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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 січ, 2024 18:48
Hotab написав: pesikot написав: Investor_K написав:
Немає доказів смерті Пригожина?
Йосипа ?
Кобзона?
Вет, а шо там генерал СВР говорит о пригожине?
говорят в Аргентине на секретной базе абвера)
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Додано: Нед 21 січ, 2024 18:50
fler написав: Hotab написав:
Веталь , как там в засаде, все спокойно? Периметр в безопасности? Докладывай если что, и продолжай наблюдение.
Трохи по ситуації в Мико. 1) Вчора зловили хлопця, який працює на "Сандорі" (їх возять на роботу і з роботи на авто), зловили коли вийшов у продуктовий магазинчик біля дому. Відвезли до військомата, там дозволили зробити два дзвінка, після чого відібрали мобілку - це правило працює з усіма, кого туди привозять. 2) Інший випадок - ще цікавіший - дружина вигнала чоловіка з дому, коли застукала там з черговою коханкою. Чоловіку 48 років, у них троє дітей, все майно та авто записано на дружину. Відсебе додам, що десь у 2019 батько дружини помер і залишив багато грошей, які зять витратив на купівлю нового джипа, якого розбив і потім купив іншого, на побудову нового магазину на ринку (цей магазин здав потім за копійки в оренду). Коротше, вигнаний чоловік пішов добровільно до ЗСУ, щоб заробити грошей, бо реально залишився бомжем.
записано то не важливо на кого, має бути розділене на пополам якщо спільно нажите. Крім спадку. Шо це за правила відібрали мобілку?
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Додано: Нед 21 січ, 2024 18:52
Прохожий написав: Hotab написав: pesikot написав:
Йосипа ?
Кобзона?
Вет, а шо там генерал СВР говорит о пригожине?
говорят в Аргентине на секретной базе абвера)
Разве не в Антарктиде ? )
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Додано: Нед 21 січ, 2024 18:55
pesikot
,
Разве не в Антарктиде ? )
Только Вет знает из 237-го ТГ канала. Но он сегодня в засаде.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 18:56
Hotab написав:
Неопреденнлсть с мобилизацией. Противник точно так же как и мы понимает, что действующий количественный состав фронта не устоит. Он видит, что мы можем сорвать мобилизацию. Он понимает , что это его козырь, если мы ее срываем.
мобілізація зривається вже рік, завдяки багатьом помилкам зверху.
зараз потенційний мобілізований бачить що :
- це білет в один кінець (на поточний момент назад тільки інвалідом або мертвим)
- зверху постійно додають мотивації типу "воювати до останнього", "палками", кд\кордони 91-го, плюс самовбивці операції типу плацдарм на лівому березі, фортеця бахмут і т.д., тобто розуміє що цінність його життя буде нульова
- корупція, війна для бідних
Hotab написав:
Здесь можно спекулировать, стоит начинать договариваться с позиции уже более сильного, или воевать.
а керівництво допускає варіанти? Вони ж збираються гнати в Ялту чи з таурусами чи з палками. Тому й замінити нема бажаючих. Бобуа вірно пише, запізнились з фортифікацією на рік, цінили б кожного солдата, створювали умови щоб мінімізувати втрати, мовчали б про контрнаступ на 100 танках без авіації, тоді й з мобілізацією було б краще
Hotab написав:
Если скажут «все, больше не дадим!» , вот тогда надо принимать суровую реальность.
тоді взагалі не буде переговорів, тільки евакуація за Татри
Hotab написав:
Будучи уверенным, что дальше позиция будет только слабее? Я так понимаю вы уверены именно в этом, так?
зараз позиція гірше ніж зимою 2023. Плюс заяви союзників що наступальної зброї більше не буде.
В ідеалі нам могли б дати тисячі далекобійних ракет які зроблять нестерпним перебування рос.угруповування на території України. Але це поки що утопія на тему "Якби ще комусь хотілось швидкої перемоги України, крім самої України"
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Додано: Нед 21 січ, 2024 18:58
fler написав:
зловили коли вийшов у продуктовий магазинчик біля дому. Відвезли до військомата, там дозволили зробити два дзвінка, після чого відібрали мобілку - це правило працює з усіма, кого туди привозять.
ви так щиро радієте бандитським методам від ТЦК ))...
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Додано: Нед 21 січ, 2024 19:10
Letusrock написав: fler написав:
зловили коли вийшов у продуктовий магазинчик біля дому. Відвезли до військомата, там дозволили зробити два дзвінка, після чого відібрали мобілку - це правило працює з усіма, кого туди привозять.
ви так щиро радієте бандитським методам від ТЦК ))...
Між тобою та мною є невеличка, але дуже суттева різниця )
Ти просто триндишь і пропонував віддати теріторії
А я пропоную, як краще провести мобілізацію в законий засіб
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Додано: Нед 21 січ, 2024 19:11
Hotab написав:pesikot
,
Разве не в Антарктиде ? )
Только Вет знает из 237-го ТГ канала. Но он сегодня в засаде.
Мабуть, читає 500-ий ТГ-канал, щоб знайти інфо ... )
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Додано: Нед 21 січ, 2024 19:13
pesikot
, він читає нас. Весь день онлайн . Але терпляче мовчить.
Може з мухою на 100 дол поспорив, що зможе. Але ж муха не віддасть. Він не дурний місяць голодувати.
Плюс заяви союзників що наступальної зброї більше не буде.
Заяв багато і різних. Поки що казати «не дадуть» безпідставно. Нові пакети йдуть.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 19:50
Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на зараз не бачить конкретних деталей від Генштабу, щоб була потреба у мобілізації 500 тисяч українців.
Джерело: Зеленський в інтерв'ю Channel 4
Пряма мова Зеленського: "Особисто я сьогодні не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей. Я це кажу не тому, що мені хочеться відповісти і комусь сподобатися.
Це не тільки життя, життя — пріоритет номер один. А друга історія – є відповідні дії, операції.
Я покищо не побачив достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що пів мільйона треба мобілізувати.
А третє – це ж іще гроші. Усі ці фінанси – вони точно не приходять від партнерів, я хочу, щоб усі це розуміли".
Деталі: Зеленський пояснив, що усі зарплати та підготовка військових сплачується з українського бюджету.
Проте президент переконаний, що мобілізація потрібна, аби замінити військових на фронті.
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