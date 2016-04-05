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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6407640864096410
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 22:46

  unicdima написав:
  fler написав:
  Letusrock написав:1) Як ніхто не чекав, а карти нападу що були доступні з осені 2021?
2) а з Півдня значить чекали? Воно й видно

Ще раз для особливо обдарованих: не очікували, що Білорусь дозволить атакувати зі своєї території, тому що це інша країна і це тягне за собою важкі наслідки.
За Південь вже 100 разів тут пояснювали, повторювати не буду.

\\\
хай пояснять, як Ізраїль з найкращою розвідкою в світі прогавив 7 жовтня?
як США маючи інформацію прогавили 11 вересня?

Так это вообще диаметрально противоположные случаи:
Отвечая на вопрос журналиста, Зеленский признал, что о возможном вторжении России узнал от властей США за год до того, как оно произошло. По его словам, Украина готовилась к войне, не привлекая лишнего внимания.

"Наша страна действительно была готова. Мы знали, что это может произойти в любой момент. США предложили бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей из страны. Это нужно было сделать в течение года до вторжения. Я с этим не соглашаюсь, потому что не стоит создавать ненужную панику, это удар по нашему финансовому положению, бюджету и экономике, теперь мы это прекрасно понимаем.

https://war.obozrevatel.com/zelenskij-o ... -riski.htm
-- просто кубышка оказалась важнее жизней граждан.
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 20 січ, 2024 22:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 22:48

  _hunter написав:Так это вообще диаметрально противоположные случаи:

як Ізраїль з найкращою розвідкою в світі прогавив 7 жовтня?
як США маючи інформацію прогавили 11 вересня?
в обох випадках розвідка повідомляла про можливі теракти.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 22:51

  холява написав:Ну , НА ДОБРАНІЧ .
Почались збори пенсіонерів .


Шановниц пане Холява. А коли був від вас останній пост без езоповської мови, без порад як кому себе вести, і що писати, без лейтомотиву всі повинні виконати свій конституційний обовязок і стати на захист батьківщини?
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 22:53

  unicdima написав:
  _hunter написав:Так это вообще диаметрально противоположные случаи:

як Ізраїль з найкращою розвідкою в світі прогавив 7 жовтня?
як США маючи інформацію прогавили 11 вересня?
в обох випадках розвідка повідомляла про можливі теракти.

Это вы про маломужа? :lol: -- или кто там кого про 09-11 предупреждал?
И чьи разведки про Израиль предупреждали? -- можно ссылки почитать?..
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 22:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:просто кубышка оказалась важнее жизней граждан.


та ладно, он просто знал истинние цели СВО Путена
и знал, что у него есть ДАМБА
"Подрыв Козаровицкой дамбы, отделяющей мелиорированную пойму реки Ирпень от Киевского водохранилища, был произведён Вооружёнными силами Украины 26 февраля 2022 года с целью предотвращения продвижения российских войск в ходе вторжения России на Украину."
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 23:04

  _hunter написав:Это вы про маломужа? :lol: -- или кто там кого про 09-11 предупреждал?
И чьи разведки про Израиль предупреждали? -- можно ссылки почитать?..

Бан в гуглі?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 23:16

  _hunter написав:Да -- это те политики, которые смотрят на демографическую яму и не знают что с еще ней можно сделать.
Инфляция, в отличии от демографии довольно легко "чинится".
Правые партии выступают, вроде как, против беженцев а не мигрантов...

Правые выступают против беженцев и мигрантов в виде черных необразованных выходцев из Африки и ближнего востока. От наших "беженцев" они в восторге. Фактически это одна и та же расса. Можно подержать взрослых на пособии ради их детей. Детей встраивают в местную систему образования и их уже не отпустят, многие дети школьного возраста интеллектуально превосходят своих европейских сверстников. Например в Англии украинцы приравнены по " государственным благам" к англичанам, а не беженцам. Помимо всех выплат после колледжа могут получить кредит на обучение такой же как для англичан. В системе здравоохранения обычный украинец встал в очередь на донорство по местной процедуре, то есть без денег в режиме очереди.
У самого родственники оказались в Англии. По всем их рассказам есть ощущение, что их уже не отпустят, точнее ребенка. В Норвегии система для семьи с ребенком из Украины намного выгодней, чем для одиночки. Им не нужны взрослые особи, им нужны дети. После беженцев с интеллектом макак украинцы очень хороший гешефт для стран Европы.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 23:22

Будівельник
Ще раз по буквах: різниця між мільйонером Кіосакі і Кейнсом...

Ти всі ці роки самозбагатчувався.
Займався самозбагатченням.
Не вчив когось або робив когось мільйонерами (як я навчав салаг, щоб вони стали спеціалістами), а займався власне собою.
А Кейнси, Бальцеровичі ... вони не вчили. Вони робили умови для збагачення суспільства, великої кількості громадян.
Практично робили це.
Їх же теорія вчила не а-ля тебе, а а-ля порошенків, щоб вони вже робили умови, реформи.

В мене результат --- сотні, а косвенно тисячі навчених спеціалістів.
В тебе --- твої мільйони. Для тебе.
І тільки косвенно, попутно ти забезпечував населення товарами і послугами. Бо мета твого бізнесу -- власний прибуток.

Мета ж моєї служби була -- навчання саме інших. Не для себе, а для держави, суспільства.

Ти ж у ЗСУ не пішов чому?
Щоб працювати на себе.
А я в ЗСУ пішов, щоб працювати на державу.

Ну як ти елементарних речей не в стані зрозуміти, генерал))) бізнесу.
Свій бізнес ти зрозумів відмінно, тепер повчись у кейнсів-бальцеровичів.
Звісно теорії, бо до практиці цієї сфери тебе не допустять. Ти в ній салага такий же, як я. Точніше гірший, бо вчитися в них не хочеш.

З.и. вирвана картинка тільки про інвестиції повеселила. Тобто ні про що. Мова була про те, що якісний стрибок ПКорея зробила за одне покоління. Одне. А далі розвиток по накатаній стезі...
Для тебе Вікі достатньо:
*У 1960—1985 роках економічне зростання у Південній Кореї було одним з найінтенсивніших у світі. У результаті змін, що почалися в 1962 році, Південна Корея перетворилася з однієї з найбідніших у світі аграрних країн на індустріальну країну, яка швидко розвивається.*.

Перетворення відбулося за одне покоління.
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