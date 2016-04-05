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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6408640964106411
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 00:21

  detroytred написав:А в тебе --- треба просто захотеть...
Як все запущено.
1 Спробуй зрозуміти
Спочатку практика-потім усвоєння результату-потім написання теорії при чому не факт що
а - ті хто описав були праві
б - ті хто прочитають зможуть ЗРОЗУМІТИ
б - ті хто не факт що ЗРОЗУМІЛИ зможуть ВТІЛИТИ
2 Ти не полковник
Ти пенсіонер , який не має практичних знань з економіки , тому через власні практичні знання ти не можеш виявити правильність/хибність прочитаного
Звідси висновок
3 Ти витрачаєш свій час не ефективно - і це для тебе особисто не страшно бо ти маєш право на пенсії сходити з розуму як хочеш..
Але це страшно для тих хто тебе тут читає..
Примітив в економіці прикриваючись чужим іменем пробує висувати якість висновки...
Це старчий маразм, але в тебе він вже настільки запущений що ти цього не в стані усвідомити.

Тепер про мікро/макро на підставі реальної економіки.
Сигаретний ринок (тіньовий)
2021 рік - 16,9%
2022 рік - 19,9%
2023 рік - поки що прогноз 22% = 23,5 млрд грн недоотриманих доходів бюджету..
Ти начитавшись класиків відразу полізеш в макро ..війна-прозорі кордони....
Я працюючи на цьому ринку 30 років поясню
1 До війни ми вивозили контрабандою на Захід( і цим збитків Державі не наносили бо вивозили практично офіційно виготовлену продукцію( а значить сплатили з неї податки)
А завозили контрафакт з Росії і Молдови.
Зараз як ти розумієш -вивозити стало легше( кордони на Захід прозоріші) завозити важче( через фронт не повезеш , а кордон з Молдовою моніторять пильніше щоб не втікали.
2 Виникає питання - так що тоді сталось що контрафакту збільшилось на 6-8 млрд грн...
А сталось те що теоретик від влади Гетьманцев зробив кілька кроків в зміні системи оподаткування
а - акциз виробничий і акциз з роздрібу+ПДВ виробничий і ПДВ з роздрібу - переніс на виготовлювача
б - роздрібному продавцю залишив 5% ( надрукувавши ціну на пачці сигарет відразу на фабриці)

Якби його дії зрозумілі
навіщо контролювати 100 000 роздрібних продавців, якщо можна проконтролювати ЧОТИРИ виробника ...

Отже теоретично все вірно
Але куди ж тоді ділись 6-8 млрд грн ( по 2 млрд приблизно на кожного виробника)
А все просто
Коли акциз йшов в район і район видавав ліцензії то підприємець так чи інакше зявлявся в районі і так чи інакше домовлявся про те які в середньому суми він буде перечисляти (офіційно у вигляді податку з роздрібу) на рахунки району в казначействі
Коли акциз зник - зникла потреба в районі напрягати підприємців по цьому питанню...
Тепер підприємці могли пробивати по касі могли не пробивати..
Якщо не пробили в них залишилось 6% ( 5% офіційно і 1% економія на інкасаціях і так далі)
Якщо пробили в них залишилось 2%...
Пояснювати як зреагували підприємці - треба чи сам допетраєш..
Тепер далі
В оптовика виявилось що в нього є на 2 млрд документів і не має під ці документи товару - оптовик до виробника...отримує 20% знижки ( в сигаретах 70-80% податкове навантаження ів ціні) і отримує партію від виробника...
У виробника зявляється 1,6 млрд...йому треба звичайно прикритись він купує генератори ( по розходу електроенергії в попередні періоди легко визначити обєм виготовлення) , які перекривають різницю між реально виготовленою партією і показаною по документам, + йому треба на 400 млн нелегально купити сировини..і в нього залишається бонус в 1 млрд грн який в якихось пропорціях ділиться між ним і тим хто контролює...

Попереджаю
Вся схема висмоктана з пальця..просто якби я був на їх місці і мав їх світогляд - я б так зробив..

