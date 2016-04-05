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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 січ, 2024 17:42
Hotab написав:
Веталь , как там в засаде, все спокойно? Периметр в безопасности? Докладывай если что, и продолжай наблюдение.
Трохи по ситуації в Мико. 1) Вчора зловили хлопця, який працює на "Сандорі" (їх возять на роботу і з роботи на авто), зловили коли вийшов у продуктовий магазинчик біля дому. Відвезли до військомата, там дозволили зробити два дзвінка, після чого відібрали мобілку - це правило працює з усіма, кого туди привозять. 2) Інший випадок - ще цікавіший - дружина вигнала чоловіка з дому, коли застукала там з черговою коханкою. Чоловіку 48 років, у них троє дітей, все майно та авто записано на дружину. Відсебе додам, що десь у 2019 батько дружини помер і залишив багато грошей, які зять витратив на купівлю нового джипа, якого розбив і потім купив іншого, на побудову нового магазину на ринку (цей магазин здав потім за копійки в оренду). Коротше, вигнаний чоловік пішов добровільно до ЗСУ, щоб заробити грошей, бо реально залишився бомжем.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 17:46
fler написав:
Трохи по ситуації в Мико. ...
Недільний вечір окуїтельних історій, прямо з шоу "хата на тата". У вас в тцк "свої люди" ?
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Rack
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Додано: Нед 21 січ, 2024 17:46
Bobua написав: Hotab написав:prodigy
, там купа маніпуляцій з цими цифрами.
Мабуть же в 10 кгрн і його охорона входить
?
Ви не бачили цифру, чи багато тих полонених у нас? Наших же більше у них (після Азовсталі до сих пір) , тому ми чужих швидко віддаєм. На мою думку.
Логічно.
Це як США. Млрд виділила. Але більшість своїм виробникам
Але ці крикуни ж люблять маніпуляції. Вже майже 2роки.
20міс волаємо їм “замініть нас у війську”, нас всього тис 60 на передовій і ще пару сот позаду...
А вони натягують сову на глобус -- 11млн тилових чуваків у них бачте всі для цього “непридатні і ненароджені”
"Це ж моя пісенька"©☝️(Петрик П'яточкін)
Не робіть тут багатьом "розрив шаблону"!
А то тут звикли, що лише Успіх
всім не задоволений))
Що лише один Успіх
хоче заміни/демобілізації!))
А Ви пишіть, що просто вже у сні і наяву бачите кордони 91го і заварюєте каву в Криму!
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Додано: Нед 21 січ, 2024 17:57
ЛАД написав:
Не вкрала.
Насколько помню, мы подписали договор
, "что активы ссср как и долги переходят оркостану", но потом не ратифицировали его. Но и не поднимали десятилетиями этот вопрос нигде - ни в международных судах, ни в двухсторонних переговорах. Во всяком случае, официально об этом не сообщалось.
Вкрала.
Активи Росія забрала без погодження та аудиту. Договір про нульовий варіант був аж 1994 року, але так як Росія не надала відомостей про активи то він не був ратифікований, власне і в Росії він теж не ратифікований, тобто не вступив в силу.
Русские ворьё.
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unicdima
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Додано: Нед 21 січ, 2024 18:00
fler
Когда Вы уже нам про своего мужа/мужчину байки расскажите? когда встал на учет, где служит
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Додано: Нед 21 січ, 2024 18:08
unicdima написав: Rack написав:
Недільний вечір окуїтельних історій, прямо з шоу "хата на тата". У вас в тцк "свої люди" ?
Величезна кількість ресурсів веде пропаганду спрямовану на зрив мобілізації, от такі флери звідти і хавають.
Більше ніж сама держава, ніщо не працює на зрив мобілізації
Бо підходять по принципу тупих - якщо порядок дій не справцював, ми повторимо іх, але будемо більше давити
Замість того, щоб зробити по-розумному
Бо багато хто, навіть на цьому форумі, хочуть "показывать свою власть" - запретить, не пущать, не выпускать
І радіти, коли когось не випустили за кордон, радіти, коли когось в бусік запхали
Це - безвихідь
Це прямий шлях до продовження зриву мобілізації
І ось саме такі повинні подивитись в дзеркало і сказати самі собі "я одна із причин зриву мобілізації"
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pesikot
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Додано: Нед 21 січ, 2024 18:10
pesikot написав:
Більше ніж сама держава, ніщо не працює на зрив мобілізації
Бо підходять по принципу тупих - якщо порядок дій не справцював, ми повторимо іх, але будемо більше давити
Замість того, щоб зробити по-розумному
Бо багато хто, навіть на цьому форумі, хочуть "показывать свою власть" - запретить, не пущать, не выпускать
І радіти, коли когось не випустили за кордон, радіти, коли когось в бусік запхали
Це - безвихідь
Це прямий шлях до продовження зриву мобілізації
І ось саме такі повинні подивитись в дзеркало і сказати самі собі "я одна із причин зриву мобілізації"
вам ухилянтам всі винні крім вас самих.
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unicdima
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Додано: Нед 21 січ, 2024 18:18
unicdima написав: pesikot написав:
Більше ніж сама держава, ніщо не працює на зрив мобілізації
Бо підходять по принципу тупих - якщо порядок дій не справцював, ми повторимо іх, але будемо більше давити
Замість того, щоб зробити по-розумному
Бо багато хто, навіть на цьому форумі, хочуть "показывать свою власть" - запретить, не пущать, не выпускать
І радіти, коли когось не випустили за кордон, радіти, коли когось в бусік запхали
Це - безвихідь
Це прямий шлях до продовження зриву мобілізації
І ось саме такі повинні подивитись в дзеркало і сказати самі собі "я одна із причин зриву мобілізації"
вам ухилянтам всі винні крім вас самих.
Вам, тупим, всі винні, крім вас самих.
Тобі вже і Комар не такий
Подивись в дзеркало, коли зрозумієшь, то пиши.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 18:22
Немає доказів смерті Пригожина?
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Додано: Нед 21 січ, 2024 18:33
Investor_K написав:
Немає доказів смерті Пригожина?
Йосипа ?
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Bukka
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