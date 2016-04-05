RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6413641464156416>
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 14:21

  Hotab написав:ЛАД ,
Второй вариант выбора сегодня невозможен


Бо зобовʼязання тушити пожежу разом з усіма зникає, коли змінив місце проживання до початку пожежі. . А не змінив , то туши тепер цю пожежу.

Буває, що під час пожежі просто тікають.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27390
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5228 раз.
Подякували: 4838 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 14:25

  Hotab написав:ЛАД ,
Вообще-то видел, как за хорошо сделанную работу человека много лет вспоминали с благодарностью и уважением.

А видели такое, чтоб «сантехник» хорошо сделавший свою работу (как он считает) и получивший за это обещанную оплату, потом сидел и говорил (годами) «и не позвонят же, и не поблагодарят» :mrgreen:

Да.
Для него "благодарность" то, что звонят "по рекомендации" и просят поработать.

Меньший «мінус» это тоже «плюс» в итоге. :)

Но не в математике)
А бюджет - это о математике))

В математике тоже.
Если в арифметическом выражении уменьшаются вычитаемые, то итоговая сумма увеличивается. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27390
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5228 раз.
Подякували: 4838 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 14:34

ЛАД ,
что звонят "по рекомендации" и просят поработать.


Ой чувствую не хочет Детройт поработать «по рекомендации». :mrgreen:
Только уважение и почет))
Hotab
 
Повідомлень: 10753
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2145 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 14:36

from facebook

У мене питання - полонених росіян Україна годує коштом кредитів МВФ, за які розплачуватися будуть українські діти?
А що там Червоний хрест? ООН?
Вони не хочуть погодувати їх як годують хамас десятиліттями?
***
10 тисяч гривень на одного росiйського полоненого це норм, бо якщо менше то ми порушимо права людини, женевську конвенцiю. А те, що нашим пенсіонерам пенсія 2500 грн, а на дитину 860 грн., зарплата вiйськового пiсля поранення виведеного поза штат 700 грн. то ми права людини не порушуємо? Може до офтальмолога комусь треба звернутися?
prodigy
 
Повідомлень: 10596
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3219 раз.
Подякували: 3257 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 14:46

prodigy , там купа маніпуляцій з цими цифрами.
Мабуть же в 10 кгрн і його охорона входить?
Ви не бачили цифру, чи багато тих полонених у нас? Наших же більше у них (після Азовсталі до сих пір) , тому ми чужих швидко віддаєм. На мою думку.
Hotab
 
Повідомлень: 10753
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2145 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 14:53

  Bobua написав:https://m.facebook.com/photo.php/?photo_id=775384137969631


Зображення

Эта страница недоступна
Возможно, ссылка не работает или страница удалена. Проверьте правильность ссылки, по которой вы пытаетесь перейти.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27390
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5228 раз.
Подякували: 4838 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 14:54

  Hotab написав:Ви ж самі казали - «контрактна армія». Працюєш згідно контракту - отримуєш гроші. Не правюєш - не отримуєш. Яка ще шана і повага?

В мене була і кадрова, і контрактна служба.
В кадровій передбачалася шана та повага за вслужбу.
Я це мав на увазі.
А не стосовно контрактної.
detroytred
 
Повідомлень: 27673
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 14:57

  Hotab написав:_hunter ,
если человек действует вопреки моим интересам

это не «человек». Это те, кому это общество \\\

Я понимаю. -- это я в контексте "враг/конкурент".
_hunter
 
Повідомлень: 7529
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 14:59

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:Враг/конкурент? -- ну я х.з.: если человек действует вопреки моим интересам -- он кто? И вот эта "защита" -- она подозрительно напоминает "крышу" из 90х -- когда крышующие и были собственно основной проблемой...

Так будь-яка держава і є еволюцією "братків", тільки зі більш формалізованими законами і бере податки за "дах", "вирішення проблем" і захист від інших "братків". А "братки" виникли в 90-і, коли держава була слабкою, а далі держава стала сильнішою і частину "братків" прибрала, а частину інтегрувала в свою банду

Так в том-то и дело -- эволюцией. А тут буквально знакомый говорок послышался :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 7529
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 15:00

  Hotab написав:ЛАД ,
что звонят "по рекомендации" и просят поработать.


Ой чувствую не хочет Детройт поработать «по рекомендации». :mrgreen:
Только уважение и почет))

Ха-ха-ха.
Я вже давно чітко написав, що не хочу. Нема такого бажання.
Буде призов, то прийдеться йти. Нікуди не дінусь. Але без бажання. І пояснив чому.

В мене знайомого так г-л умовив: приходь, допоможи, навести лад, без тебе ніяк. Довго вмовляв...
Той погодився.
Тепер матюгається: знав же, що нає-путь...
Г-л звільнився, а місцевим порядок і нафіг не потрібен. Навпаки...
І нафіг ви мене призвали? --- тепер основне його питання. Мовчать, суки.

Так що тільки у якості обов'язку. А не хатєлки.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 21 січ, 2024 15:04, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 27673
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6413641464156416>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: katso і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 163617
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 552229
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 21368
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11041)
21.01.2024 13:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.