Практик а-ля я - це бачить
А теоретик Гетьманцев, Голова Бюджетного комітету, який все життя займається економікою і точно прочитав всіх теоретиків - цього врахувати не зміг( або не захотів)..

Тепер розумієш наскільки тупо виглядають твої потуги вивчити з нуля економіку не маючи практики ?
Ти настільки непотрібний що тебе навіть в армію не призвали ( швидше за все розуміючи що твої поради по питанням яким ти займався все своє свідоме життя - не вартують навіть 20000 грн/місяць

Тому ще раз
Хочеш читати великих - читай...
Але розповідати про смак бананів навіть не тримавши їх в руках - якось маразматично.

ПС
По Південній Кореї...
Там було ПЕРШЕ покоління до 1950 року...
В Південній Кореї був такий сякий капіталізм+ Південна - в основному сільське господарство , а сільське господарство -це власники(великі /маленькі...але власники , в них була своя земля/кінь/плуг/хата..і так далі
Чого не скажеш про Північну ( промислове виробництво) в люмпена- нічого крім оков...
До речі в Польщі - так само ( навіть при соціалізмі 1945-1990 -сільське господарство там було приватним)

Наявність великої кількості тих хто є приватником по суті + покоління під зовнішнім керуванням
Для Пів Кореї - США , для Польщі-ЄС ..і дозволило цим країнам на протязі наступних 2 поколінь - піднятись...
Тому я й пишу
Якщо не будемо в совку, але будемо йти обираючи популістів - все одно прийдемо туди куди треба в наступних 70-120 років 5-6 поколінь
Якщо потрапимо в Європу - цей термін скоротиться до 40-70 років 2-3 покоління ( точно стільки ж скільки й треба було Північній Кореї і Польщі)

Оповідання про те що ми стартували з однакових Економічних позицій...-фігня
По тій простій причині , що Економіка-була, приватного мишлення - не було...
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 00:43

В третьей по коридору комнате расположилась «Комиссия по борьбе с дезертирством». Целый день туда паломничали раскаивающиеся дезертиры. Они несли в комиссию свои повинные головы, но, заплутавшись в квартире, склоняли их на наши столы и подоконники. Они бродили по комнатам и митинговали на кухне. Утром они без стука влезали в зал, где, разделенные шкафами, спали мы и тетки. Тетки взывали к их совести. Но дезертиры уверяли, что они люди свои, не обидят, и ложились вздремнуть у порога. Когда к маме приходила ученица, дезертиры окружали пианино и восхищенно следили за бегущими в гаммах пальцами.

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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 01:07

  fler написав:Катсо, як вам новина, що кацапія розглядає українців як майбутнє м'ясо для війни з НАТО? Щось прояснилося? Чи будете і далі вважати, що воювати мають лише військові?


Про який напад на НАТО (блок с ядерною зброєю на хвилиночку) йде мова коли вони роззброєну за 30 років Україну завоювати не змогли? І потім, ОК, те що якийсь там росіянин хоче використовувати нас як мясо - дає нашому уряду право так само ставитись до власного населення?
katso
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 02:07

  katso написав:
  fler написав:Катсо, як вам новина, що кацапія розглядає українців як майбутнє м'ясо для війни з НАТО? Щось прояснилося? Чи будете і далі вважати, що воювати мають лише військові?


Про який напад на НАТО (блок с ядерною зброєю на хвилиночку) йде мова коли вони роззброєну за 30 років Україну завоювати не змогли? І потім, ОК, те що якийсь там росіянин хоче використовувати нас як мясо - дає нашому уряду право так само ставитись до власного населення?

Не факт що НАТО (США з Трампом) вступиться за країни Балтики , вони теж це мабуть відчувають тому вирішили будувати лінію оборони на кордоні . У
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 02:44

Сообщение от Сб 20 янв, 2024 19:34:
  prodigy написав:........
совсем плохой, так я закінчив трепати нерви ЛАДу, він людина вже не молода...вибачаюсь
якщо когось зацепив. Хто має час і надхнення, треба і міру знати(я про себе)

