелі 73% поки в них в головах не виникне примітивно проста, але єдиновірна думкаТо може в наших негараздах ми самі винні більше ніж інші?
Будь ласка, детальніше.
Хто такий "Моісей"? Який потрібен.
Тобто особа або особи -- яка має важелі впливу на цілий народ.
По суті владу. Або офіційну, або неофіційну, але владу -- можливість впливати.
Називаються такі особи -- можновладці.
І Моісей не просто водив народ по пустелі, як водять баранів, а весь цей час впливав на них.
Пуста ходьба по пустелі хоч 1000 років не дасть ніякого результату.
З.и. і мабуть *моісеі* 2014 року щось не так впливали, що в результаті отримали вибір отаких наступників.
Тобто відповідальність саме на них.
На оцих 23%))) --- якось не так водили 5 років.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 20 січ, 2024 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 18:58
unicdima написав: pesikot написав:
Коли особисто ти напишешь, що ти в тилу знайдешь роботу, будешь працювати, будешь сплачувати податки, будешь думати як заробити ще більше, щоб сплатити ще більше податків
От тоді про совість і поговоримо
Ти коли будеШЬ
донатити на ЗСУ?
Панове модератори, unicdima
- тупий
Я вже вшосте йому пишу, що я доначу на ЗСУ, а він цього ніяк не може запам"ятати
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Додано: Суб 20 січ, 2024 18:59
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
..............
Сегодня возможно провести референдум?
По-моему, нет. Сегодня вся тяжесть решения ляжет на президента и ВР.
А ВСЕ - вполне понятные. Все, кто сегодня на опросах выступает за "границы 91 года", но при этом хотят оставаться на диванах, а не в окопах. Вот они больше всего и будут кричать о "предательстве".
>>> Сегодня возможно провести референдум?
Естественно: было бы желание.
Но, как я уже говорил -- пример референдума -- был просто продолжением вашей философии. -- это 1. Открытие границ было бы полностью эквивалентно этому самому референдуму (практически, не юридически). -- это 2.
>>> А ВСЕ - вполне понятные. Все, кто сегодня на опросах выступает за "границы 91 года", но при этом хотят оставаться на диванах, а не в окопах.
так половина этих "всех" -- женщины -- другая половина -- пенсы
-- которые в своих "хотелках" ничем не рискуют.
Открытие границ - не референдум. При референдуме выявляется решение большинства, которое обязаны выполнять все. При открытии границ "проголосуют ногами" - какой-то % убежит и решения возможного большинства им будет до лампочки.
Арифметика у Вас интересная - "Женщины - половина, пенсы - вторая половина". Мужчин и детей у нас вообще нет?
У женщин и пенсов нет мужей, братьев, сыновей, отцов? Или Вы думаете, что пенсу плевать, что может погибнуть его сын?
в поточний момент це додаткові НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ втрати, й майбутньому це КРУПНЫЙ виграш. Естественно для тех, кто хотя бы на 5 лет вперед может смотреть. Для обывателя, естественно, все наоборот.
Были -- в мизерных количествах. Тут же за два года -- под 8 лямов.
Во-первых, траты в Германии весьма приличные. При 1,2 млн. беженцев только на выплату пособия примерно 500 евро в месяц уже расходы 600 млн. или 7,2 млрд. евро в год.
Во-вторых, что будет "в майбутньому" не знает никто. Может, они все уедут в Украину или куда-то ещё.
>>> Открытие границ - не референдум.
я там в скобочках ровно это и написал -- не?
>>> При открытии границ "проголосуют ногами" - какой-то %
ну да. Я предполагаю, что "какой-то" -- это примерно 51%
>>> Арифметика у Вас интересная - "Женщины - половина, пенсы - вторая половина"
что непонятного? -- половина от остатка естественно.
>>> Или Вы думаете, что пенсу плевать, что может погибнуть его сын?
про "free azov" я слышал. Про "free крепостных" -- нет => наверное таки всеравно?
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Додано: Суб 20 січ, 2024 19:00
зовсім нещодавно лунали новини з фронту, а зараз кожен день - кого посадили або за ким слідкують
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Додано: Суб 20 січ, 2024 19:00
unicdima написав:
А сам маразм порохатих з розділення проспекту тебе не турбує?
нісколечка , ми не докторра, щоб ставити діагнози.
кожен робить свою справу, яка йому до душі.
там де я мешкаю є вулиця Володимирська та вул. Володимира Великого.
і нічого , такий склад ума у людей .
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Додано: Суб 20 січ, 2024 19:04
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
Сегодняшние наши беженцы - завтрашние мигранты.
Да, сегодня их безвозмездно кормят, но завтра они работники (а многие уже и сегодня).
Второе. Беженцев далеко не везде так хорошо принимают, как в Германии, где, действительно, можно жить на пособие вполне благополучно.
Ну и третье. Наши беженцы, кроме сегодняшних
работников, приносят Западу ещё и молодёжь и даже детей, что помогает решить/смягчить демографическую проблему. Причём, за счёт людей, близких в культурном отношении.
вы этим сообщением (которым спорите с moveton-ом) полностью опревергаете то своем сообщение, которым спорите со мной
Не опровергаю.
Просто жизнь несколько сложнее задач по арифметике для 1-го класса.
И логика несколько сложнее, чем "да-нет".
Подумайте, возможно, поймёте, а мне слегка надоело.
вы опять ударились в философию
Вы про какую из логик? -- математическую, нечеткую, классическую? -- а так-то в бинарной логике только эти два состояния и ВОЗМОЖНЫ
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