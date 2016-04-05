Letusrock написав:1) Як ніхто не чекав, а карти нападу що були доступні з осені 2021? 2) а з Півдня значить чекали? Воно й видно
Ще раз для особливо обдарованих: не очікували, що Білорусь дозволить атакувати зі своєї території, тому що це інша країна і це тягне за собою важкі наслідки. За Південь вже 100 разів тут пояснювали, повторювати не буду.
\\\ хай пояснять, як Ізраїль з найкращою розвідкою в світі прогавив 7 жовтня? як США маючи інформацію прогавили 11 вересня?
Так это вообще диаметрально противоположные случаи:
Отвечая на вопрос журналиста, Зеленский признал, что о возможном вторжении России узнал от властей США за год до того, как оно произошло. По его словам, Украина готовилась к войне, не привлекая лишнего внимания.
"Наша страна действительно была готова. Мы знали, что это может произойти в любой момент. США предложили бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей из страны. Это нужно было сделать в течение года до вторжения. Я с этим не соглашаюсь, потому что не стоит создавать ненужную панику, это удар по нашему финансовому положению, бюджету и экономике, теперь мы это прекрасно понимаем.
холява написав:Ну , НА ДОБРАНІЧ . Почались збори пенсіонерів .
Шановниц пане Холява. А коли був від вас останній пост без езоповської мови, без порад як кому себе вести, і що писати, без лейтомотиву всі повинні виконати свій конституційний обовязок і стати на захист батьківщини?
_hunter написав:просто кубышка оказалась важнее жизней граждан.
та ладно, он просто знал истинние цели СВО Путена и знал, что у него есть ДАМБА "Подрыв Козаровицкой дамбы, отделяющей мелиорированную пойму реки Ирпень от Киевского водохранилища, был произведён Вооружёнными силами Украины 26 февраля 2022 года с целью предотвращения продвижения российских войск в ходе вторжения России на Украину."
_hunter написав:Да -- это те политики, которые смотрят на демографическую яму и не знают что с еще ней можно сделать. Инфляция, в отличии от демографии довольно легко "чинится". Правые партии выступают, вроде как, против беженцев а не мигрантов...
Правые выступают против беженцев и мигрантов в виде черных необразованных выходцев из Африки и ближнего востока. От наших "беженцев" они в восторге. Фактически это одна и та же расса. Можно подержать взрослых на пособии ради их детей. Детей встраивают в местную систему образования и их уже не отпустят, многие дети школьного возраста интеллектуально превосходят своих европейских сверстников. Например в Англии украинцы приравнены по " государственным благам" к англичанам, а не беженцам. Помимо всех выплат после колледжа могут получить кредит на обучение такой же как для англичан. В системе здравоохранения обычный украинец встал в очередь на донорство по местной процедуре, то есть без денег в режиме очереди. У самого родственники оказались в Англии. По всем их рассказам есть ощущение, что их уже не отпустят, точнее ребенка. В Норвегии система для семьи с ребенком из Украины намного выгодней, чем для одиночки. Им не нужны взрослые особи, им нужны дети. После беженцев с интеллектом макак украинцы очень хороший гешефт для стран Европы.
Будівельник Ще раз по буквах: різниця між мільйонером Кіосакі і Кейнсом...
Ти всі ці роки самозбагатчувався. Займався самозбагатченням. Не вчив когось або робив когось мільйонерами (як я навчав салаг, щоб вони стали спеціалістами), а займався власне собою. А Кейнси, Бальцеровичі ... вони не вчили. Вони робили умови для збагачення суспільства, великої кількості громадян. Практично робили це. Їх же теорія вчила не а-ля тебе, а а-ля порошенків, щоб вони вже робили умови, реформи.
В мене результат --- сотні, а косвенно тисячі навчених спеціалістів. В тебе --- твої мільйони. Для тебе. І тільки косвенно, попутно ти забезпечував населення товарами і послугами. Бо мета твого бізнесу -- власний прибуток.
Мета ж моєї служби була -- навчання саме інших. Не для себе, а для держави, суспільства.
Ти ж у ЗСУ не пішов чому? Щоб працювати на себе. А я в ЗСУ пішов, щоб працювати на державу.
Ну як ти елементарних речей не в стані зрозуміти, генерал))) бізнесу. Свій бізнес ти зрозумів відмінно, тепер повчись у кейнсів-бальцеровичів. Звісно теорії, бо до практиці цієї сфери тебе не допустять. Ти в ній салага такий же, як я. Точніше гірший, бо вчитися в них не хочеш.
З.и. вирвана картинка тільки про інвестиції повеселила. Тобто ні про що. Мова була про те, що якісний стрибок ПКорея зробила за одне покоління. Одне. А далі розвиток по накатаній стезі... Для тебе Вікі достатньо: *У 1960—1985 роках економічне зростання у Південній Кореї було одним з найінтенсивніших у світі. У результаті змін, що почалися в 1962 році, Південна Корея перетворилася з однієї з найбідніших у світі аграрних країн на індустріальну країну, яка швидко розвивається.*.