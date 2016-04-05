|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 21 січ, 2024 12:49
budivelnik написав: detroytred написав:
Малюй далі єралашики, де Моісей - це час. Якої дурні ти тільки не вигадаєш.
Спробуй проаналізувати
Якщо тобі й мені дати однакову кількість грошей в сумі
1 млн грн - хто швидше зможе вийти на прибутковість ти чи я?
10 млн - а тут хто ?
100 млн - і тут ?
То на якій сумі відбудеться злам де я почну програвати а ти вигравати?
Тобто на якій сумі мій практичний досвід стане програвати твоїм прочитаним сторінкам?
І чому це відбудеться...
І після того як зрозумієш що такий екстремум відсутній - може з більшою повагою станеш відноситись до практики.
ПС
а кейс Гетьманцева я тобі привів для того , щоб ти побачив як висококваліфікований економіст в своїх рішеннях програє простому практику...
Твій практичний досвід у самозбагаченні не має ніякого відношення до практичного досвіду регуляторів ринку по розвитку цього самого ринку.
Скільки можна-то по колу?
Я практичного досвіду і в багатьох галузях не маю. Але це ніяк не заважає мені обрати точку зору когось з практиків з них.
Зрозумій нарешті -- спори стосовно макроекономіки були, є і будуть навіть між визнаними практиками. Це нормальне явище.
Ти озвучив свою отсєб'ятину...
Ну і нехай.
Я озвучив свою точку зору на підставі вивченого досвіду отих практиків. Ну і нехай.
Крапка.
Не видумуй і не тули далі аргументів, які не мають відношення.
Також і з Гетьманцевим.
Я тобі десь доказував, що дипломовані фахівці тим паче а-ля наш Гетьманцев не може помилятися?
Або що ти не можеш побачити його помилки?
Завжди дивись на предмет дискусій...
У тебе це класичний демагогічний підхід -- підміна предметів обговорення, увод в бік, вигадки опоненту і т.д.
Ще раз -- я підкреслюю твої лише наявні елементарні помилки. На яких ти будуєш. А не розмірковую з тобою над смаком бананів, які я не їв.
У тебе позиція невизнаного генія...
Який суперечить навіть абетці.
Вигадуйте скільки хоч. Твоє право. Як і моє мати іншу думку.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27673
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 січ, 2024 12:59
budivelnik написав: Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
І після того як зрозумієш що такий екстремум відсутній - може з більшою повагою станеш відноситись до практики.
От треба бути таким самовпевненим...
Ефектів масштабування ніхто не відміняв. Купу разів бачив як при 2 працівниках і мільйоні капіталу бізнес процвітає, а при 20 працівників і 10 млн - банкрутує.
Я не про те...
Я також бачив море людей які чудово вміли керувати 10 людьми - і повністю валили керування 20...
Я про інше
Є я з досвідом кервання капіталами десь в обємі 10 млн грн
Є дейтройт з вичитаними знаннями...
Тому я його й запитав
Якщо він такий розумний то чому точно програє мені в керуванні 1-10 млн ..( бо він вже програв)
І якщо програє в керуванні 1-10 млн ..то чи допоможуть йому знання отримані з книжки виграти на якихось інших сумах...І якщо він вважає що зможе ефективніше керувати - то на чому базуються ці його переконання?
Подивись --- ти вигадав нові предмети...
Не було розмови про моє вміння керувати 10 млн. грн. і тим паче про допомогу знань МАКРО-економіки країни для розвитку свого мікро-капіталу.
Взагалі не було мови про вміння керувати капіталом. Тим паче моє вміння.
Предметом було --- що потрібно для розвитку ринку, розвитку економіки країни.
Відповіді на ці питання дають практики макроекономіки --- кейнси, фрідмани, бальцеровичі.
А не твоє -- просто з часом захотіти більшості розвивати приватний бізнес (а-ля просто перестать стрелять).
Ну скільки-то можна вигадувати? Підміняти предмети.
У тебе прикольна аргументація. То пропонував на кулаках, то хто краще стріляє, тепер хто краще зможе керувати капіталом.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27673
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 січ, 2024 13:19
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1735
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 21 січ, 2024 13:45
budivelnik написав:
А якщо знаєш букви - бінго , вже 500 000 Державі винен яка оплатила твоє навчання в середній школі...
Так що як не крути - а чучелом чи тушкою -допомагати ЗСУ все одно прийдеться...
ви знову за своє? згадайте класика "я вам нічего не должен"(с)
батьки дітям теж фактуру мають виставити за перші 18 років життя?
