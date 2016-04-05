katso написав:................ А про новые говорить самый раз, одна мобилизация в стиле СССРа времен тов Сталина чего стоит. Чтоб потом поздно не было, вот уже и Арестович говорит что такая политика кончится Парагвайским вариантом - https://youtu.be/ol8ghTYphCY
Смотреть 2 часа - то занадто. Какие варианты?
Варианты - каждый должен заниматься своим делом Военные - воевать Ставка-правильно считать моб потенциал готовых стать военными, а не "кол-во голов мужского пола". И принимать решения исходя из реальных данных.
Каким образом это можно сделать? Даже представить себе не могу. Да почти никто не готов к этому. Но надо.
Инженеры - делать оружие, желательно ядерное. Но для начала и ракет с дальностью пару тысяч км хватит. Где это все, где - Иран может, Пакистан может, Индия может, Израиль может, мы могли при плохом СССРе
Все эти страны занимались этим не один день, а годами или даже десятилетиями. И выделяли на это немалые деньги, в т.ч. "плохой СССР", который был плохим отчасти и поэтому. Мы все годы с 1991 по 2014 на армии экономили (и на промышленности тоже). Даи после 2015 тоже не особо баловали армию и оборонку.
Дипломаты - договариваться о наиболее приемлемых условиях окончания войны, в конце концов их этому учили и зарплату им платят именно за это а не за крики "да нам пофиг будем воевать лопатами" как делает этот гребаный Кулеба...
Это надо. Хотя бы для того, чтобы знать, на что можно рассчитывать. Возможно, и не на что. Тогда и говорить не о чем. А "будем воевать лопатами" это просто красивые слова, которые он должен говорить.
ЛАД написав:Было. Сын Сталина Василий Сталин воевал, лётчик. Старший сын Сталина Яков Джугашвили лейтенант РККА, 16 июля 1941 года попал в плен, 14 апреля 1943 года погиб в концлагере Заксенхаузен.
Так йоська кривавий ще до війни довів до самогубства маму цих двох хлопців... Може тому і їх не жалів? Тим більше що там було модно Дружину Калініна в гулаг відправити...Всіх прибічників з якими робив революцію - перестріляти( голову льодорубом розбити) потім тих з чиєю допомогою НЕП будував - також перестріляти... Далі продовжувати?
У цих двох хлопців були різні мами.
1 Тобто це єдине що вас засмутило? з усім іншим ви погодились і вважаєте що це нормально 2 Дійсно , мама старшого померла від туберкульозу...але може це її просто врятувало? Бо вся її родина(брати/сестри/дядьки/тітки) була знищена в 30-тих....
ЛАД написав:Только тех, кто много ... свистит. Га?
А чому цитату про своїх зятів проігнорували? Хіба вони не на фронті? Ні? Ааааа ухилянти як каже долярчик та бобюей, нуууу з ким не буває, але яке тоді моральне право Ви маєте відправляти інших на фронт? Га ? Почніть з себе і своїх родичів, це ж логічно? Га?
prodigy написав:може хтось знає чому ДНД були тільки у містах і не було у селах?
хто ходив на днд , тому давали до 3 дні до відпустки. ходили і не морочилися , сиділи на опорнику грали в карти, дуркували, ганяли школоту для порядку.
не всі, а тільки десь 20% сиділа на опорнику, а решта патрулювала вилиці району (у нас була Молдованка, до автовокзалу), про школоту не знаю...бачив як мент наїхав на жінку (років 40) там упала на коліна і почала йому своїм платком чоботи витирати(ми були в шоці), жінка мала довідку з колонії (замість паспорта)
так чому в селі не було ДНД? тому що в селах майже не було міліції (один дільничний на 3 села, і відстань 10-15км), а в сибіру і до сотні км (доріг не має (в селі у дільничного до майже до середини 70х був кінь, люди казали "ось мерин приїхав", хто це? кінь чи мент? оба)