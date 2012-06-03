Hotab написав:katso , може тоді і радянський пенсійний стаж вам обнулимо, совєцкій ви наш)) Де ті внески, що ви платили? «Деньгі партії», які зникли?
Що це ви тихенько мовчите на мої питання вище?
На які питання вище? Я не встигаю усі ці сторінки читати Щодо "де ті внески" - мені теж цікаво. Мабудь у будинках тих кто зараз оре "усі разом на фронту нумо хлопці". Щодо пенсійного стажу - його й без полегшень у мобілізації для людей що застали СРСР вже давно намагаюьться обнулити - це окрема довга історія, я якось намагався розібратись але так нічого й не зрозумів крім того сідаючи грати у наперстки з державою треба пільніше дивитись за руками або взагалі з ними не грати - пенсійний вік з кожним роком росте, електронна система стаж бічить тільки з 2004 року, паперовий стаж бачать чомусь тільки з 1998 року притому що працював ще до нього огого і тільки офіційно, тобто є стійке відчуття що держава й тут ставить громадян у позу того хто має доказати що він не верблюд, і це ще за лапками розмір пенсії. В общем пока мне рановато говорить молодежи "рябята на старости эта страна вас не забудет".
В результате активных боевых действий по состоянию на сентябрь 2022 года было разрушено или повреждено 74,1 млн кв. м жилья, что составило более 7% всего имеющегося жилого фонда.
Масштабы разрушений огромны. Только по имеющимся данным, они превышают объемы всего нового жилья, введенного в эксплуатацию за последние семь лет. Учитывая массовость ракетных обстрелов в последние месяцы года, а также невозможность подсчета убытков в оккупированных районах, объемы разрушения жилья будут еще больше.
Как результат, в 2022 году общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 7,1 млн кв. м (18 300 частных домов и 74 300 квартир), что на 38% меньше, чем в 2021 году.
Сокращение объемов нового предложения происходило практически по всей территории Украины, за исключением нескольких областей. Наибольший спад в строительстве испытали восточные и южные области: там объемы ввода в эксплуатацию нового жилья упали на 70–90% по сравнению с предыдущим годом.
Після сплеску виїздів за кордон на початку повномасштабної війни, різниця між кількістю людей, що виїхали та повернулись, складає лише 2,4 млн громадян. Іноземці навіть під час війни більше в'їжджають, аніж залишають Україну.16 серп. 2023 р. https://suspilne.media › 551849-2... 2,4 млн українців виїхали та не повернулися до України від початку великої війни — Опендатабот - Суспільне
74.1/2.4=30.875м2
2.4/41млн=5.8%
Ступінь пошкоджень невідома. Виїхало можливо навіть більше аніж зруйнованого житла.
Але ключова проблема інша. У живих організмів швидкий поділ клітин і ріст відбувається на місці пошкоджень. У нашому випадку -- це маа би бути фронт. Якщо бездумне зростання відбувається деінде -- це зветься рак. Про ІФ вже були панічні дописи, що шільність людей зависока. А тут ще й війна. І новобуди, які вимахують на 8-9пов за рік із землі, коли фронт не убезпечений будівництво укриттів, і невідомо, що ж буде далі -- це якось дуже-дуже нездорово....
fler написав:зловили коли вийшов у продуктовий магазинчик біля дому. Відвезли до військомата, там дозволили зробити два дзвінка, після чого відібрали мобілку - це правило працює з усіма, кого туди привозять.
ви так щиро радієте бандитським методам від ТЦК ))...
Ну і де в моїх постах ви побачили радість? Жодного смайла ж немає. Констатую факти, які мені доповідають родичі, друзі, знайомі. Мобілки відбирають у військоматі, щоб не робили фото/відео/аудіозапис. Імхо.
Hotab написав:pesikot , він читає нас. Весь день онлайн . Але терпляче мовчить. Може з мухою на 100 дол поспорив, що зможе. Але ж муха не віддасть. Він не дурний місяць голодувати.
У них завжди є запасний варіант -- піти у військо. Тут їжі багато...
Це точно)) Місцеві коти - не дадуть збрехати!
Ехххххххх, і чого це влада за 23міс не зробила фронт "як робота позмінно"? Контракти мали б бути на будь-який смак)) На 3-6-12-18-24міс! Хтось хоче лише на авто заробити.... А хтось - кредит/іпотеку закрити... А хтось - і квартиру купити і авто...