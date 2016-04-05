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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 20 січ, 2024 21:07
stm написав: _hunter написав: ЛАД написав:
Каким образом это можно сделать?
Даже представить себе не могу. Да почти никто не готов к этому. Но надо.
Вопрос, конечно, сложный... Можно, например, через Референдум.
Не накладывает ли военное положение какие-то ограничения на проведение референдума в Украине? Вы ведь тоже не дурак. Про башкиров что-то скажете?
Вы же понимаете разницу между законом, например, физики и законом "бумажным"?
Про башкиров -- нет, ничего не скажу.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 21:17
_hunter написав:
Вы же понимаете разницу между законом, например, физики и законом "бумажным"?
Про башкиров -- нет, ничего не скажу.
Я понимаю что выше Конституции нет никакого Закона, поэтому ограничения там.
Про башкиров да, говорить сложно. Продиджи нагуглил за несколько минут. Посмотрите и выскажите свое мнение, пожалуйста.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 21:21
_hunter
,
Так уже давно никто и не идет -- только "бусифицированные".
Мадяр оголосив набір людей і збір грошей на нову бригаду птахів. За пару днів 700 заявок стати до них в штат і 11 млн грн зібрано (збирають 50 )
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Додано: Суб 20 січ, 2024 21:22
ЛАД написав:
О заметном партизанском движении на оккупированных территориях как-то не слышно.
А як ви хотіли шоб було чутно, фоточки, інтерв`ю з "партизанами"? Ця робота вимагає тиші.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 21:25
stm написав: _hunter написав:
Вы ведь тоже не дурак. Про башкиров что-то скажете?
У мене сусідка, як хильне зайве , теж біля входу сідає і опрос встраює .
Чому ій не доплачують за те що іі ізнасилували , а вона не заявила і вихововала сама дитину .
Іще про одну мріє.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 21:34
холява написав: stm написав: _hunter написав:
Вы ведь тоже не дурак. Про башкиров что-то скажете?
У мене сусідка, як хильне зайве , теж біля входу сідає і опрос встраює .
Чому ій не доплачують за те що іі ізнасилували , а вона не заявила і вихововала сама дитину .
Іще про одну мріє.
Холява, башкиры очень маленькая и бедная национальность работающая на золотом карьере.
В Уфе перекрыли мобильную связь и почему-то мне кажется что нагуглить в оркостане про протесты Башкиров не представляется возможным. И задавала я этот весёлый вопрос конкретным людям и они повели себя именно так как я и ожидала.
Шутки у меня дурацкие, признаю )))
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Додано: Суб 20 січ, 2024 21:41
stm написав: _hunter написав:
Вы же понимаете разницу между законом, например, физики и законом "бумажным"?
Про башкиров -- нет, ничего не скажу.
Я понимаю что выше Конституции нет никакого Закона, поэтому ограничения там.
Про башкиров да, говорить сложно. Продиджи нагуглил за несколько минут. Посмотрите и выскажите свое мнение, пожалуйста.
При чем тут Конституция? -- запрет на проведение Референдума -- в 20й статье ЗУ "О всеукраинском референдуме" -- который сам же зеля в 21м году уже менял. -- так что что и как делать -- должен помнить, вроде как
Давайте я после вас?
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Додано: Суб 20 січ, 2024 21:43
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Будь ласка, детальніше.
Хто такий "Моісей"? Який потрібен.
Тобто особа або особи -- яка має важелі впливу на цілий народ.
По суті владу. Або офіційну, або неофіційну, але владу -- можливість впливати.
Називаються такі особи -- можновладці.
І Моісей не просто водив народ по пустелі, як водять баранів, а весь цей час впливав на них.
Пуста ходьба по пустелі хоч 1000 років не дасть ніякого результату.
1 Ви ще не змучились шукати чарівну паличку?
2 Ви хоч розумієте , що саме таких як Ви я й описую....
Всі хто більше часу/зусиль/надій/фантазій витрачає шукаючи
ХТО ЗА НЬОГО ЩОСЬ ЗРОБИТЬ
Є тормозом на ногах/руках тих хто САМ ЩОСЬ РОБИТЬ.
