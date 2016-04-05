katso написав:

Вопрос не по окладу - я не Верховный Главнокомандующий чтобы решать "сдаваться или не сдаваться". Моя позиция - уважать те принципы с которыми мы начали строить независимое украинское государство в 1991-м году. А принципы эти были - свобода личности, демократия (власть народа), уважение прав человека. Именно за их отсутствие этот совок ненавидели запертые в нем граждане, а не за шаровой керосин и газировку. Если мы сейчас не перестанем одобрять и оправдывать этот спешно строящийся совок в его худших проявлениях вокруг - все эти хватания людей, закрытые границы и прочий ГУЛАГ - то по итогу мы как этот совок ну или там ГДР и закончим - война рано или поздно закончится а вот ненависть в головах запиханных в буски людей останется, и тысячи ненавидящих эти запреты людей проголосуют за того кто таки начнет сажать военкомов, ну или рванут за кордон при первой же возможности - дальше экономика падает, гривна летит в космос, все можно брать нас голыми руками - и это будет результат именно Вашего одобрения вот этого насилия в отношении своих же мирнных граждан. Или Вы ожидаете что после того как людей топят в Тисе после войны случится чудо и аналог Израильской Алии когда Израиль призвал всех евреев верняться и они откликнулись, возвращая в страну капиталы?