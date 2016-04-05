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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6418641964206421
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 19:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:Пряма мова Зеленського: "Особисто я сьогодні не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей. Я це кажу не тому, що мені хочеться відповісти і комусь сподобатися.

первое предложение от наполеонЧИКА
второе чисто по Фрейду)
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 20:08

  Hotab написав:katso , може тоді і радянський пенсійний стаж вам обнулимо, совєцкій ви наш))
Де ті внески, що ви платили? «Деньгі партії», які зникли?

Що це ви тихенько мовчите на мої питання вище? :D


На які питання вище? Я не встигаю усі ці сторінки читати
Щодо "де ті внески" - мені теж цікаво. Мабудь у будинках тих кто зараз оре "усі разом на фронту нумо хлопці".
Щодо пенсійного стажу - його й без полегшень у мобілізації для людей що застали СРСР вже давно намагаюьться обнулити - це окрема довга історія, я якось намагався розібратись але так нічого й не зрозумів крім того сідаючи грати у наперстки з державою треба пільніше дивитись за руками або взагалі з ними не грати - пенсійний вік з кожним роком росте, електронна система стаж бічить тільки з 2004 року, паперовий стаж бачать чомусь тільки з 1998 року притому що працював ще до нього огого і тільки офіційно, тобто є стійке відчуття що держава й тут ставить громадян у позу того хто має доказати що він не верблюд, і це ще за лапками розмір пенсії. В общем пока мне рановато говорить молодежи "рябята на старости эта страна вас не забудет".
katso
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 20:22

  ЛАД написав:Bobua
Вы как-то несколько раз упоминали о стройках.
Ссылка для Вас - https://forbes.ua/ru/money/budivnitstva-ne-zapuskayutsya-popitu-nemae-ale-tsini-ne-padayut-doslidzhennya-rinku-nerukhomosti-pid-chas-viyni-vid-ernst-amp-young-13032023-12337. Статья, к сожалению, старая, ничего свежее не попадалось.
В результате активных боевых действий по состоянию на сентябрь 2022 года было разрушено или повреждено 74,1 млн кв. м жилья, что составило более 7% всего имеющегося жилого фонда.

Масштабы разрушений огромны. Только по имеющимся данным, они превышают объемы всего нового жилья, введенного в эксплуатацию за последние семь лет. Учитывая массовость ракетных обстрелов в последние месяцы года, а также невозможность подсчета убытков в оккупированных районах, объемы разрушения жилья будут еще больше.

Как результат, в 2022 году общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 7,1 млн кв. м (18 300 частных домов и 74 300 квартир), что на 38% меньше, чем в 2021 году.

Сокращение объемов нового предложения происходило практически по всей территории Украины, за исключением нескольких областей. Наибольший спад в строительстве испытали восточные и южные области: там объемы ввода в эксплуатацию нового жилья упали на 70–90% по сравнению с предыдущим годом.


Після сплеску виїздів за кордон на початку повномасштабної війни, різниця між кількістю людей, що виїхали та повернулись, складає лише 2,4 млн громадян. Іноземці навіть під час війни більше в'їжджають, аніж залишають Україну.16 серп. 2023 р.
https://suspilne.media › 551849-2...
2,4 млн українців виїхали та не повернулися до України від початку великої війни — Опендатабот - Суспільне


74.1/2.4=30.875м2

2.4/41млн=5.8%

Ступінь пошкоджень невідома.
Виїхало можливо навіть більше аніж зруйнованого житла.


Але ключова проблема інша.
У живих організмів швидкий поділ клітин і ріст відбувається на місці пошкоджень. У нашому випадку -- це маа би бути фронт.
Якщо бездумне зростання відбувається деінде -- це зветься рак.
Про ІФ вже були панічні дописи, що шільність людей зависока.
А тут ще й війна. І новобуди, які вимахують на 8-9пов за рік із землі, коли фронт не убезпечений будівництво укриттів, і невідомо, що ж буде далі -- це якось дуже-дуже нездорово....
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 20:24

katso ,
На які питання вище?


Ваш особистий вклад в «перемогу»??? Воюєте, працюєте, податки, донати? . Бо в гру «спитай» можна і треба грати удвох. Я на всі ваші відповів.
Hotab
 
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