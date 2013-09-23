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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6403640464056406>
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 19:49

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Если нам так уж не нравились российские инвестиции, могли их ограничить

спитайте у януковича, саме при ньому хлинув поток російських інвестицій
чому в 2008 почали виходити західні інвестори? гадаю, до цього їх примусив не кризис 2008/09, а домовленість між лідерами G7+рф

:D Очередная конспирология.

коли був на ремонті у Гданську(травень 2009)ЗМІ було відомо, що будівництво Північного потоку 1 розпочнеться у червні 2009, спитав супер-поляка як в Польщі до цього ставляться: він матюкнувся і сказав, не секрет що в ЕС великі країни(члени G7) дбають в першу чергу про себе (потім про загальний ЕС), але Німеччина пообіцяла саме Польще постачати газ з дісконтом, тобто буде трошки дорожче нім для німців, але дешевше ніж для України

Ну всё верно - "дбають в першу чергу про себе".
А Вы хотели, чтобы они думали о благе Украины, или Польши, или ещё кого?

мене дивує, що задаєте такі тупі запитання стосовно інвестицій, хто питав у керівництва країни (рф каже, що Україна знаходиться під зовнішнім управлінням, тому що
до 2014 ми знаходились майже повністю під їх управлінням), вам нагадати як приймали делі(е)гацію Нафтогаза України на переговорах з Газпромом у москві(в офісі Газпрома)?
..............
Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что из-за высокой цены на российский газ Украина будет вынуждена практически отказаться от его закупок. Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в интервью российскому телеканалу «Россия 24».
23 вересня 2013, 10:30
і ще ніякого майдану навіть не було у планах

А меня удивляет, что Вы высказываете "такі тупі" твердження.
Когда это Украина находилась "під зовнішнім управлінням" РФ?
Это Ваше утверждение вполне аналогично "рф каже, що Україна знаходиться під зовнішнім управлінням". И настолько же лживо.
И каким образом это сочетается с Вашей цитатой Азарова?
Каким образом, премьер страны, находившейся "під зовнішнім управлінням" РФ, мог себе позволить такое высказывание? И другие, процитированные Вами (для краткости не стал их повторять)?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 19:52

  prodigy написав:pesikot
Це ж скільки в тилу ТЦКашників, які не на передовій
Що кількість таких груп тільки збільшується


в радянські часи була ДНД (добровільна народна дружина)-для формальності
в групі достатньо було мати одного працівника МВС, а решта могла бути студенти або
працівники предприємств
може хтось знає чому ДНД були тільки у містах і не було у селах?

цікава історія про ДНД
https://www.facebook.com/groups/story.k ... 205672241/

3-й точкой был монумент Шевченко в одноименном парке. Напротив университета. Здесь собирались немногочисленные тогда «буржуазные националисты». По сравнению с нынешним днем, их тогда было немного. Опять же, не могу похвастаться задержанием врагов советской власти, так как к моменту нашего выхода в парк (ок. 8 вечера), доблестные гебисты уже обычно их забирали.
Надо отдать им должное – это были смелые и отчаянные люди! Советская власть с ними не церемонилась. С работы увольняли сразу же, а без работы ты уже и не гражданин, а наоборот- тунеядец – пожалуйста на 101 километр или на «химию»! Ну, сейчас, когда разрешили, националистов стало заметно больше. Я, кстати, обратил внимание, что самые упоротые коммунисты после 91-го стали самыми заядлыми националистами, а заодно и верующими в бога нашего, Христа!
Вспоминается один эпизод. Летом 68-го, после захвата Чехии, в Москве на Красную площадь вышли с протестом 8 известных диссидентов! Ну, их по-быстрому рассадили – кого в психушку, кого в тюрьму, в общем, все как обычно!
Но самое интересное, что в тысяче километров от Москвы в небольшом райцентре Ивано-Франковской области - Городенке на демонстрацию вышли еще 3 человека!!! Оставшиеся неизвестными – ни одна совковая газета, ни районная, ни областная, ни, тем более республиканская, естественно, этот факт не упомянула! Но один из них, адвокат Кобута работал в ЮК, которой заведовал мой отчим. Не знаю, что сделали гебисты с другими двумя протестантами, но Кобуте подсунули взятку, арестовали и оправили куда-то в Башкирию. Где и убили. Якобы попал под автомобиль в пьяном виде. Ну, у нас же политические заключенные тогда обычно принимали с утра стакан водки, а потом гуляли по дорогам без присмотра! Как Сталин в Туруханске.
Отчим, по просьбе жены Кобуты, затребовал результаты медэкспертизы! Ему прислали отписку, а потом посоветовали «успокоиться» и не лезть не в свои дела! Так все и закончилось! С диссидентами КГБ боролось самоотверженно и беспощадно!


