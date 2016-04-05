_hunter написав:Так Моисей же не зря народ в пустыне водил... А тут еще крепостной строй у половины "элит" не выветрился из голов: "народ принадлежит государству => что-то там ему Обязан"...
Якийсь треш.... Мойсей водив народ для того щоб в НАРОДУ мізки провітрились.
Мойсей - еліту не водив.
Тому перш ніж щось писати - прочитайте спочатку самі і подумайте Що хотіли донести? і що ДОНЕСЛИ ?
А по суті Дійсно винуваті не еліти а народ З двох причин Перше - еліть на три порядки менше..тобто 0,1% від загальної кількості населення. Те що 23% не можуть пояснити в чому була помилка в 73%... - то може це проблема тих 73% а не 0,1% еліт? Для того й потрібен Мойсей, який повинен водити по пустелі 73% поки в них в головах не виникне примітивно проста, але єдиновірна думка То може в наших негараздах ми самі винні більше ніж інші?
Будь ласка, детальніше. Хто такий "Моісей"? Який потрібен. Тобто особа або особи -- яка має важелі впливу на цілий народ. По суті владу. Або офіційну, або неофіційну, але владу -- можливість впливати. Називаються такі особи -- можновладці. І Моісей не просто водив народ по пустелі, як водять баранів, а весь цей час впливав на них. Пуста ходьба по пустелі хоч 1000 років не дасть ніякого результату.
1 Ви ще не змучились шукати чарівну паличку? 2 Ви хоч розумієте , що саме таких як Ви я й описую.... Всі хто більше часу/зусиль/надій/фантазій витрачає шукаючи ХТО ЗА НЬОГО ЩОСЬ ЗРОБИТЬ Є тормозом на ногах/руках тих хто САМ ЩОСЬ РОБИТЬ.
Саме наявність тих хто вірить що їх благополуччя залежить від... (підставляйте що хочете розвитку ринку/еліт/випадку/положення сонця/прильоту марсіан ) Саме вони і є ті хто заважає ЇМ ЖЕ покращити своє життя. І тільки багаторічне споглядання навколо , яке дасть розуміння що є ті хто ЗМІГ САМОСТІЙНО не чекаючи подачок від когось - змінити своє життя... Тільки це споглядання ( і усвідомлення що самі все про.рали) - дасть можливість змінити сутуацію
ПС А тепер додаток до мого економічного питання Перше - у всіх спільнотах( від тварин до людей) є 5% індивідумів, які забезпечать собі краще життя. Друге - в кожному поколінні буде 5% які створять себе самі і ще 3% які отримають спадщину Третє - таким чином не залежно від приходу сонцесяйного(найсправедливішого ТОСЯзробе), при відсутності катастроф і так далі приблизно на протязі 5-6 поколінь(100-150 років) сьогоднішня спільнота з 73% фантазерів яким всі винні перейде до нормального суспільства а-ля Шведи ( 30 років ми вже пройшли , залишилось70-120...може вдасться за 40-60 якщо потрапимо під ЄСівську бюрократію)
Це ж скільки в тилу ТЦКашників, які не на передовій Що кількість таких груп тільки збільшується
в радянські часи була ДНД (добровільна народна дружина)-для формальності в групі достатньо було мати одного працівника МВС, а решта могла бути студенти або працівники предприємств може хтось знає чому ДНД були тільки у містах і не було у селах?
3-й точкой был монумент Шевченко в одноименном парке. Напротив университета. Здесь собирались немногочисленные тогда «буржуазные националисты». По сравнению с нынешним днем, их тогда было немного. Опять же, не могу похвастаться задержанием врагов советской власти, так как к моменту нашего выхода в парк (ок. 8 вечера), доблестные гебисты уже обычно их забирали. Надо отдать им должное – это были смелые и отчаянные люди! Советская власть с ними не церемонилась. С работы увольняли сразу же, а без работы ты уже и не гражданин, а наоборот- тунеядец – пожалуйста на 101 километр или на «химию»! Ну, сейчас, когда разрешили, националистов стало заметно больше. Я, кстати, обратил внимание, что самые упоротые коммунисты после 91-го стали самыми заядлыми националистами, а заодно и верующими в бога нашего, Христа! Вспоминается один эпизод. Летом 68-го, после захвата Чехии, в Москве на Красную площадь вышли с протестом 8 известных диссидентов! Ну, их по-быстрому рассадили – кого в психушку, кого в тюрьму, в общем, все как обычно! Но самое интересное, что в тысяче километров от Москвы в небольшом райцентре Ивано-Франковской области - Городенке на демонстрацию вышли еще 3 человека!!! Оставшиеся неизвестными – ни одна совковая газета, ни районная, ни областная, ни, тем более республиканская, естественно, этот факт не упомянула! Но один из них, адвокат Кобута работал в ЮК, которой заведовал мой отчим. Не знаю, что сделали гебисты с другими двумя протестантами, но Кобуте подсунули взятку, арестовали и оправили куда-то в Башкирию. Где и убили. Якобы попал под автомобиль в пьяном виде. Ну, у нас же политические заключенные тогда обычно принимали с утра стакан водки, а потом гуляли по дорогам без присмотра! Как Сталин в Туруханске. Отчим, по просьбе жены Кобуты, затребовал результаты медэкспертизы! Ему прислали отписку, а потом посоветовали «успокоиться» и не лезть не в свои дела! Так все и закончилось! С диссидентами КГБ боролось самоотверженно и беспощадно!
