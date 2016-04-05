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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 64046405640664076408>
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Варианты - каждый должен заниматься своим делом
Военные - воевать

Це Ви про detroytred? Цей навоює, тут, на форумі, відправляючи інших ні грама не військових на війну.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:17

  katso написав:
  ЛАД написав:
  katso написав:................
А про новые говорить самый раз, одна мобилизация в стиле СССРа времен тов Сталина чего стоит. Чтоб потом поздно не было, вот уже и Арестович говорит что такая политика кончится Парагвайским вариантом - https://youtu.be/ol8ghTYphCY

Смотреть 2 часа - то занадто.
Какие варианты?


Варианты - каждый должен заниматься своим делом
Военные - воевать
Ставка-правильно считать моб потенциал готовых стать военными, а не "кол-во голов мужского пола". И принимать решения исходя из реальных данных.

Каким образом это можно сделать?
Даже представить себе не могу. Да почти никто не готов к этому. Но надо.

Инженеры - делать оружие, желательно ядерное. Но для начала и ракет с дальностью пару тысяч км хватит. Где это все, где - Иран может, Пакистан может, Индия может, Израиль может, мы могли при плохом СССРе

Все эти страны занимались этим не один день, а годами или даже десятилетиями.
И выделяли на это немалые деньги, в т.ч. "плохой СССР", который был плохим отчасти и поэтому.
Мы все годы с 1991 по 2014 на армии экономили (и на промышленности тоже). Даи после 2015 тоже не особо баловали армию и оборонку.

Дипломаты - договариваться о наиболее приемлемых условиях окончания войны, в конце концов их этому учили и зарплату им платят именно за это а не за крики "да нам пофиг будем воевать лопатами" как делает этот гребаный Кулеба...

Это надо.
Хотя бы для того, чтобы знать, на что можно рассчитывать. Возможно, и не на что. Тогда и говорить не о чем.
А "будем воевать лопатами" это просто красивые слова, которые он должен говорить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:18

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Было.
Сын Сталина Василий Сталин воевал, лётчик.
Старший сын Сталина Яков Джугашвили лейтенант РККА, 16 июля 1941 года попал в плен, 14 апреля 1943 года погиб в концлагере Заксенхаузен.
Так йоська кривавий ще до війни довів до самогубства маму цих двох хлопців...
Може тому і їх не жалів?
Тим більше що там було модно
Дружину Калініна в гулаг відправити...Всіх прибічників з якими робив революцію - перестріляти( голову льодорубом розбити)
потім тих з чиєю допомогою НЕП будував - також перестріляти...
Далі продовжувати?
У цих двох хлопців були різні мами.
1 Тобто це єдине що вас засмутило?
з усім іншим ви погодились і вважаєте що це нормально
2 Дійсно , мама старшого померла від туберкульозу...але може це її просто врятувало?
Бо вся її родина(брати/сестри/дядьки/тітки) була знищена в 30-тих....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:20

  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:Чому Ви сидите і п..дите на форумі замість того, щоб захищати Батьківщину?

О ще один відправник інших на фронт намалювався... Га?

Только тех, кто много ... свистит.
Га?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:21

  Василь-Рівне написав:
  katso написав:Варианты - каждый должен заниматься своим делом
Военные - воевать

Це Ви про detroytred? Цей навоює, тут, на форумі, відправляючи інших ні грама не військових на війну.

Ти, Прохожий, песікот --- от і всі "інші")))
У яких я (виключно у відповідь на ваші питання і дурні наїзди) поцікавився --- так а ви то що? Чому досі не на фронті?

Мав право і змогу відправляти б я вас, якщо погодився начвідділку в ТЦК.

Закінчуйте вигадувати. Опирайтесь на фактаж.
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:23

  ЛАД написав:
  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:Чому Ви сидите і п..дите на форумі замість того, щоб захищати Батьківщину?

О ще один відправник інших на фронт намалювався... Га?

Только тех, кто много ... свистит.
Га?

Написал тот, который весь день много свистит ...

А своих зятьёв бережет от окопов
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Только тех, кто много ... свистит.
Га?

А чому цитату про своїх зятів проігнорували? Хіба вони не на фронті? Ні? Ааааа ухилянти як каже долярчик та бобюей, нуууу з ким не буває, але яке тоді моральне право Ви маєте відправляти інших на фронт? Га ? Почніть з себе і своїх родичів, це ж логічно? Га? :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ХЛОПЦІ , ДАВАЙТЕ ЗУПИНИМОСЬ .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:30

  Goodman написав:
  prodigy написав:може хтось знає чому ДНД були тільки у містах і не було у селах?
хто ходив на днд , тому давали до 3 дні до відпустки.
ходили і не морочилися , сиділи на опорнику грали в карти, дуркували, ганяли школоту для порядку.


не всі, а тільки десь 20% сиділа на опорнику, а решта патрулювала вилиці району (у нас була Молдованка, до автовокзалу), про школоту не знаю...бачив як мент наїхав на жінку (років 40) там упала на коліна і почала йому своїм платком чоботи витирати(ми були в шоці), жінка мала довідку з колонії (замість паспорта)

так чому в селі не було ДНД?
тому що в селах майже не було міліції (один дільничний на 3 села, і відстань 10-15км), а в сибіру і до сотні км (доріг не має (в селі у дільничного до майже до середини 70х був кінь, люди казали "ось мерин приїхав", хто це? кінь чи мент? оба)
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:33

  холява написав:ЛАД , Добрий вечер .
.........
Я майже коректно натякнув .....що вас ДУЖЕ багато .

І Вам доброго вечора!
Натяк приймаю.
Сам вже збирався закінчувати. За хлібом треба сходити. :)
Проте цікавіше було б почути, в чому Ви зі мною не згодні.
ЛАД
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