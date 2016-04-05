budivelnik написав:

_hunter написав: Так Моисей же не зря народ в пустыне водил... А тут еще крепостной строй у половины "элит" не выветрился из голов: "народ принадлежит государству => что-то там ему Обязан"... Так Моисей же не зря народ в пустыне водил... А тут еще крепостной строй у половины "элит" не выветрился из голов: "народ принадлежит государству => что-то там ему Обязан"...

То може в наших негараздах ми самі винні більше ніж інші?

Якийсь треш....Мойсей водив народ для того щоб в НАРОДУ мізки провітрились.Мойсей - еліту не водив.Тому перш ніж щось писати - прочитайте спочатку самі і подумайтеЩо хотіли донести?і що ДОНЕСЛИ ?А по сутіДійсно винуваті не еліти а народЗ двох причинПерше - еліть на три порядки менше..тобто 0,1% від загальної кількості населення.Те що 23% не можуть пояснити в чому була помилка в 73%... - то може це проблема тих 73% а не 0,1% еліт?Для того й потрібен Мойсей, який повинен водити по пустелі 73% поки в них в головах не виникне примітивно проста, але єдиновірна думка