а інваліди дитинства як виплатять многомільйонний борг державі? По вашій логіці їх потрібно в випустити в мінне поле взявшись за руки в якості живої машини для розміновування. Щоб не дай Бог не померли дома в ліжку не виплативши борг.
Ще як приклад, обгрунтуйте сироті з дитбудинку, без житла і родичів, чому померти в окопі має саме він а не "сини Данілова"))
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1084
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 січ, 2024 13:50
Letusrock
,
батьки дітям теж фактуру мають виставити за перші 18 років життя?
У вас один приклад невдаліший за інший. Так, діти по закону потім пристарілих своїх батьків мають утримувати (якщо можуть)
А щодо інвалідів… Якщо не може фізично ні воювати, ні працювати, то ясно що боргу нема. Борг (обовʼязок) є лише коли може.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10753
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 618 раз.
- Подякували: 2145 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 21 січ, 2024 13:51
Hotab написав:_hunter
,
если человек действует вопреки моим интересам
это не «человек». Это те, кому это общество (в котором вы находитесь) делегировало право вести нас всех куда-то. И если лично вы не согласны с тем, как вас ведут эти избранники, то вы либо в следующий раз выбираете других, либо оставляете это общество
. Но пока вы здесь, вы подчиняетесь, так как ЭТИХ выбрало большинство. Хоть и не вы лично. Каждому невозможно личного поводыря.
Второй вариант выбора сегодня невозможен.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27390
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5228 раз.
- Подякували: 4838 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Нед 21 січ, 2024 13:55
ЛАД
,
Второй вариант выбора сегодня невозможен
Бо зобовʼязання тушити пожежу разом з усіма зникає, коли змінив місце проживання до початку пожежі. . А не змінив , то туши тепер цю пожежу.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10753
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 618 раз.
- Подякували: 2145 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 21 січ, 2024 14:02
Ой+ написав: Hotab написав:
Мужиков донецка и луганска не подгребли в 1 и 2 ак дыныров?
Вопрос появления мелитопольцев и бердянцев - лишь времени. Недостаточно промыты. Только 2 года в школе раскладывают «правильную» историю. Еще не доросли подростки до армии.
Думаю, що бажаючі і швидше знайдуться. Вчора от:
Безпосередньо як її виносили, вона всіляко уникала коментування, типа цікавить тільки благополучно народити і все. Ну і ще бачив ждановців з Маріуполя, які власне також звинувачували ЗСУ, що ті оборонялись і відповідно це привело до руйнувань у місті.
Найдутся "бажаючі", найдутся и "небажаючі".
Есть "идейные", а многие - просто обыватели, которым "лишь бы меня не трогали".
По рассказам о гражданской войне: "Белые пришли грабют. Красные пришли грабют. Ну куды крестьянину податься?" Но и белые, и красные призывали в армию, и эти крестьяне воевали за призвавших, а не потому, что хотели воевать за кого-то.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27390
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5228 раз.
- Подякували: 4838 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Нед 21 січ, 2024 14:14
Hotab написав:detroytred
,
Мені пенсію не перераховують
Коли ви кажете «незахисники фінансують захисників» це математична дія «плюс» в бюджет.
А ви зараз кажете, що ви стали трохи меншим «мінусом» для бюджету, ніж могли б бути. Це трохи не те.
Меньший «мінус» это тоже «плюс» в итоге.
Про шану і повагу вже мовчу))
Наче нічого і не робив на службі
Ви ж самі казали - «контрактна армія». Працюєш згідно контракту - отримуєш гроші. Не правюєш - не отримуєш. Яка ще шана і повага?
Ви десь бачили, щоб сантехніка, який вам встановив за ваші гроші посудомийку, потім ще багато років шанували і поважали?
Вообще-то видел, как за хорошо сделанную работу человека много лет вспоминали с благодарностью и уважением.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27390
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5228 раз.
- Подякували: 4838 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Нед 21 січ, 2024 14:17
ЛАД
,
Вообще-то видел, как за хорошо сделанную работу человека много лет вспоминали с благодарностью и уважением.
А видели такое, чтоб «сантехник» хорошо сделавший свою работу (как он считает) и получивший за это обещанную оплату, потом сидел и говорил (годами) «и не позвонят же, и не поблагодарят»
Меньший «мінус» это тоже «плюс» в итоге.
Но не в математике)
А бюджет - это о математике))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10753
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 618 раз.
- Подякували: 2145 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|163617
|
|
|6076
|552229
|
|
|1
|21368
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|