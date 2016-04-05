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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 січ, 2024 16:42
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Bobua
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Додано: Нед 21 січ, 2024 16:49
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:katso
, плохо все. Люди в Тисе тонут (их топят, ага) . Много чего плохо. Так а предлагаете что, сдаться?
Придут хорошие? Те, по ком с 91 го скучали?
Вы отвечаете сразу на вопрос то ли C то ли D -- пропустив А (какой у зели план Пэрэмогы -- и есть ли он вообще), пропустив B (хватит ли на этот план людей/вооружения)...
Я уже отвечал на этот вопрос: невозможно планировать , если ты зависишь от денег и оружия партнеров. Сейчас ситуация : день простоять и ночь продержаться. В надежде что дадут. Если скажут «все, больше не дадим!» , вот тогда надо принимать суровую реальность.
Теперь ваш ответ: что надо сейчас делать? Договариваться на позиции слабого (отдать все что попросят и выполнить все требования) ? Будучи уверенным, что дальше позиция будет только слабее? Я так понимаю вы уверены именно в этом, так?
А какие были у вас мысли в феврале-марте 22-го? Вы готовы были сдаваться?
\\\
А если не скажут? -- так и будут год "завтраками" кормить "вот на следующей неделе Байдет уже точно финансирование даст". Или деньги дадут, но только на оборону?
Где, вообще, диалог от "властей" на эту тему? -- ежедневно зеля снимает непонятные "веселые истории", но ни слова о том, что реально важно.
Так не впервой, вроде? -- это точно-точно "апокалипсис мирового масштаба"? это если не возвращаться к вопросу, что даже зародыши диалога зела зарубил (если Арахамии верить)...
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Додано: Нед 21 січ, 2024 16:49
Hotab написав:prodigy
, там купа маніпуляцій з цими цифрами.
Мабуть же в 10 кгрн і його охорона входить
?
Ви не бачили цифру, чи багато тих полонених у нас? Наших же більше у них (після Азовсталі до сих пір) , тому ми чужих швидко віддаєм. На мою думку.
Логічно.
Це як США. Млрд виділила. Але більшість своїм виробникам
Але ці крикуни ж люблять маніпуляції. Вже майже 2роки.
20міс волаємо їм “замініть нас у війську”, нас всього тис 60 на передовій і ще пару сот позаду...
А вони натягують сову на глобус -- 11млн тилових чуваків у них бачте всі для цього “непридатні і ненароджені”
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Додано: Нед 21 січ, 2024 16:50
Hotab написав:katso
, може тоді і радянський пенсійний стаж вам обнулимо, совєцкій ви наш))
Де ті внески, що ви платили? «Деньгі партії», які зникли?
.........
Не всё так просто.
"ті внески" в предприятиях, которые никуда не зникли, а просто были разрушены. В домах, которые были построены ещё при Союзе и до сих пор составляют подавляющую часть жилья.
«Деньгі партії», возможно, такой же миф, как "деньги Полуботка".
Но, вообще, интересно, почему Вы за всеми долгами Союза посылаете в Москву?
Подтверждаете тезисы Путина, что РФ единственная наследница СССР?
Украина, насколько знаю, официально против этого.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 21 січ, 2024 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 16:53
_hunter
,
Где, вообще, диалог от "властей" на эту тему? -- ежедневно зеля снимает непонятные "веселые истории", но ни слова о том, что реально важно.
Мне Зеля тоже отнюдь не симпатичен, но сказать он счас ничего и не может по выше озвученым причинам.
Что касается «не скажут», так и не надо слова, по действиям будет видно. Если перестанут давать - посыпемся полностью.
Но, вообще, интересно, почему Вы за всеми долгами Союза посылаете в Москву?
Подтверждаете тезисы Путина, что РФ единственная наследница СССР?
Украина, насколько знаю, официально против этого.
Какая разница кто против чего, если реально активы достались Москве. Кто по ним скучает - надо брать Москву ж. Добровольно они ж не отдадут.
Веталь, а счас как там периметр? Все хорошо?
Вы можете представить как плющит человека, который ваял по 40 сообщений в сутки, а сейчас сидит в онлайне день, а не пишет.
Лишь бы кукуха устояла((
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 21 січ, 2024 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 17:00
Bobua
Спасибо!
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Додано: Нед 21 січ, 2024 17:06
katso написав:
Вопрос не по окладу - я не Верховный Главнокомандующий чтобы решать "сдаваться или не сдаваться". Моя позиция - уважать те принципы с которыми мы начали строить независимое украинское государство в 1991-м году. А принципы эти были - свобода личности, демократия (власть народа), уважение прав человека. Именно за их отсутствие этот совок ненавидели запертые в нем граждане, а не за шаровой керосин и газировку. Если мы сейчас не перестанем одобрять и оправдывать этот спешно строящийся совок в его худших проявлениях вокруг - все эти хватания людей, закрытые границы и прочий ГУЛАГ - то по итогу мы как этот совок ну или там ГДР и закончим - война рано или поздно закончится а вот ненависть в головах запиханных в буски людей останется, и тысячи ненавидящих эти запреты людей проголосуют за того кто таки начнет сажать военкомов, ну или рванут за кордон при первой же возможности - дальше экономика падает, гривна летит в космос, все можно брать нас голыми руками - и это будет результат именно Вашего одобрения вот этого насилия в отношении своих же мирнных граждан. Или Вы ожидаете что после того как людей топят в Тисе после войны случится чудо и аналог Израильской Алии когда Израиль призвал всех евреев верняться и они откликнулись, возвращая в страну капиталы?
Тапілі в Тісє
Твій маразм один в один як у русскіх - бандеровци сжігалі людей живьєм в Адессе.
На кого працюєш?
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Додано: Нед 21 січ, 2024 17:06
stm
Hotab написав:
...........
Но, вообще, интересно, почему Вы за всеми долгами Союза посылаете в Москву?
Подтверждаете тезисы Путина, что РФ единственная наследница СССР?
Украина, насколько знаю, официально против этого.
Какая разница кто против чего, если реально активы достались Москве. Кто по ним скучает - надо брать Москву ж. Добровольно они ж не отдадут.
.........
уже ответила раньше - viewtopic.php?p=5676467#p5676467
.
И активы не "достались Москве", а мы их прокукарекали.
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