Добавлено: Сб 20 янв, viewtopic.php?p=5676176#p56761762024 19:41
ЛАД про те як в 1985 пакували прохожих с запахом бачив на власті очі(давали план на гора, щоб не менше 5 за вечір)
ЛАД досить целку ламати, ви майже зовсім нічого не пам'ятаєте про ссср поганого?
здається що ваша легенда "інженера" трохи шкутильгає

Разница в 7 минут.
Очень последовательно. :)

P.s. А на вопросы в моём посте viewtopic.php?p=5676176#p5676176 так и не ответили. Видимо нечего. Проще "вспомнить", что я "людина вже не молода", а у Вас есть "час і над(т)хнення". Правда, не понятно, на что. И не помню точно, вроде, я уже советовал чаще проверять правописание.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 02:59

  холява написав:
  ЛАД написав:----------------
холява
ЛАД , Добрий вечер .
.........
Я майже коректно натякнув .....що вас ДУЖЕ багато .
----------------
І Вам доброго вечора!
Натяк приймаю.
Сам вже збирався закінчувати. За хлібом треба сходити. :)
Проте цікавіше було б почути, в чому Ви зі мною не згодні.


Боронь Боже у чомусь з вами не погодитись !
Просто дуже БАГАТО .

Приятно слышать.
Но я больше понимаю аргументированные замечания в чём я не прав и где ошибаюсь. Это было бы интереснее.
А "дуже багато"... То таке. Раньше было больше людей, которые могли спокойно, аргументированно и логично излагать свои мысли. Тогда было легче. Сейчас их, к сожалению, осталось мало.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 03:26

  Letusrock написав:..........
1) Як ніхто не чекав, а карти нападу що були доступні з осені 2021?
2) а з Півдня значить чекали? Воно й видно

Огромный успех нашей армии уже то, что агрессору не удалось победить "за 3 дня", как прогнозировали те же эксперты и источники, которые предоставляли "карти нападу".
Если безоглядно верить их картам, то, по-видимому, надо было верить и их прогнозам?
Но тогда Зеленскому и всей или большей части элиты надо было паковать чемоданы и быстро линять на Запад, предупредив об этом население и призвав всех, кто не хочет жить в "России", последовать их примеру.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 03:43

  hume написав:
  ЛАД написав:[
О последствиях предупреждения общества о войне я уже писал. Не буду повторяться.
Ответьте только, кого надо было эвакуировать? Жителей Харькова? Чернигова? Сум? Полтавы? Запорожья? Днепра? Херсона и Николаева? Может, Одессы? Киев? Или просто всё Левобережье?
И где их всех разместить?
Сегодня были бы такие же претензии со стороны обывателя - "Зачем нас эвакуировали, наш город не захвачен!", жители Бучи: "Почему нас не эвакуировали? Вы что, не знали?".
И все кричали бы ещё в марте 2022: "Где нам жить? Мы замерзаем! Эвакуировали, так расселите в нормальных условиях!"
В

Не согласен по этому пункту. Возможно не эвакуировать, а хотя бы предупредить,что вторжение возможно. То есть поступить как с "воздушной тревогой". То есть мы вас предупредили, а принимать решение вам. Если была тревога и вы не спустились в укрытие все претензии о не сбитых ракеты/дронах беспочвенны.

Не согласен.
Да, заставлять эвакуироваться обывателей нельзя.
Но организовать эвакуацию желающих и обустроить их на новом месте власть обязана.
Точно так же, как обязана, при необходимости, организовать эвакуацию предприятий и необходимых работников.

Сразу отвечая на сообщение Трололо. Я почему-то не воспринял всерьёз предупреждение иностранных разведок, в мое мировозрение плохо вписываются процессы не подчиняющиеся законам логики. И вот широкомасштабное вторжение в законы логики совсем не вписывалось с точки зрения приобретение/потеря. Но недооценил степень упоротости кремлёвского леда. Я упрямый и прислушался к себе, а не к людям владеющих информацией.

То же самое.
+ "люди, владеющие информацией", во-первых, тоже могут ошибаться (такая информация крайне редко бывает на 100% достоверной), а, во-вторых, могут в своих интересах давать искажённую, неполную или вообще ложную информацию.
А если ещё учесть, что они не особо активно и решительно пытались предотвратить войну и не давали нам оружие...
ЛАД
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