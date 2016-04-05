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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6410641164126413>
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 10:06

katso ,
те кто пришли после объявления мобилизации в прессе - те и есть моб резерв. Другого нет.


Напомните вашу позицию , относительно того, что если вы лично не желаете, и желающих нет, то надо сдаваться, или что? (Тема о «хай профессиональные только» не вкатывает, так называемая профармия мирного времени 200 т чел, половины из которых уже нет. А всякие «полиции» - это такие же профессионалы, как и вы. То есть никакие. А нам противостоит минимум 0.5 млн только на территории Украины.
И второй вопрос: а если вас и ваше имущество таки защитят от оккупации , то ваш вклад и ваша благодарность в чем будет измеряться?
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 10:08

_hunter ,
Это не "новость" -- это пустой треп, навроде бомбежа воронежа от симоньян.


Мужиков донецка и луганска не подгребли в 1 и 2 ак дыныров?
Вопрос появления мелитопольцев и бердянцев - лишь времени. Недостаточно промыты. Только 2 года в школе раскладывают «правильную» историю. Еще не доросли подростки до армии.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 10:13

  budivelnik написав:Ти пенсіонер , який не має практичних знань з економіки , тому через власні практичні знання ти не можеш виявити правильність/хибність прочитаного
Звідси висновок

Да-да))
Правильність-хибність написаного кейнсами-бальцеровичами визначає виключно практик власного збагачення будівельник.

В мене вибір: погодитися з тими, хто практично займався економікою країн, чи з тобою, який практично цим не займався.
Звиняй, мені розуму вистачає вважати, що помиляєшся саме ти.

До чого ти Гетьманцева в своєму єралашику притулив? Навіщо твоя висмоктана тобтою з пальця схема-то? Для об'єму єралашику?

І от що-що, а не тобі мій фах, потребу оцінювати. Це очевидно.
Як і те, що вони не мають ніякого відношення до предмету обговорення. Зрозумів?

Оповідання про те що ми стартували з однакових Економічних позицій...-фігня
По тій простій причині , що Економіка-була, приватного мишлення - не було...

Якого приватного мишлення тобі не вистачало у 90-ті? Очі-то розтули: в приватний бізнес подалося майже вс населення України. І доволі успішно, як для перехідного періоду до ринкової економіки. Поки ринок не досяг межі росту в тих умовах.
Корейці стартували з набагато гірших позицій.
Але моісеї в них виявилися на порядки ефективнішими.
Наші ж не схотіли створювати умови для розвитку далі.

Малюй далі єралашики, де Моісей - це час. Якої дурні ти тільки не вигадаєш.
Те, що розвиток відбувається і повільним природним шляхом --- це Кепочевидність від тебе. Але предметом дискусії є пришвидшення цього розвитку, як і роблять успішні країни. Щоб випередити інші, своїх конкурентів.
І тільки гуру-практик-мільйонер щось лепоче, що треба тільки через покоління.
Да втечуть від нас всі ще далі, поки ми будемо природнім шляхом --- Моісеєм-часом досягати розвитку.
Розвиток через час - це відсутність Моісея. Того, хто пришвидшує повільний природній процес розвитку.
Ти на чорне біле вказав, ось до чого доєралашив.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 10:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Andriy Yermak 01.01 2023
"Пишаюсь президентом.
......
В 2023 ми їх всіх порвемо*"

Примітки:

*порвемо, використано в сенсі "пересаджаю"
😂😂
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 10:53

  unicdima написав:
  _hunter написав:Это вы про маломужа? :lol: -- или кто там кого про 09-11 предупреждал?
И чьи разведки про Израиль предупреждали? -- можно ссылки почитать?..

Бан в гуглі?

Потому и спрашиваю, что везде пишут "Израильское правительство все проспало" -- в отличии от зели, который все затихарил.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 11:01

  Hotab написав:_hunter ,
Это не "новость" -- это пустой треп, навроде бомбежа воронежа от симоньян.


Мужиков донецка и луганска не подгребли в 1 и 2 ак дыныров?
Вопрос появления мелитопольцев и бердянцев - лишь времени. Недостаточно промыты. Только 2 года в школе раскладывают «правильную» историю. Еще не доросли подростки до армии.

