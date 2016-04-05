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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 640164026403640464056406>
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 18:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Хлопчики-ухилянти -- більше не турбуйтесь. По вас вже гарантовано прийдуть.

Зачім нагнітать?

"Лозинский объяснил, что обратился к Залужному, поскольку часть депутатов Киевсовета была готова голосовать за название "проспект Воздушных сил" только при условии разделения проспекта на два - проспект Европейского союза и проспект Воздушных сил.
Залужный, в свою очередь, заверил, что последовательно поддерживает идею переименования Воздухофлотского в проспект Воздушных Сил - без разделения проспекта на две части."
На все така пічаль, як чоловіку болить за тот проспект.....
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 18:50

  pesikot написав:Коли особисто ти напишешь, що ти в тилу знайдешь роботу, будешь працювати, будешь сплачувати податки, будешь думати як заробити ще більше, щоб сплатити ще більше податків

От тоді про совість і поговоримо

Ти коли будеШЬ :mrgreen: донатити на ЗСУ?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 18:55

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  moveton написав:------------------
ЛАД
Беженцы, мигранты - разница в терминах. :)
------------------
А в значениях? Как я понимаю, беженец - это принимаемый в порядке милостыни. В основной массе это люди, которых нужно безвозмездно приютить, кормить и т.п. и с планом по-умолчанию, что после всего этого они уедут обратно. А мигрант - это приехавший жить и работать, ничего для себя не требующий и от него экономике сплошная польза.

Сегодняшние наши беженцы - завтрашние мигранты.
Да, сегодня их безвозмездно кормят, но завтра они работники (а многие уже и сегодня).
Второе. Беженцев далеко не везде так хорошо принимают, как в Германии, где, действительно, можно жить на пособие вполне благополучно.
Ну и третье. Наши беженцы, кроме сегодняшних работников, приносят Западу ещё и молодёжь и даже детей, что помогает решить/смягчить демографическую проблему. Причём, за счёт людей, близких в культурном отношении.

вы этим сообщением (которым спорите с moveton-ом) полностью опревергаете то своем сообщение, которым спорите со мной :wink:

Не опровергаю.
Просто жизнь несколько сложнее задач по арифметике для 1-го класса.
И логика несколько сложнее, чем "да-нет".
Подумайте, возможно, поймёте, а мне слегка надоело.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 18:56

  Goodman написав:Зачім нагнітать?

"Лозинский объяснил, что обратился к Залужному, поскольку часть депутатов Киевсовета была готова голосовать за название "проспект Воздушных сил" только при условии разделения проспекта на два - проспект Европейского союза и проспект Воздушных сил.
Залужный, в свою очередь, заверил, что последовательно поддерживает идею переименования Воздухофлотского в проспект Воздушных Сил - без разделения проспекта на две части."
На все така пічаль, як чоловіку болить за тот проспект.....

А сам маразм порохатих з розділення проспекту тебе не турбує?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 18:57

  budivelnik написав:Для того й потрібен Мойсей, який повинен водити по пустелі 73% поки в них в головах не виникне примітивно проста, але єдиновірна думка
То може в наших негараздах ми самі винні більше ніж інші?

Будь ласка, детальніше.

Хто такий "Моісей"? Який потрібен.
Тобто особа або особи -- яка має важелі впливу на цілий народ.
По суті владу. Або офіційну, або неофіційну, але владу -- можливість впливати.
Називаються такі особи -- можновладці.

І Моісей не просто водив народ по пустелі, як водять баранів, а весь цей час впливав на них.
Пуста ходьба по пустелі хоч 1000 років не дасть ніякого результату.

З.и. і мабуть *моісеі* 2014 року щось не так впливали, що в результаті отримали вибір отаких наступників.
Тобто відповідальність саме на них.
На оцих 23%))) --- якось не так водили 5 років.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 січ, 2024 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 18:58

  unicdima написав:
  pesikot написав:Коли особисто ти напишешь, що ти в тилу знайдешь роботу, будешь працювати, будешь сплачувати податки, будешь думати як заробити ще більше, щоб сплатити ще більше податків

От тоді про совість і поговоримо

Ти коли будеШЬ :mrgreen: донатити на ЗСУ?