ЛАД, вы врядли могли быть десидентом, скорее были в народных дружинниках :mrgreen:

для виполнения плана подходит дружинник к прохожему "закурить не найдется?",
после прикуривания поворачивается к своим и говорит: "товарищ с запахом, наш клиент"
и человека поковали и потом сообщали на производство (результат-лишение премии, на доску "пьяницы позорят коллектив", чтобы сняли слеймо-менты вербовали в стукачи(стучать на начальника цеха в обхсс и тд)

Я не был диссидентом (Вам бы не мешало научиться правильно писать это слово, Вы так много о них читаете) и да, был дружинником. Между прочим, в ДНД были все студенты. И, кстати, студенты универа дежурили как раз в парке Шевченко, в частности, один из маршрутов проходил около памятника. Никогда (во всяком случае, в то время - 1967-1972) не было никакой речи о сборах там «буржуазных националистов» и уж точно не ставились такие задания студентам-дружинникам.

И интересно, какая сука (простите, другого слова нет) рассказала Вам эту басню:
для виполнения плана подходит дружинник к прохожему "закурить не найдется?",
после прикуривания поворачивается к своим и говорит: "товарищ с запахом, наш клиент"
и человека поковали и потом сообщали на производство (результат-лишение премии, на доску "пьяницы позорят коллектив", чтобы сняли слеймо-менты вербовали в стукачи(стучать на начальника цеха в обхсс и тд)

Или это Вы уже сами придумали от щедрости душевной?

За последние годы у Вас наблюдается большой прогресс в умственном развитии.
Просмотрел недавно нашу переписку в личке несколько лет тому - отличия разительные.

Пожалуй, пора Вас отправлять в чс к лжецу песикоту.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 19:56

  Василь-Рівне написав:детройтеда тут мало чи що? Га?

Ага, васько))

Ти на своє питання до іншого чому він не на фронті відповідь отримав? Отримав.
Саме тому до тебе було постановлено таке ж саме питання.
А от внятної відповіді досі чекаю.
Що тобі-добровольцю завадило за 2 роки дійти?
Там в тебе до 60 рік залишився. Попрохай форумчан, допоможуть. Бо не встигнеш.
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:00

  ЛАД написав:Пожалуй, пора Вас отправлять в чс к лжецу песикоту.

О! как, я опять лжец )

А всего лишь спросил о твоих зятьях )
Но парторгу проще оболгать и отправить в ЧС, чем ответить на очень неудобные вопросы

Зато как ты других в окопы отправляешь ...
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 20 січ, 2024 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:00

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  Bobua написав:...................
Чи підуть “олігархи і бат.монако” на передову?
Тут я мушу розчарувати “пролетарів всіх стран”. Знову “нот тудей”.
Цього ж не було навіть у вашому “пролетарському” срср... Чому має бути зараз???
..............
Было.
Сын Сталина Василий Сталин воевал, лётчик.
Старший сын Сталина Яков Джугашвили лейтенант РККА, 16 июля 1941 года попал в плен, 14 апреля 1943 года погиб в концлагере Заксенхаузен.
Так йоська кривавий ще до війни довів до самогубства маму цих двох хлопців...
......

У цих двох хлопців були різні мами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:01

  detroytred написав:А от внятної відповіді досі чекаю.
Що тобі-добровольцю завадило за 2 роки дійти?
Там в тебе до 60 рік залишився. Попрохай форумчан, допоможуть. Бо не встигнеш.

ВНЯТНО ОТВЕТЬ почему полковник, "профессиональный военный(мирного времени)", получающий ВОЕННУЮ пенсию через 2 года войны до сих пор с дивана отправляет гражданских на войну?
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:02

  Goodman написав:
  prodigy написав:може хтось знає чому ДНД були тільки у містах і не було у селах?
хто ходив на днд , тому давали до 3 дні до відпустки.
ходили і не морочилися , сиділи на опорнику грали в карти, дуркували, ганяли школоту для порядку.

