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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 64166417641864196420>
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 16:49

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:katso , плохо все. Люди в Тисе тонут (их топят, ага) . Много чего плохо. Так а предлагаете что, сдаться? Придут хорошие? Те, по ком с 91 го скучали?

Вы отвечаете сразу на вопрос то ли C то ли D -- пропустив А (какой у зели план Пэрэмогы -- и есть ли он вообще), пропустив B (хватит ли на этот план людей/вооружения)...

Я уже отвечал на этот вопрос: невозможно планировать , если ты зависишь от денег и оружия партнеров. Сейчас ситуация : день простоять и ночь продержаться. В надежде что дадут. Если скажут «все, больше не дадим!» , вот тогда надо принимать суровую реальность.

Теперь ваш ответ: что надо сейчас делать? Договариваться на позиции слабого (отдать все что попросят и выполнить все требования) ? Будучи уверенным, что дальше позиция будет только слабее? Я так понимаю вы уверены именно в этом, так?
А какие были у вас мысли в феврале-марте 22-го? Вы готовы были сдаваться?
\\\

А если не скажут? -- так и будут год "завтраками" кормить "вот на следующей неделе Байдет уже точно финансирование даст". Или деньги дадут, но только на оборону?
Где, вообще, диалог от "властей" на эту тему? -- ежедневно зеля снимает непонятные "веселые истории", но ни слова о том, что реально важно.

Так не впервой, вроде? -- это точно-точно "апокалипсис мирового масштаба"? это если не возвращаться к вопросу, что даже зародыши диалога зела зарубил (если Арахамии верить)...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 16:49

  Hotab написав:prodigy , там купа маніпуляцій з цими цифрами.
Мабуть же в 10 кгрн і його охорона входить?
Ви не бачили цифру, чи багато тих полонених у нас? Наших же більше у них (після Азовсталі до сих пір) , тому ми чужих швидко віддаєм. На мою думку.



Логічно.
Це як США. Млрд виділила. Але більшість своїм виробникам :)


Але ці крикуни ж люблять маніпуляції. Вже майже 2роки.
20міс волаємо їм “замініть нас у війську”, нас всього тис 60 на передовій і ще пару сот позаду...
А вони натягують сову на глобус -- 11млн тилових чуваків у них бачте всі для цього “непридатні і ненароджені”
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 16:50

  Hotab написав:katso , може тоді і радянський пенсійний стаж вам обнулимо, совєцкій ви наш))
Де ті внески, що ви платили? «Деньгі партії», які зникли?
.........

Не всё так просто.
"ті внески" в предприятиях, которые никуда не зникли, а просто были разрушены. В домах, которые были построены ещё при Союзе и до сих пор составляют подавляющую часть жилья.

«Деньгі партії», возможно, такой же миф, как "деньги Полуботка".
Но, вообще, интересно, почему Вы за всеми долгами Союза посылаете в Москву?
Подтверждаете тезисы Путина, что РФ единственная наследница СССР?
Украина, насколько знаю, официально против этого.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 21 січ, 2024 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 16:53

_hunter ,


Где, вообще, диалог от "властей" на эту тему? -- ежедневно зеля снимает непонятные "веселые истории", но ни слова о том, что реально важно.

Мне Зеля тоже отнюдь не симпатичен, но сказать он счас ничего и не может по выше озвученым причинам.
Что касается «не скажут», так и не надо слова, по действиям будет видно. Если перестанут давать - посыпемся полностью.



Но, вообще, интересно, почему Вы за всеми долгами Союза посылаете в Москву?
Подтверждаете тезисы Путина, что РФ единственная наследница СССР?
Украина, насколько знаю, официально против этого.


Какая разница кто против чего, если реально активы достались Москве. Кто по ним скучает - надо брать Москву ж. Добровольно они ж не отдадут.


Веталь, а счас как там периметр? Все хорошо?
Вы можете представить как плющит человека, который ваял по 40 сообщений в сутки, а сейчас сидит в онлайне день, а не пишет. :D
Лишь бы кукуха устояла((
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 січ, 2024 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 17:00

Bobua
Спасибо!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 17:06

  Hotab написав:...........
Но, вообще, интересно, почему Вы за всеми долгами Союза посылаете в Москву?
Подтверждаете тезисы Путина, что РФ единственная наследница СССР?
Украина, насколько знаю, официально против этого.

Какая разница кто против чего, если реально активы достались Москве. Кто по ним скучает - надо брать Москву ж. Добровольно они ж не отдадут.
.........

stm уже ответила раньше - viewtopic.php?p=5676467#p5676467.
И активы не "достались Москве", а мы их прокукарекали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 17:11

Victim blaming

ЛАД ,

И активы не "достались Москве", а мы их прокукарекали.


А ще ми винуваті, що на нас напали.

Тапілі в Тісє :mrgreen:
Твій маразм один в один як у русскіх - бандеровци сжігалі людей живьєм в Адессе.


Там давно все зрозуміло. І тут ще ЛАДа в хвіст і гриву шмагають)) . Ось такий махровий, що пошукати)))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 17:13

  ЛАД написав:И активы не "достались Москве", а мы их прокукарекали.

Активи росія вкрала, а те, що Україна не підняла це питання в міжнародних судах то інша справа.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 17:32

Bobua
Вы как-то несколько раз упоминали о стройках.
Ссылка для Вас - https://forbes.ua/ru/money/budivnitstva-ne-zapuskayutsya-popitu-nemae-ale-tsini-ne-padayut-doslidzhennya-rinku-nerukhomosti-pid-chas-viyni-vid-ernst-amp-young-13032023-12337. Статья, к сожалению, старая, ничего свежее не попадалось.
В результате активных боевых действий по состоянию на сентябрь 2022 года было разрушено или повреждено 74,1 млн кв. м жилья, что составило более 7% всего имеющегося жилого фонда.

Масштабы разрушений огромны. Только по имеющимся данным, они превышают объемы всего нового жилья, введенного в эксплуатацию за последние семь лет. Учитывая массовость ракетных обстрелов в последние месяцы года, а также невозможность подсчета убытков в оккупированных районах, объемы разрушения жилья будут еще больше.

Как результат, в 2022 году общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 7,1 млн кв. м (18 300 частных домов и 74 300 квартир), что на 38% меньше, чем в 2021 году.

Сокращение объемов нового предложения происходило практически по всей территории Украины, за исключением нескольких областей. Наибольший спад в строительстве испытали восточные и южные области: там объемы ввода в эксплуатацию нового жилья упали на 70–90% по сравнению с предыдущим годом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 17:38

  unicdima написав:
  ЛАД написав:И активы не "достались Москве", а мы их прокукарекали.

Активи росія вкрала, а те, що Україна не підняла це питання в міжнародних судах то інша справа.

Не вкрала.
Насколько помню, мы подписали договор, "что активы ссср как и долги переходят оркостану", но потом не ратифицировали его. Но и не поднимали десятилетиями этот вопрос нигде - ни в международных судах, ни в двухсторонних переговорах. Во всяком случае, официально об этом не сообщалось.
ЛАД
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  #<1 ... 64166417641864196420>
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