ЛАД, вы врядли могли быть десидентом, скорее были в народных дружинниках
для виполнения плана подходит дружинник к прохожему "закурить не найдется?", после прикуривания поворачивается к своим и говорит: "товарищ с запахом, наш клиент" и человека поковали и потом сообщали на производство (результат-лишение премии, на доску "пьяницы позорят коллектив", чтобы сняли слеймо-менты вербовали в стукачи(стучать на начальника цеха в обхсс и тд)
Bobua написав:................... Чи підуть “олігархи і бат.монако” на передову? Тут я мушу розчарувати “пролетарів всіх стран”. Знову “нот тудей”. Цього ж не було навіть у вашому “пролетарському” срср... Чому має бути зараз??? ..............
Было. Сын Сталина Василий Сталин воевал, лётчик. Старший сын Сталина Яков Джугашвили лейтенант РККА, 16 июля 1941 года попал в плен, 14 апреля 1943 года погиб в концлагере Заксенхаузен.
budivelnik написав:1 Ви ще не змучились шукати чарівну паличку? 2 Ви хоч розумієте , що саме таких як Ви я й описую.... Всі хто більше часу/зусиль/надій/фантазій витрачає шукаючи ХТО ЗА НЬОГО ЩОСЬ ЗРОБИТЬ Є тормозом на ногах/руках тих хто САМ ЩОСЬ РОБИТЬ.
Саме наявність тих хто вірить що їх благополуччя залежить від... (підставляйте що хочете розвитку ринку/еліт/випадку/положення сонця/прильоту марсіан ) Саме вони і є ті хто заважає ЇМ ЖЕ покращити своє життя. І тільки багаторічне споглядання навколо , яке дасть розуміння що є ті хто ЗМІГ САМОСТІЙНО не чекаючи подачок від когось - змінити своє життя... Тільки це споглядання ( і усвідомлення що самі все про.рали) - дасть можливість змінити сутуацію
ПС А тепер додаток до мого економічного питання Перше - у всіх спільнотах( від тварин до людей) є 5% індивідумів, які забезпечать собі краще життя. Друге - в кожному поколінні буде 5% які створять себе самі і ще 3% які отримають спадщину Третє - таким чином не залежно від приходу сонцесяйного(найсправедливішого ТОСЯзробе), при відсутності катастроф і так далі приблизно на протязі 5-6 поколінь(100-150 років) сьогоднішня спільнота з 73% фантазерів яким всі винні перейде до нормального суспільства а-ля Шведи ( 30 років ми вже пройшли , залишилось70-120...може вдасться за 40-60 якщо потрапимо під ЄСівську бюрократію)
Я вказав на факт. Тим паче факти з ваших же тверджень.
Ви самі чітко вказали, що ПОТРІБЕН МОІСЕЙ, щоб ВОДИТИ ЛЮДЕЙ (отих несвідомих людей. Які вважають, що винуватий хтось, а не вони).
Що не так-то? Я лише чітко визначив хто такі *моісеі*. Все. І більш нічого більше.
Де в мене чарівна паличка? Де?)) Навіщо ваші відхилення від предмету, про який йшла мова. У вас))
Про 5-6 поколінь розкажіть південно-корейцям, які з майже феодалізму вискочили на майже Олімп майже за одне покоління. А не українському народові. У якого стартові умови на порядки кращі.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 січ, 2024 19:32, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:................... Чи підуть “олігархи і бат.монако” на передову? Тут я мушу розчарувати “пролетарів всіх стран”. Знову “нот тудей”. Цього ж не було навіть у вашому “пролетарському” срср... Чому має бути зараз??? ..............
Было. Сын Сталина Василий Сталин воевал, лётчик. Старший сын Сталина Яков Джугашвили лейтенант РККА, 16 июля 1941 года попал в плен, 14 апреля 1943 года погиб в концлагере Заксенхаузен.
Так йоська кривавий ще до війни довів до самогубства маму цих двох хлопців... Може тому і їх не жалів? Тим більше що там було модно Дружину Калініна в гулаг відправити...Всіх прибічників з якими робив революцію - перестріляти( голову льодорубом розбити) потім тих з чиєю допомогою НЕП будував - також перестріляти... Далі продовжувати?
ЛАД написав:Но сегодня о старых ошибках говорить поздно.
А про новые говорить самый раз, одна мобилизация в стиле СССРа времен тов Сталина чего стоит. Чтоб потом поздно не было, вот уже и Арестович говорит что такая политика кончится Парагвайским вариантом - https://youtu.be/ol8ghTYphCY
Смотреть 2 часа - то занадто. Какие варианты?
Варианты - каждый должен заниматься своим делом Военные - воевать Ставка-правильно считать моб потенциал готовых стать военными, а не "кол-во годлов мужского пола". И принимать решения исходя из реальных данных. Инженеры - делать оружие, желательно ядерное. Но для начала и ракет с дальностью пару тысяч км хватит. Где этог все, где - Иран может, Пакистан может, Индия может, Израиль может, мы могли при плохом СССРе - но неет это другое наш путь ловити чоловіків... Дипломаты - договариваться о наиболее приемлемых условиях окончания войны, в конце концов их этому учили и зарплату им платят именно за это а не за крики "да нам пофиг будем воевать лопатами" как делает этот гребаный Кулеба... Это то что предлагает Арестович - я пытался сделать вставки линка с привязкой по времени, где он как раз говорит что иначе светит парагвайский вариант где с криками "войны до победного" просто убили 70% мужчин, и все, привет нации.