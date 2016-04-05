У мене питання - полонених росіян Україна годує коштом кредитів МВФ, за які розплачуватися будуть українські діти? А що там Червоний хрест? ООН? Вони не хочуть погодувати їх як годують хамас десятиліттями? *** 10 тисяч гривень на одного росiйського полоненого це норм, бо якщо менше то ми порушимо права людини, женевську конвенцiю. А те, що нашим пенсіонерам пенсія 2500 грн, а на дитину 860 грн., зарплата вiйськового пiсля поранення виведеного поза штат 700 грн. то ми права людини не порушуємо? Може до офтальмолога комусь треба звернутися?
prodigy , там купа маніпуляцій з цими цифрами. Мабуть же в 10 кгрн і його охорона входить? Ви не бачили цифру, чи багато тих полонених у нас? Наших же більше у них (після Азовсталі до сих пір) , тому ми чужих швидко віддаєм. На мою думку.
_hunter написав:Враг/конкурент? -- ну я х.з.: если человек действует вопреки моим интересам -- он кто? И вот эта "защита" -- она подозрительно напоминает "крышу" из 90х -- когда крышующие и были собственно основной проблемой...
Так будь-яка держава і є еволюцією "братків", тільки зі більш формалізованими законами і бере податки за "дах", "вирішення проблем" і захист від інших "братків". А "братки" виникли в 90-і, коли держава була слабкою, а далі держава стала сильнішою і частину "братків" прибрала, а частину інтегрувала в свою банду
Так в том-то и дело -- эволюцией. А тут буквально знакомый говорок послышался
Ой чувствую не хочет Детройт поработать «по рекомендации». Только уважение и почет))
Ха-ха-ха. Я вже давно чітко написав, що не хочу. Нема такого бажання. Буде призов, то прийдеться йти. Нікуди не дінусь. Але без бажання. І пояснив чому.
В мене знайомого так г-л умовив: приходь, допоможи, навести лад, без тебе ніяк. Довго вмовляв... Той погодився. Тепер матюгається: знав же, що нає-путь... Г-л звільнився, а місцевим порядок і нафіг не потрібен. Навпаки... І нафіг ви мене призвали? --- тепер основне його питання. Мовчать, суки.
Так що тільки у якості обов'язку. А не хатєлки.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 21 січ, 2024 15:04, всього редагувалось 1 раз.