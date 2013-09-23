3-й точкой был монумент Шевченко в одноименном парке. Напротив университета. Здесь собирались немногочисленные тогда «буржуазные националисты». По сравнению с нынешним днем, их тогда было немного. Опять же, не могу похвастаться задержанием врагов советской власти, так как к моменту нашего выхода в парк (ок. 8 вечера), доблестные гебисты уже обычно их забирали.

Надо отдать им должное – это были смелые и отчаянные люди! Советская власть с ними не церемонилась. С работы увольняли сразу же, а без работы ты уже и не гражданин, а наоборот- тунеядец – пожалуйста на 101 километр или на «химию»! Ну, сейчас, когда разрешили, националистов стало заметно больше. Я, кстати, обратил внимание, что самые упоротые коммунисты после 91-го стали самыми заядлыми националистами, а заодно и верующими в бога нашего, Христа!

Вспоминается один эпизод. Летом 68-го, после захвата Чехии, в Москве на Красную площадь вышли с протестом 8 известных диссидентов! Ну, их по-быстрому рассадили – кого в психушку, кого в тюрьму, в общем, все как обычно!

Но самое интересное, что в тысяче километров от Москвы в небольшом райцентре Ивано-Франковской области - Городенке на демонстрацию вышли еще 3 человека!!! Оставшиеся неизвестными – ни одна совковая газета, ни районная, ни областная, ни, тем более республиканская, естественно, этот факт не упомянула! Но один из них, адвокат Кобута работал в ЮК, которой заведовал мой отчим. Не знаю, что сделали гебисты с другими двумя протестантами, но Кобуте подсунули взятку, арестовали и оправили куда-то в Башкирию. Где и убили. Якобы попал под автомобиль в пьяном виде. Ну, у нас же политические заключенные тогда обычно принимали с утра стакан водки, а потом гуляли по дорогам без присмотра! Как Сталин в Туруханске.

Отчим, по просьбе жены Кобуты, затребовал результаты медэкспертизы! Ему прислали отписку, а потом посоветовали «успокоиться» и не лезть не в свои дела! Так все и закончилось! С диссидентами КГБ боролось самоотверженно и беспощадно!