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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 січ, 2024 18:45
pesikot написав: Investor_K написав:
Немає доказів смерті Пригожина?
Йосипа ?
Кобзона?
Вет, а шо там генерал СВР говорит о пригожине?
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Hotab
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Додано: Нед 21 січ, 2024 18:48
Hotab написав: pesikot написав: Investor_K написав:
Немає доказів смерті Пригожина?
Йосипа ?
Кобзона?
Вет, а шо там генерал СВР говорит о пригожине?
говорят в Аргентине на секретной базе абвера)
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Додано: Нед 21 січ, 2024 18:50
fler написав: Hotab написав:
Веталь , как там в засаде, все спокойно? Периметр в безопасности? Докладывай если что, и продолжай наблюдение.
Трохи по ситуації в Мико. 1) Вчора зловили хлопця, який працює на "Сандорі" (їх возять на роботу і з роботи на авто), зловили коли вийшов у продуктовий магазинчик біля дому. Відвезли до військомата, там дозволили зробити два дзвінка, після чого відібрали мобілку - це правило працює з усіма, кого туди привозять. 2) Інший випадок - ще цікавіший - дружина вигнала чоловіка з дому, коли застукала там з черговою коханкою. Чоловіку 48 років, у них троє дітей, все майно та авто записано на дружину. Відсебе додам, що десь у 2019 батько дружини помер і залишив багато грошей, які зять витратив на купівлю нового джипа, якого розбив і потім купив іншого, на побудову нового магазину на ринку (цей магазин здав потім за копійки в оренду). Коротше, вигнаний чоловік пішов добровільно до ЗСУ, щоб заробити грошей, бо реально залишився бомжем.
записано то не важливо на кого, має бути розділене на пополам якщо спільно нажите. Крім спадку. Шо це за правила відібрали мобілку?
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Додано: Нед 21 січ, 2024 18:52
Прохожий написав: Hotab написав: pesikot написав:
Йосипа ?
Кобзона?
Вет, а шо там генерал СВР говорит о пригожине?
говорят в Аргентине на секретной базе абвера)
Разве не в Антарктиде ? )
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pesikot
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Додано: Нед 21 січ, 2024 18:55
pesikot
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Разве не в Антарктиде ? )
Только Вет знает из 237-го ТГ канала. Но он сегодня в засаде.
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Hotab
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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