Не знаю. Нам ничего не давали. И не "грали в карти на опорнику".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД , Добрий вечер .

Я , перепрошую , але ви дуже багато ПИШИТЕ .
Всім дали направлення куди слід прямувати .

Дозвольте і мені на сьомому десятку вам нагадати, що багато написаного , особливо після 24 години є дуже несподіваним і дивним .
А деяки перли дуже доводять що ми з вами народились у радяньскому союзі .

Особисто мені подобається коли ви спілкуєтесь з катсо , андрійкою, _hunter , детройдер і іншими почітателямі домовитись .
Я майже коректно натякнув .....що вас ДУЖЕ багато .
Востаннє редагувалось холява в Суб 20 січ, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:09

  katso написав:
  ЛАД написав:
  katso написав:А про новые говорить самый раз, одна мобилизация в стиле СССРа времен тов Сталина чего стоит. Чтоб потом поздно не было, вот уже и Арестович говорит что такая политика кончится Парагвайским вариантом - https://youtu.be/ol8ghTYphCY

Смотреть 2 часа - то занадто.
Какие варианты?

Варианты - каждый должен заниматься своим делом
Военные - воевать
Ставка-правильно считать моб потенциал готовых стать военными, а не "кол-во годлов мужского пола". И принимать решения исходя из реальных данных.
Инженеры - делать оружие, желательно ядерное. Но для начала и ракет с дальностью пару тысяч км хватит. Где этог все, где - Иран может, Пакистан может, Индия может, Израиль может, мы могли при плохом СССРе - но неет это другое наш путь ловити чоловіків...
Дипломаты - договариваться о наиболее приемлемых условиях окончания войны, в конце концов их этому учили и зарплату им платят именно за это а не за крики "да нам пофиг будем воевать лопатами" как делает этот гребаный Кулеба...
Это то что предлагает Арестович - я пытался сделать вставки линка с привязкой по времени, где он как раз говорит что иначе светит парагвайский вариант где с криками "войны до победного" просто убили 70% мужчин, и все, привет нации.

а ви де у цій схемі? офіс простих рішень.

а знаєте чому Іран, Пакістан чи КНДР може - юо там всі кошти йдуть на армію. ви б обміняли нерухомість чи каруселі (чим ви там займаєтесь?) - на пайку рису? ні. тому забудьте про ядерну зброю. поки що це іграшки для великих країн.

й знову - Раша хоче домовлятися лише про капітуляцію. коли вони погодяться обговорювати щось прийнятне - тоді й подивимось.

я наприклад й не знав про Парагвайську війну - але це приклад зовсім недоречний - там були зовсім інші причини, Парагвай взагалі більше на Рашу схожий.
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:11

  Прохожий написав:
  detroytred написав:А от внятної відповіді досі чекаю.
Що тобі-добровольцю завадило за 2 роки дійти?
Там в тебе до 60 рік залишився. Попрохай форумчан, допоможуть. Бо не встигнеш.

ВНЯТНО ОТВЕТЬ почему полковник, "профессиональный военный(мирного времени)", получающий ВОЕННУЮ пенсию через 2 года войны до сих пор с дивана отправляет гражданских на войну?

Внятно надаю відповідь:
1. Контракт скінчився і всл (будь він хоч маршал стає ким? Ким стає?
Моя відповідь --- перестає бути всл, стає цивільним. Таким же військовозобов'язаним, як і інші. З точки зору вобов'язку.
2. Впенсія -- на посвідченні так і вказано "за вислугу років". Тобто за те, що зроблено. За минуле. Ніякого зв'язку з майбутнім вона немає. Ніякого. Абсолютно.
3. Цивільного тобе і Васю я запитую виключно з причини -- ви обидва не просто запитали мене, а генерили купу безпідставних претензій.
4. У військо я не можу відправляти апріорі. Це право виключно мобістів.
Я нікому не писав іди на війну. І не вигадував нікому обов'язків зі стелі.

Так чому ти досі не фронті?
Ти ж запитував інших.
Тебе запитав я у відповідь. Тебе запитав Успіх.
Чому ж знов ти лізеш з питаннями???
Не відповівши жодного разу за СЕБЕ. За свій диван.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 січ, 2024 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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