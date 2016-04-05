RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 64146415641664176418>
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 15:04

  budivelnik написав:
  Bobua написав:
  _hunter написав:В отношениях с державой все очень интересно: вот случился, например, в квартире пожар -- или машину, например, угнали. -- как вы думаете -- бравая пилиция будет днями и ночами не спать -- бегать машину искать? а пожарный -- если за первую минуту не потушит -- будет сам ремонт делать? Или держава всю стоимость скомпенсирует?
Я это к чему: у державы есть четко определенная конечность своих обязательств. Но от граждан по какой-то странной причине требуется "стоять до конца"...
Ну и да: если имущества на територии нету -- можно об этом какую-то справку от державы получить и погранцам ее показать, что бы выпустили? :wink: -- потому как "вирю в ЗСУ" -- это хорошее колдунство, но "у Морских Котиков -- стволы побольше будут" :lol:
Але довідку треба за парудесят років... А ще краще -- від народження. :)
Бо якщо майно було, але в 14 чи 22 (коли запахло горілим) було продане й закинуте в крипту -- то це теж майно...
Щоб отримати довідку - треба написати заяву
А щоб написати заяву - треба знати букви...
А якщо знаєш букви - бінго , вже 500 000 Державі винен яка оплатила твоє навчання в середній школі...
Так що як не крути - а чучелом чи тушкою -допомагати ЗСУ все одно прийдеться...
На крайняк через інфляцію збереження Держава все одно розполовинить.

Даже если человек ходил в частную школу? :wink:
При этом я даже не буду цепляться к формальностям вроде "заяву может и специально обученный человек за деньги написать. А крестик в графе пидпыс можно, вроде, и забесплатно поставить"
Даже так -- эти 500к куда/кому занести, чтобы со всеми долгами расчитаться раз и навсегда? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 7534
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 15:06

  ЛАД написав:
  Hotab написав:_hunter ,
если человек действует вопреки моим интересам

это не «человек». Это те, кому это общество (в котором вы находитесь) делегировало право вести нас всех куда-то. И если лично вы не согласны с тем, как вас ведут эти избранники, то вы либо в следующий раз выбираете других, либо оставляете это общество. Но пока вы здесь, вы подчиняетесь, так как ЭТИХ выбрало большинство. Хоть и не вы лично. Каждому невозможно личного поводыря.

Второй вариант выбора сегодня невозможен.

Да и с первым не все так однозначно :(
_hunter
 
Повідомлень: 7534
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 15:09

  Hotab написав:ЛАД ,
Второй вариант выбора сегодня невозможен


Бо зобовʼязання тушити пожежу разом з усіма зникає, коли змінив місце проживання до початку пожежі. . А не змінив , то туши тепер цю пожежу.

Пример с пожаром хорош тем, что пожары часто прекращают тушить на стадии "а уже всеравно пофиг". Но зеля продвигает какую-то странную идею "тушим, пока последний пожарный не угорит"...
_hunter
 
Повідомлень: 7534
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 15:12

  ЛАД написав:
  Bobua написав:https://m.facebook.com/photo.php/?photo_id=775384137969631


Зображення

Эта страница недоступна
Возможно, ссылка не работает или страница удалена. Проверьте правильность ссылки, по которой вы пытаетесь перейти.

делаем ставки -- куда график в 24м пойдет?
_hunter
 
Повідомлень: 7534
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 15:12

detroytred , та я знаю)
І без претензій)
Мені взагалі всі високі штаби в принципі неприємні. Я розумію, що без них ніяк, це мозок армії. Але в цьому вигляді….
В умовах війни там чверть непотрібних посад, а їх ще роздувають, бо штат військового часу ще більший.
Всілякі «штурманської відділи», цілі полковники які до війни займались документами АНІ (а зараз вони не оновлюються і не друкуються) , нач бойової підготовки , безпека польотів.
Яка нах навігація, коли повітряний простір без РЛ контроля та без засобів РТ забезпечення? Нічого не працює, все вимкнено.
Яка бойова підготовка» коли все що пишуть книжки - все виявилось не працюючим. А нових ніхто не написав.
Яка безпека польотів, якщо техніка з продовженим ресурсом, пілоти «годєн», якщо хоч ходиш , а висоти реальних польотів при виконанні бойових завдань втричі менші, ніж допустимо. Бо інакше не повернешся.
І що роблять там всі ці люди?
Тому Детройт нема чого ще і вам туди йти))

Пример с пожаром хорош тем, что пожары часто прекращают тушить на стадии "а уже всеравно пофиг"


На сьогодні зовсім нічого не «пофіг». Навіть у березні 22 було все гірше, і було не пофіг. Щось ви панікер якийсь.
Hotab
 
Повідомлень: 10758
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2145 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 15:19

  _hunter написав:Но зеля продвигает какую-то странную идею "тушим, пока последний пожарный не угорит"...
Хто вам сказав таку єресь?
ось з останнього
https://censor.net/ua/news/3468950/ya_poky_ne_bachu_potreby_mobilizuvaty_piv_milyiona_lyudeyi_zelenskyyi
Я поки не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей, - Зеленський
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27028
З нами з: 15.01.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 15:21

  _hunter написав:А якщо знаєш букви - бінго , вже 500 000 Державі винен яка оплатила твоє навчання в середній школі...


Даже если человек ходил в частную школу? :wink:


Эта идеология со скрипом катила бы если бы мобилизационный возраст ограничили 47 годами, потому что для тех кто старше школу полностью оплатил "плохой" СССР, не так ли? А так она не катит вот вообще.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 895
З нами з: 16.05.12
Подякував: 114 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 15:24

katso , може тоді і радянський пенсійний стаж вам обнулимо, совєцкій ви наш))
Де ті внески, що ви платили? «Деньгі партії», які зникли?

Що це ви тихенько мовчите на мої питання вище? :D
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 січ, 2024 15:56, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 10758
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2145 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 15:55

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Но зеля продвигает какую-то странную идею "тушим, пока последний пожарный не угорит"...
Хто вам сказав таку єресь?
ось з останнього
https://censor.net/ua/news/3468950/ya_poky_ne_bachu_potreby_mobilizuvaty_piv_milyiona_lyudeyi_zelenskyyi
Я поки не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей, - Зеленський

Кто? -- да он сам лично такую ересь и сказал :lol:
https://www.facebook.com/ru.euronews/vi ... 229593392/
Да, видел сегодня в Телеге, как он рейтинг назад отыграть пытается. Но это всего лишь значит, что он процесс на несколько лет планирует растянуть -- а не пол ляма за раз :oops:
_hunter
 
Повідомлень: 7534
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 15:55

  Hotab написав:ЛАД ,
что звонят "по рекомендации" и просят поработать.


Ой чувствую не хочет Детройт поработать «по рекомендации». :mrgreen:
Только уважение и почет))

Почему Вы так решили?
Как он сам пишет, периодически звонят, сверяют данные, но пока не вызывают. Он не скрывается от ТРЦ.
Вы хотите, но не можете - не на чем летать
Возможно, там такая же ситуация.
Вы должны бы понимать это лучше ... не буду перечислять, скажем других.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27397
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5228 раз.
Подякували: 4838 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 64146415641664176418>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 163645
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 552260
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 21378
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11045)
21.01.2024 14:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.