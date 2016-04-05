Там же, где и СберКнижки
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Додано: Нед 21 січ, 2024 15:56
Додано: Нед 21 січ, 2024 16:01
Твоя зацикленность на СССР прямо удивляет, ты либо пенсионер либо пионер
Могу только пожелать твоим детям и твоим внукам всю жизнь получат вот то "бесплатное" образование СССР.
С которым, в общем случае, фиг ты поступишь в хороший ВУЗ
Нужны были либо платные репититоры, либо уже платные подготовительные курсы при ВУЗах
Додано: Нед 21 січ, 2024 16:01
_hunter ,
І знов вам щоб їх забрати, треба йти на Москву. Вони там.
А от щодо України, якщо стаж радянський зараховано, то може і безкоштовне радянське дитинство нікуди не зникло ?
Веталь , как там в засаде, все спокойно? Периметр в безопасности? Докладывай если что, и продолжай наблюдение.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 січ, 2024 16:06, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 21 січ, 2024 16:02
Додано: Нед 21 січ, 2024 16:08
Тут такое дело. Оказалось при развале ссср Украина в отличие от других(возможно не всех стран б.ссср) оказывается не подписала что активы ссср как и долги переходят оркостану. И юридически оказалось что это означает 16% активов ссср в зарубежных странах это наше. Теперь дан приказ оркостану быстро найти и структурировать активы и в каких странах. Если что, пишу пока спит холява ))) Если Хантер, как не глупый человек сообщит что и долги, так вот долги там гораздо-гораздо меньше. Рассказал Огрызко, а раскопали скорее всего бриты. Боже храни королеву/короля!))) так что кто знает может и долги сбербанка погасить можно через 3 поколения)))
Додано: Нед 21 січ, 2024 16:12
Вопрос не по окладу - я не Верховный Главнокомандующий чтобы решать "сдаваться или не сдаваться". Моя позиция - уважать те принципы с которыми мы начали строить независимое украинское государство в 1991-м году. А принципы эти были - свобода личности, демократия (власть народа), уважение прав человека. Именно за их отсутствие этот совок ненавидели запертые в нем граждане, а не за шаровой керосин и газировку. Если мы сейчас не перестанем одобрять и оправдывать этот спешно строящийся совок в его худших проявлениях вокруг - все эти хватания людей, закрытые границы и прочий ГУЛАГ - то по итогу мы как этот совок ну или там ГДР и закончим - война рано или поздно закончится а вот ненависть в головах запиханных в буски людей останется, и тысячи ненавидящих эти запреты людей проголосуют за того кто таки начнет сажать военкомов, ну или рванут за кордон при первой же возможности - дальше экономика падает, гривна летит в космос, все можно брать нас голыми руками - и это будет результат именно Вашего одобрения вот этого насилия в отношении своих же мирнных граждан. Или Вы ожидаете что после того как людей топят в Тисе после войны случится чудо и аналог Израильской Алии когда Израиль призвал всех евреев верняться и они откликнулись, возвращая в страну капиталы?
Додано: Нед 21 січ, 2024 16:14
Точно там? -- вроде Родина эти обязательства себе забрала...
Это, кстати, к вопросу про Долги и обязательность их отдавать -- с одной стороны "ничего я вам не должна (с) Родина" -- с другой стороны "чемодан-вокзал... окопы Бахмута"...
Додано: Нед 21 січ, 2024 16:14
katso , плохо все. Люди в Тисе тонут (их топят, ага) . Много чего плохо. Так а предлагаете что, сдаться? Придут хорошие? Те, по ком с 91 го скучали?
Додано: Нед 21 січ, 2024 16:23
Вы отвечаете сразу на вопрос то ли C то ли D -- пропустив А (какой у зели план Пэрэмогы -- и есть ли он вообще), пропустив B (хватит ли на этот план людей/вооружения)...
Додано: Нед 21 січ, 2024 16:28
Я уже отвечал на этот вопрос: невозможно планировать , если ты зависишь от денег и оружия партнеров. Сейчас ситуация : день простоять и ночь продержаться. В надежде что дадут. Если скажут «все, больше не дадим!» , вот тогда надо принимать суровую реальность.
Теперь ваш ответ: что надо сейчас делать? Договариваться на позиции слабого (отдать все что попросят и выполнить все требования) ? Будучи уверенным, что дальше позиция будет только слабее? Я так понимаю вы уверены именно в этом, так?
А какие были у вас мысли в феврале-марте 22-го? Вы готовы были сдаваться?
Почему переговорная позиция сейчас слабая:
1. Нет определенности с внешними финансами в бюджет и поставок оружия от США. Наша неуверенность в этом вопросе - это сила противника .
2. Неопреденнлсть с мобилизацией. Противник точно так же как и мы понимает, что действующий количественный состав фронта не устоит. Он видит, что мы можем сорвать мобилизацию. Он понимает , что это его козырь, если мы ее срываем.
Если мы получаем оружие и проводим мобилизацию. Здесь можно спекулировать, стоит начинать договариваться с позиции уже более сильного, или воевать. Сейчас выбора такого нет. Так как даже гипотетически, начав переговоры, приемлемых предложений нам не поступит.
Веталь, как там ситуация? Где доклады?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 січ, 2024 16:44, всього редагувалось 2 разів.
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