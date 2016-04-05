katso написав:Варианты - каждый должен заниматься своим делом Военные - воевать Ставка-правильно считать моб потенциал готовых стать военными, а не "кол-во голов мужского пола". И принимать решения исходя из реальных данных.
Каким образом это можно сделать? Даже представить себе не могу. Да почти никто не готов к этому. Но надо.
Вопрос, конечно, сложный... Можно, например, через Референдум.
Только такой референдум должен быть в ТЦК а всем кто ответил "да" автоматически выдаваться повестка. А то класно придумано - за войну до победного топят одни а погибают потом другие.
А в общем не надо и референдума - те кто пришли после объявления мобилизации в прессе - те и есть моб резерв. Другого нет.
budivelnik написав:1 Якщо ви змусите себе забути що ви полковник а я був 30 років тому прапорщиком і згадаєте що ви пенсіонер а я 30 років бізнесую то 2 Вам прийдеться прийти до висновку що в предметі який ми обговорюємо я-генерал , а ви -салага який проходить курс молодого бійця( при чому судячи з прочитаного-дається це йому вкрай важко) і тоді 3 Ви зможете спробувати зрозуміти прочитане... Так от Мойсей - це в моїй викладці час, який дозволить тим пересічним які хочуть/можуть/стараються - в першому поколінні досягнути успіху Ті ж яким не дано - мусять мріяти про чарівну паличку і те що ХТОСЬ з їх родичів в попередніх поколіннях все таки досягнуть успіху і передадуть у спадок
detroytred написав:Про 5-6 поколінь розкажіть південно-корейцям, які з майже феодалізму вискочили на майже Олімп майже за одне покоління. А не українському народові. У якого стартові умови на порядки кращі.
Розсказую салазі в бізнесі ( якщо сюди дочитали то надіюсь погоджуєтесь з цим званням В мене є ось таке
приблизно на протязі 5-6 поколінь(100-150 років) сьогоднішня спільнота з 73% фантазерів яким всі винні перейде до нормального суспільства а-ля Шведи ( 30 років ми вже пройшли , залишилось70-120...може вдасться за 40-60 якщо потрапимо під ЄСівську бюрократію)
Тепер складіть 2+2 , згадайте під чию юрисдикцію потрапила Південна Корея , потім проведіть арифметичну операцію віднімання дат 2023-1950=73 роки - і зрозумієте що всі єралашики про 5-6 поколінь -це історичні факти , а не мої фантазії ПС спробуйте зрозуміти якраз виділенне синім.
Вау?!)) Знов по колу аргументація - а я мільйонер.
Да щоб зрозуміти, що говорять дійсно фазівці-реформатори економісти, достатньо бути і салагою -- навіть звичайним школярем. І щоб побачити, що говорити ви, теж цього достатньо.
Ну а таку нісенітнцю, що "Моісей" - це час, так і овсім в молодших класах зрозуміють. Бо просто самий час не змінює країни та суспільства так, як це роблять можновладці -- моісеї. Реформатори.
Тим паче, що увести вбік у вас не вийде. Водив саме Моісей. І вирішальна роль саме Моісея. Тут і доказувати елементарно: дві групи --- одну водить Моісей, другу --- а-ля ви (хоч 1000 років)). Моісей за 40 років приведе до результату. А ви і за 1000 років заведете тільки у тупік.
*Мойсей - це в моїй викладці час, який дозволить тим пересічним які хочуть/можуть/стараються - в першому поколінні досягнути успіху* ---- оце і є ваша чарівна паличка. Бо ЧАС дозволяє всім однаково. Він однаковий. А от можновладці (моісеї) у двох Корей різні. Про це і мова. Про різних моісеїв. Можновладців.
З.и. Гугл у поміч, коли ПКорея досягла успіху. Бо у вашій математиці тільки у 2023-му. Фактами оперуйте, не вигадуйте.
Я вам вже сто разів звертав увагу: в тому і проблема, що генерал)) у бізнесі (самозбагачення!!!) помиляється в елементарному -- розвитку, збагаченні суспільства. Там різні закони діють. Як різні для мікро- і макро-тіл. Це зрозуміло навіть школяру в школі...
fler написав:Есть на этой ветке еще умные задним числом
hume написав: Кто знает что бы было, если бы зам месяц до вторжения наша власть прислушались к западным разведкам и начала строить фортификации в предполагаемых местах атаки.
Никто не ждал атаки с Беларуси, т.е. с территории другой страны. Поэтому случилась Буча.
