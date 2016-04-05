Додано: Нед 21 січ, 2024 00:21

detroytred написав: А в тебе --- треба просто захотеть... А в тебе --- треба просто захотеть...

Як все запущено.1 Спробуй зрозумітиСпочатку практика-потім усвоєння результату-потім написання теорії при чому не факт щоа - ті хто описав були правіб - ті хто прочитають зможуть ЗРОЗУМІТИб - ті хто не факт що ЗРОЗУМІЛИ зможуть ВТІЛИТИ2 Ти не полковникТи пенсіонер , який не має практичних знань з економіки , тому через власні практичні знання ти не можеш виявити правильність/хибність прочитаногоЗвідси висновок3 Ти витрачаєш свій час не ефективно - і це для тебе особисто не страшно бо ти маєш право на пенсії сходити з розуму як хочеш..Але це страшно для тих хто тебе тут читає..Примітив в економіці прикриваючись чужим іменем пробує висувати якість висновки...Це старчий маразм, але в тебе він вже настільки запущений що ти цього не в стані усвідомити.Тепер про мікро/макро на підставі реальної економіки.Сигаретний ринок (тіньовий)2021 рік - 16,9%2022 рік - 19,9%2023 рік - поки що прогноз 22% = 23,5 млрд грн недоотриманих доходів бюджету..Ти начитавшись класиків відразу полізеш в макро ..війна-прозорі кордони....Я працюючи на цьому ринку 30 років поясню1 До війни ми вивозили контрабандою на Захід( і цим збитків Державі не наносили бо вивозили практично офіційно виготовлену продукцію( а значить сплатили з неї податки)А завозили контрафакт з Росії і Молдови.Зараз як ти розумієш -вивозити стало легше( кордони на Захід прозоріші) завозити важче( через фронт не повезеш , а кордон з Молдовою моніторять пильніше щоб не втікали.2 Виникає питання - так що тоді сталось що контрафакту збільшилось на 6-8 млрд грн...А сталось те що теоретик від влади Гетьманцев зробив кілька кроків в зміні системи оподаткуванняа - акциз виробничий і акциз з роздрібу+ПДВ виробничий і ПДВ з роздрібу - переніс на виготовлювачаб - роздрібному продавцю залишив 5% ( надрукувавши ціну на пачці сигарет відразу на фабриці)Якби його дії зрозумілінавіщо контролювати 100 000 роздрібних продавців, якщо можна проконтролювати ЧОТИРИ виробника ...Отже теоретично все вірноАле куди ж тоді ділись 6-8 млрд грн ( по 2 млрд приблизно на кожного виробника)А все простоКоли акциз йшов в район і район видавав ліцензії то підприємець так чи інакше зявлявся в районі і так чи інакше домовлявся про те які в середньому суми він буде перечисляти (офіційно у вигляді податку з роздрібу) на рахунки району в казначействіКоли акциз зник - зникла потреба в районі напрягати підприємців по цьому питанню...Тепер підприємці могли пробивати по касі могли не пробивати..Якщо не пробили в них залишилось 6% ( 5% офіційно і 1% економія на інкасаціях і так далі)Якщо пробили в них залишилось 2%...Пояснювати як зреагували підприємці - треба чи сам допетраєш..Тепер даліВ оптовика виявилось що в нього є на 2 млрд документів і не має під ці документи товару - оптовик до виробника...отримує 20% знижки ( в сигаретах 70-80% податкове навантаження ів ціні) і отримує партію від виробника...У виробника зявляється 1,6 млрд...йому треба звичайно прикритись він купує генератори ( по розходу електроенергії в попередні періоди легко визначити обєм виготовлення) , які перекривають різницю між реально виготовленою партією і показаною по документам, + йому треба на 400 млн нелегально купити сировини..і в нього залишається бонус в 1 млрд грн який в якихось пропорціях ділиться між ним і тим хто контролює...ПопереджаюВся схема висмоктана з пальця..просто якби я був на їх місці і мав їх світогляд - я б так зробив..Практик а-ля я - це бачитьА теоретик Гетьманцев, Голова Бюджетного комітету, який все життя займається економікою і точно прочитав всіх теоретиків - цього врахувати не зміг( або не захотів)..Тепер розумієш наскільки тупо виглядають твої потуги вивчити з нуля економіку не маючи практики ?Ти настільки непотрібний що тебе навіть в армію не призвали ( швидше за все розуміючи що твої поради по питанням яким ти займався все своє свідоме життя - не вартують навіть 20000 грн/місяцьТому ще разХочеш читати великих - читай...Але розповідати про смак бананів навіть не тримавши їх в руках - якось маразматично.ПСПо Південній Кореї...Там було ПЕРШЕ покоління до 1950 року...В Південній Кореї був такий сякий капіталізм+ Південна - в основному сільське господарство , а сільське господарство -це власники(великі /маленькі...але власники , в них була своя земля/кінь/плуг/хата..і так даліЧого не скажеш про Північну ( промислове виробництво) в люмпена- нічого крім оков...До речі в Польщі - так само ( навіть при соціалізмі 1945-1990 -сільське господарство там було приватним)Наявність великої кількості тих хто є приватником по суті + покоління під зовнішнім керуваннямДля Пів Кореї - США , для Польщі-ЄС ..і дозволило цим країнам на протязі наступних 2 поколінь - піднятись...Тому я й пишуЯкщо не будемо в совку, але будемо йти обираючи популістів - все одно прийдемо туди куди треба в наступних 70-120 років 5-6 поколіньЯкщо потрапимо в Європу - цей термін скоротиться до 40-70 років 2-3 покоління ( точно стільки ж скільки й треба було Північній Кореї і Польщі)Оповідання про те що ми стартували з однакових Економічних позицій...-фігняПо тій простій причині , що Економіка-була, приватного мишлення - не було...