Грести их начали где-то на излете первого года. При чем не так, что бы силь активнее тех же бурятов. Ну т.е. ровно тот же стандартный подход "крепостные принадлежат государству".
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 11:06

  Hotab написав:katso ,
те кто пришли после объявления мобилизации в прессе - те и есть моб резерв. Другого нет.


Напомните вашу позицию , относительно того, что если вы лично не желаете, и желающих нет, то надо сдаваться, или что? (Тема о «хай профессиональные только» не вкатывает, так называемая профармия мирного времени 200 т чел, половины из которых уже нет. А всякие «полиции» - это такие же профессионалы, как и вы. То есть никакие. А нам противостоит минимум 0.5 млн только на территории Украины.
И второй вопрос: а если вас и ваше имущество таки защитят от оккупации , то ваш вклад и ваша благодарность в чем будет измеряться?

В отношениях с державой все очень интересно: вот случился, например, в квартире пожар -- или машину, например, угнали. -- как вы думаете -- бравая пилиция будет днями и ночами не спать -- бегать машину искать? а пожарный -- если за первую минуту не потушит -- будет сам ремонт делать? Или держава всю стоимость скомпенсирует?
Я это к чему: у державы есть четко определенная конечность своих обязательств. Но от граждан по какой-то странной причине требуется "стоять до конца"...
Ну и да: если имущества на територии нету -- можно об этом какую-то справку от державы получить и погранцам ее показать, что бы выпустили? :wink: -- потому как "вирю в ЗСУ" -- это хорошее колдунство, но "у Морских Котиков -- стволы побольше будут" :lol:
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 21 січ, 2024 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 11:07

_hunter ,
Грести их начали где-то на излете первого года.




но перед широкомасштабным их стали просто отлавливать шалэным бусиком!
И моя иллюзия, что если так делать с украинцами, они же повернут рашисское же оружие против агрессора - не подтвердилась. Все делается так, что ты «в обойме» более идейных. И ты не можешь выйти из нее. Ты идешь со всеми и делаешь то же что и все, , или тебя застрелят свои же.
Все это в равной степени распространяется и на «виталиков» в ЗСУ, которые не хотят и якобы через «не хочу» » их не заставить. Еще как будут «как все». Иначе шанса выжить нет.


у державы есть четко определенная конечность своих обязательств.

] ваша ошибка в том, что вы понимаете «держава» как какой-то вам враг или конкурент как минимум.. А на самом деле это вы. И защита не « державы» , а себя и своего имущества.

На самом деле это понимают все. И даже сидящих здесь жизнь уже учила. Когда не могли распоряжаться имуществом, приносящим им единственный в жизни доход. Но страх перед потерей жизни или здоровья говорит « отрицай! Скажи, что это не твоя война, скажи что платят мало, скажи пусть идет вот тот, а ты не профи.. говори что угодно, это вопрос твоей жизни».
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 січ, 2024 11:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 11:11

  Hotab написав:_hunter ,
Грести их начали где-то на излете первого года.




но перед широкомасштабным их стали просто отлавливать шалэным бусиком!
И моя иллюзия, что если так делать с украигцами, они же повернут Раменское же оружие против агрессора - не подтвердилась. Все делается так, что ты «в обойме» более идейных. И ты не можешь выйти из нее. Ты идешь со всеми и делаешь то же что и все, , или тебя застрелят свои же.
Все это в равной степени распространяется и на «виталиков» в ЗСУ, которые не хотят и якобы через «не хочу» » их не заставить. Еще как будут «как все». Иначе шанса выжить нет.

У меня другая информация... -- близкий знакомый вполне свободно жил и передвигался где-то года полтора -- и только перед этой зимой действительно чуть не бусифицировали.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 11:14

  Hotab написав:Еще как будут «как все». Иначе шанса выжить нет.
выжить не самоцель, сгноить такую гниду как ты гораздо важнее. Ты обесценило всё человеческое в себе и пытаешься нести свою религию в массы. Другими словами лучше достойная смерть, чем жить рядом с такими ублюдками как ты. Ты ничем не лучше бурятов. И даже война не добавила тебе ценности, потому что ты позорно сбежал.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 21 січ, 2024 11:18, всього редагувалось 1 раз.
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