Додано: Нед 21 січ, 2024 11:07

Грести их начали где-то на излете первого года.







у державы есть четко определенная конечность своих обязательств.





но перед широкомасштабным их стали просто отлавливать шалэным бусиком!И моя иллюзия, что если так делать с украинцами, они же повернут рашисское же оружие против агрессора - не подтвердилась. Все делается так, что ты «в обойме» более идейных. И ты не можешь выйти из нее. Ты идешь со всеми и делаешь то же что и все, , или тебя застрелят свои же.Все это в равной степени распространяется и на «виталиков» в ЗСУ, которые не хотят и якобы через «не хочу» » их не заставить. Еще как будут «как все». Иначе шанса выжить нет.] ваша ошибка в том, что вы понимаете «держава» как какой-то вам враг или конкурент как минимум.. А на самом деле это вы. И защита не « державы» , а себя и своего имущества.На самом деле это понимают все. И даже сидящих здесь жизнь уже учила. Когда не могли распоряжаться имуществом, приносящим им единственный в жизни доход. Но страх перед потерей жизни или здоровья говорит « отрицай! Скажи, что это не твоя война, скажи что платят мало, скажи пусть идет вот тот, а ты не профи.. говори что угодно, это вопрос твоей жизни».