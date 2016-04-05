Додано: Нед 21 січ, 2024 16:53





Где, вообще, диалог от "властей" на эту тему? -- ежедневно зеля снимает непонятные "веселые истории", но ни слова о том, что реально важно.





Но, вообще, интересно, почему Вы за всеми долгами Союза посылаете в Москву?

Подтверждаете тезисы Путина, что РФ единственная наследница СССР?

Украина, насколько знаю, официально против этого.





Мне Зеля тоже отнюдь не симпатичен, но сказать он счас ничего и не может по выше озвученым причинам.Что касается «не скажут», так и не надо слова, по действиям будет видно. Если перестанут давать - посыпемся полностью.Какая разница кто против чего, если реально активы достались Москве. Кто по ним скучает - надо брать Москву ж. Добровольно они ж не отдадут.Веталь, а счас как там периметр? Все хорошо?Вы можете представить как плющит человека, который ваял по 40 сообщений в сутки, а сейчас сидит в онлайне день, а не пишет.Лишь бы кукуха устояла((