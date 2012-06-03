Додано: Нед 21 січ, 2024 20:08

Hotab написав: katso , може тоді і радянський пенсійний стаж вам обнулимо, совєцкій ви наш))

Де ті внески, що ви платили? «Деньгі партії», які зникли?



Що це ви тихенько мовчите на мої питання вище? , може тоді і радянський пенсійний стаж вам обнулимо, совєцкій ви наш))Де ті внески, що ви платили? «Деньгі партії», які зникли?Що це ви тихенько мовчите на мої питання вище?

На які питання вище? Я не встигаю усі ці сторінки читатиЩодо "де ті внески" - мені теж цікаво. Мабудь у будинках тих кто зараз оре "усі разом на фронту нумо хлопці".Щодо пенсійного стажу - його й без полегшень у мобілізації для людей що застали СРСР вже давно намагаюьться обнулити - це окрема довга історія, я якось намагався розібратись але так нічого й не зрозумів крім того сідаючи грати у наперстки з державою треба пільніше дивитись за руками або взагалі з ними не грати - пенсійний вік з кожним роком росте, електронна система стаж бічить тільки з 2004 року, паперовий стаж бачать чомусь тільки з 1998 року притому що працював ще до нього огого і тільки офіційно, тобто є стійке відчуття що держава й тут ставить громадян у позу того хто має доказати що він не верблюд, і це ще за лапками розмір пенсії. В общем пока мне рановато говорить молодежи "рябята на старости эта страна вас не забудет".