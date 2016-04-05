Додано: Нед 21 січ, 2024 12:49

budivelnik написав: detroytred написав: Малюй далі єралашики, де Моісей - це час. Якої дурні ти тільки не вигадаєш. Малюй далі єралашики, де Моісей - це час. Якої дурні ти тільки не вигадаєш. Спробуй проаналізувати

Якщо тобі й мені дати однакову кількість грошей в сумі

1 млн грн - хто швидше зможе вийти на прибутковість ти чи я?

10 млн - а тут хто ?

100 млн - і тут ?



То на якій сумі відбудеться злам де я почну програвати а ти вигравати?

Тобто на якій сумі мій практичний досвід стане програвати твоїм прочитаним сторінкам?

І чому це відбудеться...



І після того як зрозумієш що такий екстремум відсутній - може з більшою повагою станеш відноситись до практики.



ПС

а кейс Гетьманцева я тобі привів для того , щоб ти побачив як висококваліфікований економіст в своїх рішеннях програє простому практику... Спробуй проаналізуватиЯкщо тобі й мені дати однакову кількість грошей в сумі1 млн грн - хто швидше зможе вийти на прибутковість ти чи я?10 млн - а тут хто ?100 млн - і тут ?То на якій сумі відбудеться злам де я почну програвати а ти вигравати?Тобто на якій сумі мій практичний досвід стане програвати твоїм прочитаним сторінкам?І чому це відбудеться...І після того як зрозумієш що такий екстремум відсутній - може з більшою повагою станеш відноситись до практики.ПСа кейс Гетьманцева я тобі привів для того , щоб ти побачив як висококваліфікований економіст в своїх рішеннях програє простому практику...

Твій практичний досвід у самозбагаченні не має ніякого відношення до практичного досвіду регуляторів ринку по розвитку цього самого ринку.Скільки можна-то по колу?Я практичного досвіду і в багатьох галузях не маю. Але це ніяк не заважає мені обрати точку зору когось з практиків з них.Зрозумій нарешті -- спори стосовно макроекономіки були, є і будуть навіть між визнаними практиками. Це нормальне явище.Ти озвучив свою отсєб'ятину...Ну і нехай.Я озвучив свою точку зору на підставі вивченого досвіду отих практиків. Ну і нехай.Крапка.Не видумуй і не тули далі аргументів, які не мають відношення.Також і з Гетьманцевим.Я тобі десь доказував, що дипломовані фахівці тим паче а-ля наш Гетьманцев не може помилятися?Або що ти не можеш побачити його помилки?Завжди дивись на предмет дискусій...У тебе це класичний демагогічний підхід -- підміна предметів обговорення, увод в бік, вигадки опоненту і т.д.Ще раз -- я підкреслюю твої лише наявні елементарні помилки. На яких ти будуєш. А не розмірковую з тобою над смаком бананів, які я не їв.У тебе позиція невизнаного генія...Який суперечить навіть абетці.Вигадуйте скільки хоч. Твоє право. Як і моє мати іншу думку.