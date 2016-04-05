_hunter написав:В отношениях с державой все очень интересно: вот случился, например, в квартире пожар -- или машину, например, угнали. -- как вы думаете -- бравая пилиция будет днями и ночами не спать -- бегать машину искать? а пожарный -- если за первую минуту не потушит -- будет сам ремонт делать? Или держава всю стоимость скомпенсирует? Я это к чему: у державы есть четко определенная конечность своих обязательств. Но от граждан по какой-то странной причине требуется "стоять до конца"... Ну и да: если имущества на територии нету -- можно об этом какую-то справку от державы получить и погранцам ее показать, что бы выпустили? -- потому как "вирю в ЗСУ" -- это хорошее колдунство, но "у Морских Котиков -- стволы побольше будут"
Але довідку треба за парудесят років... А ще краще -- від народження. Бо якщо майно було, але в 14 чи 22 (коли запахло горілим) було продане й закинуте в крипту -- то це теж майно...
Щоб отримати довідку - треба написати заяву А щоб написати заяву - треба знати букви... А якщо знаєш букви - бінго , вже 500 000 Державі винен яка оплатила твоє навчання в середній школі... Так що як не крути - а чучелом чи тушкою -допомагати ЗСУ все одно прийдеться... На крайняк через інфляцію збереження Держава все одно розполовинить.
Даже если человек ходил в частную школу? При этом я даже не буду цепляться к формальностям вроде "заяву может и специально обученный человек за деньги написать. А крестик в графе пидпыс можно, вроде, и забесплатно поставить" Даже так -- эти 500к куда/кому занести, чтобы со всеми долгами расчитаться раз и навсегда?
это не «человек». Это те, кому это общество (в котором вы находитесь) делегировало право вести нас всех куда-то. И если лично вы не согласны с тем, как вас ведут эти избранники, то вы либо в следующий раз выбираете других, либо оставляете это общество. Но пока вы здесь, вы подчиняетесь, так как ЭТИХ выбрало большинство. Хоть и не вы лично. Каждому невозможно личного поводыря.
detroytred , та я знаю) І без претензій) Мені взагалі всі високі штаби в принципі неприємні. Я розумію, що без них ніяк, це мозок армії. Але в цьому вигляді…. В умовах війни там чверть непотрібних посад, а їх ще роздувають, бо штат військового часу ще більший. Всілякі «штурманської відділи», цілі полковники які до війни займались документами АНІ (а зараз вони не оновлюються і не друкуються) , нач бойової підготовки , безпека польотів. Яка нах навігація, коли повітряний простір без РЛ контроля та без засобів РТ забезпечення? Нічого не працює, все вимкнено. Яка бойова підготовка» коли все що пишуть книжки - все виявилось не працюючим. А нових ніхто не написав. Яка безпека польотів, якщо техніка з продовженим ресурсом, пілоти «годєн», якщо хоч ходиш , а висоти реальних польотів при виконанні бойових завдань втричі менші, ніж допустимо. Бо інакше не повернешся. І що роблять там всі ці люди? Тому Детройт нема чого ще і вам туди йти))
Пример с пожаром хорош тем, что пожары часто прекращают тушить на стадии "а уже всеравно пофиг"
На сьогодні зовсім нічого не «пофіг». Навіть у березні 22 було все гірше, і було не пофіг. Щось ви панікер якийсь.