|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 20 січ, 2024 20:34
ЛАД написав:
prodigy написав: ЛАД написав:
Если нам так уж не нравились российские инвестиции, могли их ограничить
спитайте у януковича, саме при ньому хлинув поток російських інвестицій
чому в 2008 почали виходити західні інвестори? гадаю, до цього їх примусив не кризис 2008/09, а домовленість між лідерами G7+рф
Очередная конспирология.
коли був на ремонті у Гданську(травень 2009)ЗМІ було відомо, що будівництво Північного потоку 1 розпочнеться у червні 2009, спитав супер-поляка як в Польщі до цього ставляться: він матюкнувся і сказав, не секрет що в ЕС великі країни(члени G7) дбають в першу чергу про себе (потім про загальний ЕС), але Німеччина пообіцяла саме Польще постачати газ з дісконтом, тобто буде трошки дорожче нім для німців, але дешевше ніж для України
Ну всё верно - "дбають в першу чергу про себе".
А Вы хотели, чтобы они думали о благе Украины, или Польши, или ещё кого?
мене дивує, що задаєте такі тупі запитання стосовно інвестицій, хто питав у керівництва країни (рф каже, що Україна знаходиться під зовнішнім управлінням, тому що
до 2014 ми знаходились майже повністю під їх управлінням), вам нагадати як приймали делі(е
)гацію Нафтогаза України на переговорах з Газпромом у москві(в офісі Газпрома)?
..............
Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что из-за высокой цены на российский газ Украина будет вынуждена практически отказаться от его закупок. Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в интервью российскому телеканалу «Россия 24».
23 вересня 2013, 10:30і ще ніякого майдану навіть не було у планах
А меня удивляет, что Вы высказываете "такі тупі" твердження.
Когда это Украина находилась "під зовнішнім управлінням" РФ?
Это Ваше утверждение вполне аналогично "рф каже, що Україна знаходиться під зовнішнім управлінням". И настолько же лживо.
И каким образом это сочетается с Вашей цитатой Азарова?
Каким образом, премьер страны, находившейся "під зовнішнім управлінням" РФ, мог себе позволить такое высказывание? И другие, процитированные Вами (для краткости не стал их повторять)?
совсем плохой, так я закінчив трепати нерви ЛАДу, він людина вже не молода...вибачаюсь
якщо когось зацепив. Хто має час і надхнення, треба і міру знати(я про себе)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 10595
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3219 раз.
- Подякували: 3257 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 20 січ, 2024 20:38
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
Он я рік тому був під Бахмутом, коли з усіх труб кричали, що там пекло!
І нічого, вижив!
Вам повезло більше, ніж десятку моїх знайомих. Я вже писав: половина знайомих загинула саме в Бахмуті в лютому-квітні 23. В переважної більшості з них пройшло 2 місяці від мобілізації і це був перший і останній місяць на передовій.
В цьому році до сумної статистики вже додались ліси Кремінної...
Та звичайно, що на все воля Божа і я дуже вдячний своєму Ангелу-охоронцю!!!
Я був під Бахмутом з середини грудня 2022, і вже на початку лютого 2023 був під Херсоном. Тобто, був 1,5міс там.
І кажете, що ліси Кремінної тепер "пекельні"?
Може буде дивно, а може і ні - але один тутешній всім відомий форумчанин
коли їде на вогневу на позицію, то Лиман залишається в нього далеко за спиною
А тепер дивимось на мапу і ...
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5896
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 876 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Суб 20 січ, 2024 20:41
ЛАД
про те як в 1985 пакували прохожих с запахом бачив на власті очі(давали план на гора, щоб не менше 5 за вечір)
ЛАД досить целку ламати, ви майже зовсім нічого не пам'ятаєте про ссср поганого?
здається що ваша легенда "інженера" трохи шкутильгає
подивиться цикл від Леоніда Парфенова, може щось пригадається
там до речі є пояснення про Пушкіна (чомусь його раптово в 1937(100 років з дати смерті) підняли на пьедестал пропагондони срср
анектот часів срср:
а если бы Пушкин родился на 100 лет позже? его бы все-равно расстреляли в 37м
Востаннє редагувалось prodigy
в Суб 20 січ, 2024 20:45, всього редагувалось 1 раз.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 10595
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3219 раз.
- Подякували: 3257 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 20 січ, 2024 20:41
ЛАД написав: katso написав:
Варианты - каждый должен заниматься своим делом
Военные - воевать
Ставка-правильно считать моб потенциал готовых стать военными
, а не "кол-во голов мужского пола". И принимать решения исходя из реальных данных.
Каким образом это можно сделать?
Даже представить себе не могу. Да почти никто не готов к этому. Но надо.
Вопрос, конечно, сложный... Можно, например, через Референдум.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7515
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 20 січ, 2024 20:44
ЛАД написав: холява написав:
ЛАД , Добрий вечер .
.........
Я майже коректно натякнув .....що вас ДУЖЕ багато .
І Вам доброго вечора!
Натяк приймаю.
Сам вже збирався закінчувати. За хлібом треба сходити.
Проте цікавіше було б почути, в чому Ви зі мною не згодні.
Боронь Боже у чомусь з вами не погодитись !
Просто дуже БАГАТО .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4098
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4102 раз.
- Подякували: 4457 раз.
-
- Профіль
-
4
20
1
Додано: Суб 20 січ, 2024 20:47
ЛАД написав: Goodman написав: prodigy написав:
може хтось знає чому ДНД були тільки у містах і не було у селах?
хто ходив на днд , тому давали до 3 дні до відпустки.
ходили і не морочилися , сиділи на опорнику грали в карти, дуркували, ганяли школоту для порядку.
Не знаю. Нам ничего не давали. И не "грали в карти на опорнику".
так, не грали навіть в домино, чи шахи
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 10595
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3219 раз.
- Подякували: 3257 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 20 січ, 2024 20:49
_hunter написав: ЛАД написав: katso написав:
Варианты - каждый должен заниматься своим делом
Военные - воевать
Ставка-правильно считать моб потенциал готовых стать военными
, а не "кол-во голов мужского пола". И принимать решения исходя из реальных данных.
Каким образом это можно сделать?
Даже представить себе не могу. Да почти никто не готов к этому. Но надо.
Вопрос, конечно, сложный... Можно, например, через Референдум.
Не накладывает ли военное положение какие-то ограничения на проведение референдума в Украине? Вы ведь тоже не дурак. Про башкиров что-то скажете?
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4398
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 660 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 січ, 2024 21:00
stm написав:
Про башкиров что-то скажете?
в селі з населенням 17т вийшло на протест 10 тис , а в столиці Уфі десь 2тис
пісні співати і танцювати?
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 10595
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3219 раз.
- Подякували: 3257 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 20 січ, 2024 21:05
З наближенням запланованих на Росії на березень місяць псевдовиборів президента пенсіонерів на окупованих територіях залучатимуть за пайок до агітацію за диктатора Росії Володимира Путіна.
"Пропагандисти з Москви вирішили залучити до своїх заходів пенсіонерів. За зразком діючих на території РФ "загонів Путіна", які складаються з пенсіонерок, які мають хороші навички комунікації", - йдеться в повідомленні Центра національного спротиву.
В ЦНС зазначають, що перший такий осередок з назвою "совет ветеранов" окупанти створили у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 10595
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3219 раз.
- Подякували: 3257 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 20 січ, 2024 21:06
"Украинцы нам нужны просто как расходный материал для войны с Западом!" Признание пропагандиста РФ
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9034
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 531 раз.
- Подякували: 1252 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|162862
|
|
|6076
|551548
|
|
|1
|21106
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|