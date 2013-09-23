е

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что из-за высокой цены на российский газ Украина будет вынуждена практически отказаться от его закупок. Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в интервью российскому телеканалу «Россия 24».

і ще ніякого майдану навіть не було у планах



мене дивує, що задаєте такі тупі запитання стосовно інвестицій, хто питав у керівництва країни (рф каже, що Україна знаходиться під зовнішнім управлінням, тому щодо 2014 ми знаходились майже повністю під їх управлінням), вам нагадати як приймали делі()гацію Нафтогаза України на переговорах з Газпромом у москві(в офісі Газпрома)?..............23 вересня 2013, 10:30