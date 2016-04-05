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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 січ, 2024 12:01
Hotab написав:detroytred
,
Мені пенсію не перераховують
Коли ви кажете «незахисники фінансують захисників» це математична дія «плюс» в бюджет.
А ви зараз кажете, що ви стали трохи меншим «мінусом» для бюджету, ніж могли б бути. Це трохи не те.
Бюджет - це наше спільне, усіх. В кожного там своя частка.
Коли погоджуєшся з перерозподілом від себе комусь - це фактично твій вклад.
Ну якщо принципово важливо наявність більш наочного вкладу, то донати є прямим внеском у захист.
Підтримка родичів, які воюють.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 12:02
Bobua написав:
Яким чином яд.зброя допоможе в захисті?
Страхом її застосування.
От припустимо при конфлікті 2 людей, якщо опонент дістане гранту, то більшість адекватних одразу припинять конфлікт і підуть від нього подалі. Звісно є деякі психи, які полізуть далі битись, але таких меншість.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 12:06
Дюрі-бачі написав: Bobua написав:
Яким чином яд.зброя допоможе в захисті?
Страхом її застосування.
От припустимо при конфлікті 2 людей, якщо опонент дістане гранту, то більшість адекватних одразу припинять конфлікт і підуть від нього подалі. Звісно є деякі психи, які полізуть далі битись, але таких меншість.
путлєр же ж казав, що хоче в рай як “мучєнік”...
(І багато млн холопів як свиту...)
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Додано: Нед 21 січ, 2024 12:19
detroytred написав:
Малюй далі єралашики, де Моісей - це час. Якої дурні ти тільки не вигадаєш.
Спробуй проаналізувати
Якщо тобі й мені дати однакову кількість грошей в сумі
1 млн грн - хто швидше зможе вийти на прибутковість ти чи я?
10 млн - а тут хто ?
100 млн - і тут ?
То на якій сумі відбудеться злам де я почну програвати а ти вигравати?
Тобто на якій сумі мій практичний досвід стане програвати твоїм прочитаним сторінкам?
І чому це відбудеться...
І після того як зрозумієш що такий екстремум відсутній - може з більшою повагою станеш відноситись до практики.
ПС
а кейс Гетьманцева я тобі привів для того , щоб ти побачив як висококваліфікований економіст в своїх рішеннях програє простому практику...
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Додано: Нед 21 січ, 2024 12:22
detroytred написав:
Бюджет - це наше спільне, усіх. В кожного там своя частка.
Коли погоджуєшся з перерозподілом від себе комусь - це фактично твій вклад.
А якщо перерозподіл має мінусове значення?
Тобто не вкладаєш в бюджет а отримуєш...тоді як?
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Додано: Нед 21 січ, 2024 12:23
budivelnik написав:
І після того як зрозумієш що такий екстремум відсутній - може з більшою повагою станеш відноситись до практики.
От треба бути таким самовпевненим...
Ефектів масштабування ніхто не відміняв. Купу разів бачив як при 2 працівниках і мільйоні капіталу бізнес процвітає, а при 20 працівників і 10 млн - банкрутує.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 21 січ, 2024 12:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 12:23
За 2023 рік експорт на рф впав на 170 млрд дол. (майже 30%), з яких падіння за основними позиціями (мінеральні продукти, в т.ч. нафта й газ) склало 35%. При цьому імпорт зріс на 27,9 млрд дол. (10%).
ПС. В Мико на цьому тижні ходять по квартирах поліція+військові.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 12:27
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
І після того як зрозумієш що такий екстремум відсутній - може з більшою повагою станеш відноситись до практики.
От треба бути таким самовпевненим...
Ефектів масштабування ніхто не відміняв. Купу разів бачив як при 2 працівниках і мільйоні капіталу бізнес процвітає, а при 20 працівників і 10 млн - банкрутує.
Я не про те...
Я також бачив море людей які чудово вміли керувати 10 людьми - і повністю валили керування 20...
Я про інше
Є я з досвідом кервання капіталами десь в обємі 10 млн грн
Є дейтройт з вичитаними знаннями...
Тому я його й запитав
Якщо він такий розумний то чому точно програє мені в керуванні 1-10 млн ..( бо він вже програв)
І якщо програє в керуванні 1-10 млн ..то чи допоможуть йому знання отримані з книжки виграти на якихось інших сумах...І якщо він вважає що зможе ефективніше керувати - то на чому базуються ці його переконання?
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Додано: Нед 21 січ, 2024 12:29
_hunter написав: Hotab написав:katso
,
те кто пришли после объявления мобилизации в прессе - те и есть моб резерв. Другого нет.
Напомните вашу позицию , относительно того, что если вы лично не желаете, и желающих нет, то надо сдаваться, или что? (Тема о «хай профессиональные только» не вкатывает, так называемая профармия мирного времени 200 т чел, половины из которых уже нет. А всякие «полиции» - это такие же профессионалы, как и вы. То есть никакие. А нам противостоит минимум 0.5 млн только на территории Украины. И второй вопрос: а если вас и ваше имущество таки защитят от оккупации , то ваш вклад и ваша благодарность в чем будет измеряться?
В отношениях с державой все очень интересно: вот случился, например, в квартире пожар -- или машину, например, угнали. -- как вы думаете -- бравая пилиция будет днями и ночами не спать -- бегать машину искать? а пожарный -- если за первую минуту не потушит -- будет сам ремонт делать? Или держава всю стоимость скомпенсирует?
Я это к чему: у державы есть четко определенная конечность своих обязательств. Но от граждан по какой-то странной причине требуется "стоять до конца"...
Ну и да: если имущества на територии нету -- можно об этом какую-то справку от державы получить и погранцам ее показать, что бы выпустили?
-- потому как "вирю в ЗСУ" -- это хорошее колдунство, но "у Морских Котиков -- стволы побольше будут"
Але довідку треба за парудесят років... А ще краще -- від народження.
Бо якщо майно було, але в 14 чи 22 (коли запахло горілим) було продане й закинуте в крипту -- то це теж майно...
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Додано: Нед 21 січ, 2024 12:36
Bobua написав: _hunter написав:
В отношениях с державой все очень интересно: вот случился, например, в квартире пожар -- или машину, например, угнали. -- как вы думаете -- бравая пилиция будет днями и ночами не спать -- бегать машину искать? а пожарный -- если за первую минуту не потушит -- будет сам ремонт делать? Или держава всю стоимость скомпенсирует?
Я это к чему: у державы есть четко определенная конечность своих обязательств. Но от граждан по какой-то странной причине требуется "стоять до конца"...
Ну и да: если имущества на територии нету -- можно об этом какую-то справку от державы получить и погранцам ее показать, что бы выпустили?
-- потому как "вирю в ЗСУ" -- это хорошее колдунство, но "у Морских Котиков -- стволы побольше будут"
Але довідку треба за парудесят років... А ще краще -- від народження.
Бо якщо майно було, але в 14 чи 22 (коли запахло горілим) було продане й закинуте в крипту -- то це теж майно...
Щоб отримати довідку - треба написати заяву
А щоб написати заяву - треба знати букви...
А якщо знаєш букви - бінго , вже 500 000 Державі винен яка оплатила твоє навчання в середній школі...
Так що як не крути - а чучелом чи тушкою -допомагати ЗСУ все одно прийдеться...
На крайняк через інфляцію збереження Держава все одно розполовинить.
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