budivelnik написав:

detroytred написав: Будь ласка, детальніше.

Хто такий "Моісей"? Який потрібен.

Тобто особа або особи -- яка має важелі впливу на цілий народ.

По суті владу. Або офіційну, або неофіційну, але владу -- можливість впливати.

Називаються такі особи -- можновладці.

І Моісей не просто водив народ по пустелі, як водять баранів, а весь цей час впливав на них.

Пуста ходьба по пустелі хоч 1000 років не дасть ніякого результату. Будь ласка, детальніше.Хто такий "Моісей"? Який потрібен.Тобто особа або особи -- яка має важелі впливу на цілий народ.По суті владу. Або офіційну, або неофіційну, але владу -- можливість впливати.Називаються такі особи -- можновладці.І Моісей не просто водив народ по пустелі, як водять баранів, а весь цей час впливав на них.Пуста ходьба по пустелі хоч 1000 років не дасть ніякого результату.

1 Ви ще не змучились шукати чарівну паличку?2 Ви хоч розумієте , що саме таких як Ви я й описую....Всі хто більше часу/зусиль/надій/фантазій витрачає шукаючиХТО ЗА НЬОГО ЩОСЬ ЗРОБИТЬЄ тормозом на ногах/руках тих хто САМ ЩОСЬ РОБИТЬ.Саме наявність тих хто вірить що їх благополуччя залежить від...(підставляйте що хочете розвитку ринку/еліт/випадку/положення сонця/прильоту марсіан )Саме вони і є ті хто заважає ЇМ ЖЕ покращити своє життя.І тільки багаторічне споглядання навколо , яке дасть розуміння що є ті хто ЗМІГ САМОСТІЙНО не чекаючи подачок від когось - змінити своє життя...Тільки це споглядання ( і усвідомлення що самі все про.рали) - дасть можливість змінити сутуаціюПСА тепер додаток до мого економічного питанняПерше - у всіх спільнотах( від тварин до людей) є 5% індивідумів, які забезпечать собі краще життя.Друге - в кожному поколінні буде 5% які створять себе самі і ще 3% які отримають спадщинуТретє - таким чином не залежно від приходу сонцесяйного(найсправедливішого ТОСЯзробе), при відсутності катастроф і так далі приблизно на протязі 5-6 поколінь(100-150 років) сьогоднішня спільнота з 73% фантазерів яким всі винні перейде до нормального суспільства а-ля Шведи ( 30 років ми вже пройшли , залишилось70-120...може вдасться за 40-60 якщо потрапимо під ЄСівську бюрократію)