1) Як ніхто не чекав, а карти нападу що були доступні з осені 2021? 2) а з Півдня значить чекали? Воно й видно
Ще раз для особливо обдарованих: не очікували, що Білорусь дозволить атакувати зі своєї території, тому що це інша країна і це тягне за собою важкі наслідки. За Південь вже 100 разів тут пояснювали, повторювати не буду.
ПС. Хантер, а шо сталося, жим-жим?))) Катсо, як вам новина, що кацапія розглядає українців як майбутнє м'ясо для війни з НАТО? Щось прояснилося? Чи будете і далі вважати, що воювати мають лише військові?
detroytred написав:Да щоб зрозуміти, що говорять дійсно фазівці-реформатори економісти, достатньо бути і салагою -- навіть звичайним школярем.
Тільки чомусь тобі платили 25 років, щоб ти салагам втовкмачував як можна стати пілотом..і крім тебе ці салаги ще 5 років практикувались під наглядом, потім 10 років літали і тільки тоді ставали інструкторами...
Але ж виявляється цю систему дурні придумали Треба було таких як ти розігнати , а салагам дати десяток книжок історія братів Райт мемуари Кожедуба і на всяк випадок трошки Сікорського...
Я правильно розшифрував твоє повідомлення?
А якщо все таки ти вважаєш що тобі 25 років платили по ділу..то прийдеться признати що ти салага в економіці..а я мільйонером став тільки після того як 20 років практично втілював в життя те що описали Леонтьєв з Бальцеровичем чи Бендукідзе... При цьому Свої книжки наприклад Бендукідзе написав ПІСЛЯ того як я вже 10 років працював в бізнесі. То може я в нього консультантом був? або він з мого досвіду списував? Що там з причина-наслідок.. Якщо я почав швидше то я причина яку описав Бендукідзе? чи в тебе наслідок попереду причини скаче?
detroytred написав:ПКорея досягла успіху. Бо у вашій математиці тільки у 2023-му.
Почала в 1950 В 60-тих роках вважалась бідною країною Інвестиції в Південну корею по рокам 1980 143,1 1985 532,2 1990 802,6 1995 1 947,2 1997 6 970,9 2000 15 216,7 2002 9 101,0 2003 6 468,0 2005 11 563,5 Отже перших 30 років-перше покоління - дійшли до 143 млн За наступних 30 років - збільшення інвестицій ще в 100 разів - друге покоління.
А тепер знову згадай виділене синім Якщо потрапимо під ЄС то вистарчить 40-60 років - читай два покоління.
То що салага - признаєш що ти двійочник в економіці? чи й далі будеш спамити з упертості...
Білий дім не виконує зобов'язання, коли надає Україні допомогу. ЗСУ так і не отримали озброєння, про яке просили Вашингтон. Про це заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон у коментарі телеканалу Fox News.
За його словами, США взяли на себе зобов'язання надавати допомогу Україні, яка має протистояти Росії. Водночас, системи озброєння, про які просив Київ, надані не були.
fler написав:Катсо, як вам новина, що кацапія розглядає українців як майбутнє м'ясо для війни з НАТО? Щось прояснилося? Чи будете і далі вважати, що воювати мають лише військові?
""Российские пропагандисты радуются приостановке помощи США и обещают использовать украинцев в войне против стран НАТО в случае победы", ""
в случае п о б е д и , те должен бить случай и должна бить победа , а ента победа все никак не куется.... . Там у уззких ОЧЕНЬ много проектов, которим не суждено бить воплощенним в жизнь. брякнул один дурак , а завтра ему "подарок" принесут. Бил уже один викриватель правди Спермоусов , за Херсон переживал и весь извелся.
fler написав:Есть на этой ветке еще умные задним числом
hume написав: Кто знает что бы было, если бы зам месяц до вторжения наша власть прислушались к западным разведкам и начала строить фортификации в предполагаемых местах атаки.
Никто не ждал атаки с Беларуси, т.е. с территории другой страны. Поэтому случилась Буча.
1) Як ніхто не чекав, а карти нападу що були доступні з осені 2021? 2) а з Півдня значить чекали? Воно й видно
Ще раз для особливо обдарованих: не очікували, що Білорусь дозволить атакувати зі своєї території, тому що це інша країна і це тягне за собою важкі наслідки. За Південь вже 100 разів тут пояснювали, повторювати не буду.
вони альтернативно обдаровані. хай пояснять, як Ізраїль з найкращою розвідкою в світі прогавив 7 жовтня? як США маючи інформацію прогавили 11 вересня?