Саме наявність тих хто вірить що їх благополуччя залежить від...
(підставляйте що хочете розвитку ринку/еліт/випадку/положення сонця/прильоту марсіан
)
Саме вони і є ті хто заважає ЇМ ЖЕ покращити своє життя.
І тільки багаторічне споглядання навколо , яке дасть розуміння що є ті хто ЗМІГ САМОСТІЙНО не чекаючи подачок від когось - змінити своє життя...
Тільки це споглядання ( і усвідомлення що самі все про.рали) - дасть можливість змінити сутуацію
ПС
А тепер додаток до мого економічного питання
Перше - у всіх спільнотах( від тварин до людей) є 5% індивідумів, які забезпечать собі краще життя.
Друге - в кожному поколінні буде 5% які створять себе самі і ще 3% які отримають спадщину
Третє - таким чином не залежно від приходу сонцесяйного(найсправедливішого ТОСЯзробе), при відсутності катастроф і так далі приблизно на протязі 5-6 поколінь(100-150 років) сьогоднішня спільнота з 73% фантазерів яким всі винні перейде до нормального суспільства а-ля Шведи ( 30 років ми вже пройшли , залишилось70-120...може вдасться за 40-60 якщо потрапимо під ЄСівську бюрократію)
Я вказав на факт.
Тим паче факти з ваших же тверджень.
Ви самі чітко вказали, що ПОТРІБЕН МОІСЕЙ, щоб ВОДИТИ ЛЮДЕЙ (отих несвідомих людей. Які вважають, що винуватий хтось, а не вони).
Що не так-то?
Я лише чітко визначив хто такі *моісеі*. Все. І більш нічого більше.
Де в мене чарівна паличка? Де?))
Навіщо ваші відхилення від предмету, про який йшла мова. У вас))
1 Якщо ви змусите себе забути що ви полковник а я був 30 років тому прапорщиком і згадаєте що ви пенсіонер а я 30 років бізнесую
то
2 Вам прийдеться прийти до висновку що в предметі який ми обговорюємо
я-генерал ,
а ви -салага який проходить курс молодого бійця( при чому судячи з прочитаного-дається це йому вкрай важко)
і тоді
3 Ви зможете спробувати зрозуміти прочитане...
Так от
Мойсей - це в моїй викладці час, який дозволить тим пересічним які хочуть/можуть/стараються - в першому поколінні досягнути успіху
Ті ж яким не дано - мусять мріяти про чарівну паличку і те що ХТОСЬ з їх родичів в попередніх поколіннях все таки досягнуть успіху і передадуть у спадок
detroytred написав:
Про 5-6 поколінь розкажіть південно-корейцям, які з майже феодалізму вискочили на майже Олімп майже за одне покоління.
А не українському народові.
У якого стартові умови на порядки кращі.
Розсказую салазі в бізнесі ( якщо сюди дочитали то надіюсь погоджуєтесь з цим званням
В мене є ось таке
приблизно на протязі 5-6 поколінь(100-150 років) сьогоднішня спільнота з 73% фантазерів яким всі винні перейде до нормального суспільства а-ля Шведи ( 30 років ми вже пройшли , залишилось70-120...може вдасться за 40-60 якщо потрапимо під ЄСівську бюрократію)
Тепер складіть 2+2 , згадайте під чию юрисдикцію потрапила Південна Корея , потім проведіть арифметичну операцію віднімання дат
2023-1950=73 роки - і зрозумієте що всі єралашики про 5-6 поколінь -це історичні факти , а не мої фантазії
ПС
спробуйте зрозуміти якраз виділенне синім.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 21:48
Hotab написав:_hunter
,
Так уже давно никто и не идет -- только "бусифицированные".
Мадяр оголосив набір людей і збір грошей на нову бригаду птахів. За пару днів 700 заявок
стати до них в штат і 11 млн грн зібрано (збирають 50 )
Ну, супер -- осталось еще пол ляма набрать -- из 500 тысяч, что ГК просил
Не воспринимайте, пожалуйста, "все/никто" настолько буквально. -- так-то и Федоров о своем рекрутинге недавно хвастался -- АЖ 10к заявок набралось
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