Додано: Суб 20 січ, 2024 22:28

detroytred написав: Да щоб зрозуміти, що говорять дійсно фазівці-реформатори економісти, достатньо бути і салагою -- навіть звичайним школярем. Да щоб зрозуміти, що говорять дійсно фазівці-реформатори економісти, достатньо бути і салагою -- навіть звичайним школярем.

detroytred написав: ПКорея досягла успіху. Бо у вашій математиці тільки у 2023-му. ПКорея досягла успіху. Бо у вашій математиці тільки у 2023-му.

Тільки чомусь тобі платили 25 років, щоб ти салагам втовкмачував як можна стати пілотом..і крім тебе ці салаги ще 5 років практикувались під наглядом, потім 10 років літали і тільки тоді ставали інструкторами...Але ж виявляється цю систему дурні придумалиТреба було таких як ти розігнати , а салагам дати десяток книжокісторія братів Райтмемуари Кожедубаі на всяк випадок трошки Сікорського...Я правильно розшифрував твоє повідомлення?А якщо все таки ти вважаєш що тобі 25 років платили по ділу..то прийдеться признати що ти салага в економіці..а я мільйонером став тільки після того як 20 років практично втілював в життя те що описали Леонтьєв з Бальцеровичем чи Бендукідзе...При цьомуСвої книжки наприклад Бендукідзе написав ПІСЛЯ того як я вже 10 років працював в бізнесі.То може я в нього консультантом був? або він з мого досвіду списував?Що там з причина-наслідок..Якщо я почав швидше то я причина яку описав Бендукідзе?чи в тебе наслідок попереду причини скаче?Почала в 1950В 60-тих роках вважалась бідною країноюІнвестиції в Південну корею по рокам1980 143,11985 532,21990 802,61995 1 947,21997 6 970,92000 15 216,72002 9 101,02003 6 468,02005 11 563,5Отже перших 30 років-перше покоління - дійшли до 143 млнЗа наступних 30 років - збільшення інвестицій ще в 100 разів - друге покоління.А тепер знову згадай виділене синімЯкщо потрапимо під ЄС то вистарчить 40-60 років - читай два покоління.То що салага - признаєш що ти двійочник в економіці? чи й далі будеш спамити з упертості...