budivelnik написав:Спробуй проаналізувати
Якщо тобі й мені дати однакову кількість грошей в сумі
1 млн грн - хто швидше зможе вийти на прибутковість ти чи я?
10 млн - а тут хто ?
100 млн - і тут ?
То на якій сумі відбудеться злам де я почну програвати а ти вигравати?
Тобто на якій сумі мій практичний досвід стане програвати твоїм прочитаним сторінкам?
І чому це відбудеться...
І після того як зрозумієш що такий екстремум відсутній - може з більшою повагою станеш відноситись до практики.
ПС
а кейс Гетьманцева я тобі привів для того , щоб ти побачив як висококваліфікований економіст в своїх рішеннях програє простому практику...
Твій практичний досвід у самозбагаченні не має ніякого відношення до практичного досвіду регуляторів ринку по розвитку цього самого ринку.
Скільки можна-то по колу?
Я практичного досвіду і в багатьох галузях не маю. Але це ніяк не заважає мені обрати точку зору когось з практиків з них.
Зрозумій нарешті -- спори стосовно макроекономіки були, є і будуть навіть між визнаними практиками. Це нормальне явище.
Ти озвучив свою отсєб'ятину...
Ну і нехай.
Я озвучив свою точку зору на підставі вивченого досвіду отих практиків. Ну і нехай.
Крапка.
Не видумуй і не тули далі аргументів, які не мають відношення.
Також і з Гетьманцевим.
Я тобі десь доказував, що дипломовані фахівці тим паче а-ля наш Гетьманцев не може помилятися?
Або що ти не можеш побачити його помилки?
Завжди дивись на предмет дискусій...
У тебе це класичний демагогічний підхід -- підміна предметів обговорення, увод в бік, вигадки опоненту і т.д.
Ще раз -- я підкреслюю твої лише наявні елементарні помилки. На яких ти будуєш. А не розмірковую з тобою над смаком бананів, які я не їв.
У тебе позиція невизнаного генія...
Який суперечить навіть абетці.
Вигадуйте скільки хоч. Твоє право. Як і моє мати іншу думку.