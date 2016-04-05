Додано: Суб 20 січ, 2024 23:22

Будівельник

Ще раз по буквах: різниця між мільйонером Кіосакі і Кейнсом...



Ти всі ці роки самозбагатчувався.

Займався самозбагатченням.

Не вчив когось або робив когось мільйонерами (як я навчав салаг, щоб вони стали спеціалістами), а займався власне собою.

А Кейнси, Бальцеровичі ... вони не вчили. Вони робили умови для збагачення суспільства, великої кількості громадян.

Практично робили це.

Їх же теорія вчила не а-ля тебе, а а-ля порошенків, щоб вони вже робили умови, реформи.



В мене результат --- сотні, а косвенно тисячі навчених спеціалістів.

В тебе --- твої мільйони. Для тебе.

І тільки косвенно, попутно ти забезпечував населення товарами і послугами. Бо мета твого бізнесу -- власний прибуток.



Мета ж моєї служби була -- навчання саме інших. Не для себе, а для держави, суспільства.



Ти ж у ЗСУ не пішов чому?

Щоб працювати на себе.

А я в ЗСУ пішов, щоб працювати на державу.



Ну як ти елементарних речей не в стані зрозуміти, генерал))) бізнесу.

Свій бізнес ти зрозумів відмінно, тепер повчись у кейнсів-бальцеровичів.

Звісно теорії, бо до практиці цієї сфери тебе не допустять. Ти в ній салага такий же, як я. Точніше гірший, бо вчитися в них не хочеш.



З.и. вирвана картинка тільки про інвестиції повеселила. Тобто ні про що. Мова була про те, що якісний стрибок ПКорея зробила за одне покоління. Одне. А далі розвиток по накатаній стезі...

Для тебе Вікі достатньо:

*У 1960—1985 роках економічне зростання у Південній Кореї було одним з найінтенсивніших у світі. У результаті змін, що почалися в 1962 році, Південна Корея перетворилася з однієї з найбідніших у світі аграрних країн на індустріальну країну, яка швидко розвивається.*.



Перетворення відбулося за одне покоління.