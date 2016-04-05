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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 січ, 2024 11:20
Hotab написав:
Мужиков донецка и луганска не подгребли в 1 и 2 ак дыныров?
Вопрос появления мелитопольцев и бердянцев - лишь времени. Недостаточно промыты. Только 2 года в школе раскладывают «правильную» историю. Еще не доросли подростки до армии.
Думаю, що бажаючі і швидше знайдуться. Вчора от:
Безпосередньо як її виносили, вона всіляко уникала коментування, типа цікавить тільки благополучно народити і все. Ну і ще бачив ждановців з Маріуполя, які власне також звинувачували ЗСУ, що ті оборонялись і відповідно це привело до руйнувань у місті.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 11:22
Hotab написав:
И второй вопрос: а если вас и ваше имущество таки защитят от оккупации , то ваш вклад и ваша благодарность в чем будет измеряться?
Так захисникам і на захист йдуть гроші, ресурси, шана та повага.
Від кого? І за рахунок кого?
Незахисників.
Захисники не згодні з розміром? Цю річ можна виправити.
Більша проблема полягає в нестачі людей у війську.
І якщо розпоряджатися майном, статками незахисників ще якось можна хоча і нелегко, то розпоряджатися їхнім життям (тобто - йди воюй) доволі складно.
В демократичному суспільстві.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 11:26
detroytred
,
Від кого? І за рахунок кого?
Незахисників.
Ви провокуєте на сакральне «за себе кажи»))
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Додано: Нед 21 січ, 2024 11:41
_hunter
,
если человек действует вопреки моим интересам
это не «человек». Это те, кому это общество (в котором вы находитесь) делегировало право вести нас всех куда-то. И если лично вы не согласны с тем, как вас ведут эти избранники, то вы либо в следующий раз выбираете других, либо оставляете это общество. Но пока вы здесь, вы подчиняетесь, так как ЭТИХ выбрало большинство. Хоть и не вы лично. Каждому невозможно личного поводыря.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 11:51
Hotab написав:detroytred
,
Від кого? І за рахунок кого?
Незахисників.
Ви провокуєте на сакральне «за себе кажи»))
Да без проблем.
Мені пенсію не перераховують і ще багато чого не роблять, все для захисників для захисту.
Це не враховуючи інших зобов'язань держави - від шпиталя, цивільної лікарні, інфраструктури і т.д.
Про шану і повагу вже мовчу))
Наче нічого і не робив на службі.
Ну і пофіг...
Повірте, і з захисниками потім також само будуть...
Все захисникам!
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Додано: Нед 21 січ, 2024 11:54
_hunter написав:
Враг/конкурент? -- ну я х.з.: если человек действует вопреки моим интересам -- он кто? И вот эта "защита" -- она подозрительно напоминает "крышу" из 90х -- когда крышующие и были собственно основной проблемой...
Так будь-яка держава і є еволюцією "братків", тільки зі більш формалізованими законами і бере податки за "дах", "вирішення проблем" і захист від інших "братків". А "братки" виникли в 90-і, коли держава була слабкою, а далі держава стала сильнішою і частину "братків" прибрала, а частину інтегрувала в свою банду
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 21 січ, 2024 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 11:54
detroytred
,
Мені пенсію не перераховують
Коли ви кажете «незахисники фінансують захисників» це математична дія «плюс» в бюджет.
А ви зараз кажете, що ви стали трохи меншим «мінусом» для бюджету, ніж могли б бути. Це трохи не те.
Про шану і повагу вже мовчу))
Наче нічого і не робив на службі
Ви ж самі казали - «контрактна армія». Працюєш згідно контракту - отримуєш гроші. Не правюєш - не отримуєш. Яка ще шана і повага?
Ви десь бачили, щоб сантехніка, який вам встановив за ваші гроші посудомийку, потім ще багато років шанували і поважали?
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 21 січ, 2024 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 11:54
katso написав: fler написав:
Катсо, як вам новина, що кацапія розглядає українців як майбутнє м'ясо для війни з НАТО? Щось прояснилося? Чи будете і далі вважати, що воювати мають лише військові?
Про який напад на НАТО (блок с ядерною зброєю на хвилиночку) йде мова коли вони роззброєну за 30 років Україну завоювати не змогли? І потім, ОК, те що якийсь там росіянин хоче використовувати нас як мясо - дає нашому уряду право так само ставитись до власного населення?
Яким чином яд.зброя допоможе в захисті?
Як вона зупинить скотів з АК?
Треба таки сидіти в бліндажах, чатувати, стріляти... але хто це робитиме в ЄС, якшо навіть в Україні за 8-9середніх зарплат (ПФУ) -- нема кому. Вже майже 1.5 роки нікому...
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Додано: Нед 21 січ, 2024 11:55
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Про шану і повагу вже мовчу))
их нет ни у кого.
Тим паче коли тут чітко прозвучало --- для мене є свої, несвої мені пофіг.
Суцільна красива штукатурка всюди.
Красиві гасла, слова.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 11:57
vitaliiangel,
Вы меньше на бред хотаба реагируйте и не отвечайте. Он или инвалид или пенс или одинокий чел., и ему нужны свободные уши. Таких людей больше злит, когда им никто не отвечает.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 21 січ, 2024 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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