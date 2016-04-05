Hotab написав:katso , плохо все. Люди в Тисе тонут (их топят, ага) . Много чего плохо. Так а предлагаете что, сдаться? Придут хорошие? Те, по ком с 91 го скучали?
Вы отвечаете сразу на вопрос то ли C то ли D -- пропустив А (какой у зели план Пэрэмогы -- и есть ли он вообще), пропустив B (хватит ли на этот план людей/вооружения)...
Я уже отвечал на этот вопрос: невозможно планировать , если ты зависишь от денег и оружия партнеров. Сейчас ситуация : день простоять и ночь продержаться. В надежде что дадут. Если скажут «все, больше не дадим!» , вот тогда надо принимать суровую реальность.
Теперь ваш ответ: что надо сейчас делать? Договариваться на позиции слабого (отдать все что попросят и выполнить все требования) ? Будучи уверенным, что дальше позиция будет только слабее? Я так понимаю вы уверены именно в этом, так? А какие были у вас мысли в феврале-марте 22-го? Вы готовы были сдаваться? \\\
А если не скажут? -- так и будут год "завтраками" кормить "вот на следующей неделе Байдет уже точно финансирование даст". Или деньги дадут, но только на оборону? Где, вообще, диалог от "властей" на эту тему? -- ежедневно зеля снимает непонятные "веселые истории", но ни слова о том, что реально важно.
Так не впервой, вроде? -- это точно-точно "апокалипсис мирового масштаба"? это если не возвращаться к вопросу, что даже зародыши диалога зела зарубил (если Арахамии верить)...
Hotab написав:prodigy , там купа маніпуляцій з цими цифрами. Мабуть же в 10 кгрн і його охорона входить? Ви не бачили цифру, чи багато тих полонених у нас? Наших же більше у них (після Азовсталі до сих пір) , тому ми чужих швидко віддаєм. На мою думку.
Логічно. Це як США. Млрд виділила. Але більшість своїм виробникам
Але ці крикуни ж люблять маніпуляції. Вже майже 2роки. 20міс волаємо їм “замініть нас у війську”, нас всього тис 60 на передовій і ще пару сот позаду... А вони натягують сову на глобус -- 11млн тилових чуваків у них бачте всі для цього “непридатні і ненароджені”
Hotab написав:katso , може тоді і радянський пенсійний стаж вам обнулимо, совєцкій ви наш)) Де ті внески, що ви платили? «Деньгі партії», які зникли? .........
Не всё так просто. "ті внески" в предприятиях, которые никуда не зникли, а просто были разрушены. В домах, которые были построены ещё при Союзе и до сих пор составляют подавляющую часть жилья.
«Деньгі партії», возможно, такой же миф, как "деньги Полуботка". Но, вообще, интересно, почему Вы за всеми долгами Союза посылаете в Москву? Подтверждаете тезисы Путина, что РФ единственная наследница СССР? Украина, насколько знаю, официально против этого.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 21 січ, 2024 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Где, вообще, диалог от "властей" на эту тему? -- ежедневно зеля снимает непонятные "веселые истории", но ни слова о том, что реально важно.
Мне Зеля тоже отнюдь не симпатичен, но сказать он счас ничего и не может по выше озвученым причинам. Что касается «не скажут», так и не надо слова, по действиям будет видно. Если перестанут давать - посыпемся полностью.
Но, вообще, интересно, почему Вы за всеми долгами Союза посылаете в Москву? Подтверждаете тезисы Путина, что РФ единственная наследница СССР? Украина, насколько знаю, официально против этого.
Какая разница кто против чего, если реально активы достались Москве. Кто по ним скучает - надо брать Москву ж. Добровольно они ж не отдадут.
Веталь, а счас как там периметр? Все хорошо? Вы можете представить как плющит человека, который ваял по 40 сообщений в сутки, а сейчас сидит в онлайне день, а не пишет. Лишь бы кукуха устояла((
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 січ, 2024 17:02, всього редагувалось 1 раз.
В результате активных боевых действий по состоянию на сентябрь 2022 года было разрушено или повреждено 74,1 млн кв. м жилья, что составило более 7% всего имеющегося жилого фонда.
Масштабы разрушений огромны. Только по имеющимся данным, они превышают объемы всего нового жилья, введенного в эксплуатацию за последние семь лет. Учитывая массовость ракетных обстрелов в последние месяцы года, а также невозможность подсчета убытков в оккупированных районах, объемы разрушения жилья будут еще больше.
Как результат, в 2022 году общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 7,1 млн кв. м (18 300 частных домов и 74 300 квартир), что на 38% меньше, чем в 2021 году.
Сокращение объемов нового предложения происходило практически по всей территории Украины, за исключением нескольких областей. Наибольший спад в строительстве испытали восточные и южные области: там объемы ввода в эксплуатацию нового жилья упали на 70–90% по сравнению с предыдущим годом.
ЛАД написав:И активы не "достались Москве", а мы их прокукарекали.
Активи росія вкрала, а те, що Україна не підняла це питання в міжнародних судах то інша справа.
Не вкрала. Насколько помню, мы подписали договор, "что активы ссср как и долги переходят оркостану", но потом не ратифицировали его. Но и не поднимали десятилетиями этот вопрос нигде - ни в международных судах, ни в двухсторонних переговорах. Во всяком случае, официально об этом не сообщалось.