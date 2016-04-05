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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6411641264136414
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 12:49

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Малюй далі єралашики, де Моісей - це час. Якої дурні ти тільки не вигадаєш.
Спробуй проаналізувати
Якщо тобі й мені дати однакову кількість грошей в сумі
1 млн грн - хто швидше зможе вийти на прибутковість ти чи я?
10 млн - а тут хто ?
100 млн - і тут ?

То на якій сумі відбудеться злам де я почну програвати а ти вигравати?
Тобто на якій сумі мій практичний досвід стане програвати твоїм прочитаним сторінкам?
І чому це відбудеться...

І після того як зрозумієш що такий екстремум відсутній - може з більшою повагою станеш відноситись до практики.

ПС
а кейс Гетьманцева я тобі привів для того , щоб ти побачив як висококваліфікований економіст в своїх рішеннях програє простому практику...

Твій практичний досвід у самозбагаченні не має ніякого відношення до практичного досвіду регуляторів ринку по розвитку цього самого ринку.
Скільки можна-то по колу?

Я практичного досвіду і в багатьох галузях не маю. Але це ніяк не заважає мені обрати точку зору когось з практиків з них.
Зрозумій нарешті -- спори стосовно макроекономіки були, є і будуть навіть між визнаними практиками. Це нормальне явище.

Ти озвучив свою отсєб'ятину...
Ну і нехай.
Я озвучив свою точку зору на підставі вивченого досвіду отих практиків. Ну і нехай.
Крапка.
Не видумуй і не тули далі аргументів, які не мають відношення.

Також і з Гетьманцевим.
Я тобі десь доказував, що дипломовані фахівці тим паче а-ля наш Гетьманцев не може помилятися?
Або що ти не можеш побачити його помилки?
Завжди дивись на предмет дискусій...
У тебе це класичний демагогічний підхід -- підміна предметів обговорення, увод в бік, вигадки опоненту і т.д.

Ще раз -- я підкреслюю твої лише наявні елементарні помилки. На яких ти будуєш. А не розмірковую з тобою над смаком бананів, які я не їв.
У тебе позиція невизнаного генія...
Який суперечить навіть абетці.
Вигадуйте скільки хоч. Твоє право. Як і моє мати іншу думку.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 12:59

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:І після того як зрозумієш що такий екстремум відсутній - може з більшою повагою станеш відноситись до практики.
От треба бути таким самовпевненим...
Ефектів масштабування ніхто не відміняв. Купу разів бачив як при 2 працівниках і мільйоні капіталу бізнес процвітає, а при 20 працівників і 10 млн - банкрутує.
Я не про те...
Я також бачив море людей які чудово вміли керувати 10 людьми - і повністю валили керування 20...

Я про інше
Є я з досвідом кервання капіталами десь в обємі 10 млн грн
Є дейтройт з вичитаними знаннями...

Тому я його й запитав
Якщо він такий розумний то чому точно програє мені в керуванні 1-10 млн ..( бо він вже програв)
І якщо програє в керуванні 1-10 млн ..то чи допоможуть йому знання отримані з книжки виграти на якихось інших сумах...І якщо він вважає що зможе ефективніше керувати - то на чому базуються ці його переконання?

Подивись --- ти вигадав нові предмети...
Не було розмови про моє вміння керувати 10 млн. грн. і тим паче про допомогу знань МАКРО-економіки країни для розвитку свого мікро-капіталу.
Взагалі не було мови про вміння керувати капіталом. Тим паче моє вміння.
Предметом було --- що потрібно для розвитку ринку, розвитку економіки країни.
Відповіді на ці питання дають практики макроекономіки --- кейнси, фрідмани, бальцеровичі.
А не твоє -- просто з часом захотіти більшості розвивати приватний бізнес (а-ля просто перестать стрелять).

Ну скільки-то можна вигадувати? Підміняти предмети.
У тебе прикольна аргументація. То пропонував на кулаках, то хто краще стріляє, тепер хто краще зможе керувати капіталом.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 13:19

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  #<1 ... 6411641264136414
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