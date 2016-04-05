если имущества на територии нету -- можно об этом какую-то справку от державы получить и погранцам ее показать, что бы выпустили?

В отношениях с державой все очень интересно: вот случился, например, в квартире пожар -- или машину, например, угнали. -- как вы думаете -- бравая пилиция будет днями и ночами не спать -- бегать машину искать? а пожарный -- если за первую минуту не потушит -- будет сам ремонт делать? Или держава всю стоимость скомпенсирует?Я это к чему: у державы есть четко определенная конечность своих обязательств. Но от граждан по какой-то странной причине требуется "стоять до конца"...Ну и да:-- потому как "вирю в ЗСУ" -- это хорошее колдунство, но "у Морских Котиков -- стволы побольше будут"