Панове модератори, unicdima - тупий

Я вже вшосте йому пишу, що я доначу на ЗСУ, а він цього ніяк не може запам"ятати
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 18:59

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:..............
Сегодня возможно провести референдум?
По-моему, нет. Сегодня вся тяжесть решения ляжет на президента и ВР.
А ВСЕ - вполне понятные. Все, кто сегодня на опросах выступает за "границы 91 года", но при этом хотят оставаться на диванах, а не в окопах. Вот они больше всего и будут кричать о "предательстве".

>>> Сегодня возможно провести референдум?
Естественно: было бы желание.
Но, как я уже говорил -- пример референдума -- был просто продолжением вашей философии. -- это 1. Открытие границ было бы полностью эквивалентно этому самому референдуму (практически, не юридически). -- это 2.

>>> А ВСЕ - вполне понятные. Все, кто сегодня на опросах выступает за "границы 91 года", но при этом хотят оставаться на диванах, а не в окопах.
так половина этих "всех" -- женщины -- другая половина -- пенсы :lol: -- которые в своих "хотелках" ничем не рискуют.

Открытие границ - не референдум. При референдуме выявляется решение большинства, которое обязаны выполнять все. При открытии границ "проголосуют ногами" - какой-то % убежит и решения возможного большинства им будет до лампочки.

Арифметика у Вас интересная - "Женщины - половина, пенсы - вторая половина". Мужчин и детей у нас вообще нет?
У женщин и пенсов нет мужей, братьев, сыновей, отцов? Или Вы думаете, что пенсу плевать, что может погибнуть его сын?

в поточний момент це додаткові НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ втрати, й майбутньому це КРУПНЫЙ виграш. Естественно для тех, кто хотя бы на 5 лет вперед может смотреть. Для обывателя, естественно, все наоборот.
Были -- в мизерных количествах. Тут же за два года -- под 8 лямов.

Во-первых, траты в Германии весьма приличные. При 1,2 млн. беженцев только на выплату пособия примерно 500 евро в месяц уже расходы 600 млн. или 7,2 млрд. евро в год.
Во-вторых, что будет "в майбутньому" не знает никто. Может, они все уедут в Украину или куда-то ещё.

>>> Открытие границ - не референдум.
я там в скобочках ровно это и написал -- не? :roll:

>>> При открытии границ "проголосуют ногами" - какой-то %
ну да. Я предполагаю, что "какой-то" -- это примерно 51%

>>> Арифметика у Вас интересная - "Женщины - половина, пенсы - вторая половина"
что непонятного? -- половина от остатка естественно.

>>> Или Вы думаете, что пенсу плевать, что может погибнуть его сын?
про "free azov" я слышал. Про "free крепостных" -- нет => наверное таки всеравно? :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

зовсім нещодавно лунали новини з фронту, а зараз кожен день - кого посадили або за ким слідкують
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:А сам маразм порохатих з розділення проспекту тебе не турбує?
нісколечка , ми не докторра, щоб ставити діагнози.
кожен робить свою справу, яка йому до душі.
там де я мешкаю є вулиця Володимирська та вул. Володимира Великого.
і нічого , такий склад ума у людей .
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 19:04

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Сегодняшние наши беженцы - завтрашние мигранты.
Да, сегодня их безвозмездно кормят, но завтра они работники (а многие уже и сегодня).
Второе. Беженцев далеко не везде так хорошо принимают, как в Германии, где, действительно, можно жить на пособие вполне благополучно.
Ну и третье. Наши беженцы, кроме сегодняшних работников, приносят Западу ещё и молодёжь и даже детей, что помогает решить/смягчить демографическую проблему. Причём, за счёт людей, близких в культурном отношении.

вы этим сообщением (которым спорите с moveton-ом) полностью опревергаете то своем сообщение, которым спорите со мной :wink:

Не опровергаю.
Просто жизнь несколько сложнее задач по арифметике для 1-го класса.
И логика несколько сложнее, чем "да-нет".
Подумайте, возможно, поймёте, а мне слегка надоело.

вы опять ударились в философию :lol: Вы про какую из логик? -- математическую, нечеткую, классическую? -- а так-то в бинарной логике только эти два состояния и ВОЗМОЖНЫ :wink:
_hunter
 
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